https://sputniknews.com.tr/20240120/ukraynali-politikaci-zelenskiy-genelkurmay-baskani-zalujniyi-gorevden-almaya-hazirlaniyor-1079859916.html
Ukraynalı politikacı: Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı Zalujnıy'ı görevden almaya hazırlanıyor
Ukraynalı politikacı: Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı Zalujnıy'ı görevden almaya hazırlanıyor
Ukraynalı politikacı Georgiy Tuka, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'yi görevden alacağını öne sürdü. 20.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-20T18:53+0300
2024-01-20T18:53+0300
2024-01-20T18:53+0300
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vladimir zelenskiy
ukrayna genelkurmay başkanlığı
georgiy tuka
valeriy zalujniy
kirill budanov
ukrayna savunma bakanlığı askeri istihbarat dairesi (gur) başkanı kirill budanov
ukrayna savunma bakanlığı
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Ukraynalı politikacı Georgiy Tuka, YouTube kanalı Newsroom'a verdiği demeçte Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'yi görevden almayı ve yerine Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı Kirill Budanov’u atamayı planladığını söyledi.Tuka, "Zelenskiy, Valeriy Zalujnıy'i görevden almaya karar verdi. Zalujnıy'i Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi’ne alarak, Genelkurmay Başkanlığı'na Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı Kirill Budanov’u atamayı planlıyor” dedi.Ukraynalı politikacı, Zelenskiy'in genelkurmay başkanlığına atamak istediği Budanov'u Kiev'in Batılı ortaklarıyla tanıştırmak için Cenevre'deki uluslararası toplantılara yanında götürdüğüne dikkat çekti.Daha önce bazı Ukraynalı ve Batılı medya kuruluşları, Zelenskiy ile Zalujnıy arasında olası bir çatışma haberlerini gündeme getirmişti. New York Times gazetesi, Zelenskiy ofisinin Valeriy Zalujnıy'ın cephedeki çıkmaz duruma ilişkin açıklamalarına verdiği olumsuz tepkinin, askeri ve sivil liderlik arasında büyüyen bir bölünmenin işareti olduğunu yazmıştı. Washington Post ise vatandaşlar arasında popüler olan Ukrayna Genelkurmay Başkanı’nın siyasete atılmaya karar vermesi halinde Zelenskiy için tehdit oluşturabileceğini ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240120/slovakya-basbakani-fico-ukraynanin-nato-uyeligini-engelleyecegiz-1079857844.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, vladimir zelenskiy, ukrayna genelkurmay başkanlığı, georgiy tuka, valeriy zalujniy, kirill budanov, ukrayna savunma bakanlığı askeri istihbarat dairesi (gur) başkanı kirill budanov, ukrayna savunma bakanlığı
ukrayna, ukrayna ordusu, vladimir zelenskiy, ukrayna genelkurmay başkanlığı, georgiy tuka, valeriy zalujniy, kirill budanov, ukrayna savunma bakanlığı askeri istihbarat dairesi (gur) başkanı kirill budanov, ukrayna savunma bakanlığı
Ukraynalı politikacı: Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı Zalujnıy'ı görevden almaya hazırlanıyor
Ukraynalı politikacı Georgiy Tuka, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'yi görevden alacağını öne sürdü.
Ukraynalı politikacı Georgiy Tuka, YouTube kanalı Newsroom'a verdiği demeçte Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'yi görevden almayı ve yerine Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı Kirill Budanov’u atamayı planladığını söyledi.
Tuka, "Zelenskiy, Valeriy Zalujnıy'i görevden almaya karar verdi. Zalujnıy'i Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi’ne alarak, Genelkurmay Başkanlığı'na Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı Kirill Budanov’u atamayı planlıyor” dedi.
Ukraynalı politikacı, Zelenskiy'in genelkurmay başkanlığına atamak istediği Budanov'u Kiev'in Batılı ortaklarıyla tanıştırmak için Cenevre'deki uluslararası toplantılara yanında götürdüğüne dikkat çekti.
Daha önce bazı Ukraynalı ve Batılı medya kuruluşları, Zelenskiy ile Zalujnıy arasında olası bir çatışma haberlerini gündeme getirmişti. New York Times gazetesi, Zelenskiy ofisinin Valeriy Zalujnıy'ın cephedeki çıkmaz duruma ilişkin açıklamalarına verdiği olumsuz tepkinin, askeri ve sivil liderlik arasında büyüyen bir bölünmenin işareti olduğunu yazmıştı. Washington Post ise vatandaşlar arasında popüler olan Ukrayna Genelkurmay Başkanı’nın siyasete atılmaya karar vermesi halinde Zelenskiy için tehdit oluşturabileceğini ifade etmişti.