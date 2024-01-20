https://sputniknews.com.tr/20240120/ukraynali-politikaci-zelenskiy-genelkurmay-baskani-zalujniyi-gorevden-almaya-hazirlaniyor-1079859916.html

Ukraynalı politikacı: Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı Zalujnıy'ı görevden almaya hazırlanıyor

Ukraynalı politikacı: Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı Zalujnıy'ı görevden almaya hazırlanıyor

Ukraynalı politikacı Georgiy Tuka, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'yi görevden alacağını öne sürdü. 20.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-20T18:53+0300

2024-01-20T18:53+0300

2024-01-20T18:53+0300

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georgiy tuka

valeriy zalujniy

kirill budanov

ukrayna savunma bakanlığı askeri istihbarat dairesi (gur) başkanı kirill budanov

ukrayna savunma bakanlığı

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Ukraynalı politikacı Georgiy Tuka, YouTube kanalı Newsroom'a verdiği demeçte Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'yi görevden almayı ve yerine Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı Kirill Budanov’u atamayı planladığını söyledi.Tuka, "Zelenskiy, Valeriy Zalujnıy'i görevden almaya karar verdi. Zalujnıy'i Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi’ne alarak, Genelkurmay Başkanlığı'na Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı Kirill Budanov’u atamayı planlıyor” dedi.Ukraynalı politikacı, Zelenskiy'in genelkurmay başkanlığına atamak istediği Budanov'u Kiev'in Batılı ortaklarıyla tanıştırmak için Cenevre'deki uluslararası toplantılara yanında götürdüğüne dikkat çekti.Daha önce bazı Ukraynalı ve Batılı medya kuruluşları, Zelenskiy ile Zalujnıy arasında olası bir çatışma haberlerini gündeme getirmişti. New York Times gazetesi, Zelenskiy ofisinin Valeriy Zalujnıy'ın cephedeki çıkmaz duruma ilişkin açıklamalarına verdiği olumsuz tepkinin, askeri ve sivil liderlik arasında büyüyen bir bölünmenin işareti olduğunu yazmıştı. Washington Post ise vatandaşlar arasında popüler olan Ukrayna Genelkurmay Başkanı’nın siyasete atılmaya karar vermesi halinde Zelenskiy için tehdit oluşturabileceğini ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240120/slovakya-basbakani-fico-ukraynanin-nato-uyeligini-engelleyecegiz-1079857844.html

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