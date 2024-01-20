https://sputniknews.com.tr/20240120/slovakya-basbakani-fico-ukraynanin-nato-uyeligini-engelleyecegiz-1079857844.html
Slovakya Başbakanı Fico: Ukrayna'nın NATO üyeliğini engelleyeceğiz
Slovakya Başbakanı Fico: Ukrayna'nın NATO üyeliğini engelleyeceğiz
Slovakya Başbakanı Fico, Ukraynalı mevkidaşı Şmıgal’e Ukrayna'nın NATO üyeliğini engelleyeceğini bildireceğini ifade etti. 20.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-20T17:58+0300
2024-01-20T17:58+0300
2024-01-20T17:58+0300
ukrayna krizi
robert fico
slovakya
nato
ukrayna
denis şmıgal
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Slovakya Başbakanı Robert Fico, RTVS televizyonuna verdiği demeçte, Ukraynalı mevkidaşı Denis Şmıgal ile 24 Ocak'ta Ukrayna’nın batısındaki Ujgorod kentinde gerçekleştireceği görüşmede, bunun 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcı anlamına geleceği için Ukrayna'nın NATO üyeliğini engelleyeceğini bildireceğini söyledi.Fico, “Ukrayna Başbakanı ile görüşmeye ne ile gideceğimi biliyorum, insani yardımla gidiyorum. Slovak ordusundan veya devlet depolarından herhangi bir silah almayacaklarını ve görüşlerimizin tamamen farklı olduğu konular olduğunu söyleyeceğim. Avrupa Birliği'ne üyelikleri konusuna gelince, buna saygı duyuyoruz ama şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğine karşı olduğumu, veto hakkını kullanacağımı ve bunu engelleyeceğimi söyleyeceğim, çünkü bu 3. Dünya Savaşı'nın temeli olacak” dedi.24 Ocak'ta Ujgorod kentinde yapmayı planladıkları görüşmenin ‘ilginç’ olacağını söyleyen Fico, Ukrayna tarafının görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlemek istemediğini de sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240110/slovakya-basbakani-fico-batinin-ukrayna-stratejisi-en-basindan-beri-ise-yaramiyor-1079507026.html
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robert fico, slovakya, nato, ukrayna, denis şmıgal
robert fico, slovakya, nato, ukrayna, denis şmıgal
Slovakya Başbakanı Fico: Ukrayna'nın NATO üyeliğini engelleyeceğiz
Slovakya Başbakanı Fico, Ukraynalı mevkidaşı Şmıgal’e Ukrayna'nın NATO üyeliğini engelleyeceğini bildireceğini ifade etti.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, RTVS televizyonuna verdiği demeçte, Ukraynalı mevkidaşı Denis Şmıgal ile 24 Ocak'ta Ukrayna’nın batısındaki Ujgorod kentinde gerçekleştireceği görüşmede, bunun 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcı anlamına geleceği için Ukrayna'nın NATO üyeliğini engelleyeceğini bildireceğini söyledi.
Fico, “Ukrayna Başbakanı ile görüşmeye ne ile gideceğimi biliyorum, insani yardımla gidiyorum. Slovak ordusundan veya devlet depolarından herhangi bir silah almayacaklarını ve görüşlerimizin tamamen farklı olduğu konular olduğunu söyleyeceğim. Avrupa Birliği'ne üyelikleri konusuna gelince, buna saygı duyuyoruz ama şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğine karşı olduğumu, veto hakkını kullanacağımı ve bunu engelleyeceğimi söyleyeceğim, çünkü bu 3. Dünya Savaşı'nın temeli olacak” dedi.
24 Ocak'ta Ujgorod kentinde yapmayı planladıkları görüşmenin ‘ilginç’ olacağını söyleyen Fico, Ukrayna tarafının görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlemek istemediğini de sözlerine ekledi.