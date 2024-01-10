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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240110/slovakya-basbakani-fico-batinin-ukrayna-stratejisi-en-basindan-beri-ise-yaramiyor-1079507026.html
Slovakya Başbakanı Fico: Batı'nın Ukrayna stratejisi en başından beri işe yaramıyor
Slovakya Başbakanı Fico: Batı'nın Ukrayna stratejisi en başından beri işe yaramıyor
Slovakya Başbakanı Fico, bir gazete için kaleme aldığı makalede Batı'nın Ukrayna stratejisinin en başından beri işe yaramadığını yazdı. 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T15:20+0300
2024-01-10T15:20+0300
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ukrayna
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Slovakya Başbakanı Robert Fico kaleme aldığı makalede Batı'nın Ukrayna stratejisinin en başından beri işe yaramadığını söyledi.Fico kaleme aldığı makalesinde şu sözleri kaydetti:Ukrayna'daki çatışmanın en başından beri Washington ve Brüksel'in istediği siyah-beyaz vizyonu doğrultusunda ilerlediğini ve bunu reddetiğini belirten Fico, "Ukrayna'daki savaşın kökleri 2014 yılına, Ukrayna siyasi sahnesinin gelişimine ve Rus vatandaşı olan yurttaşlarla olan ilişkilerine dayanmaktadır. Ve tabii ki ABD'nin 2014'ten bugüne kadar Ukrayna'da olmuş ve olmakta olan her şey üzerindeki toplam etkisine dayanıyor. Bu konuyu biraz açabilirim ya da açmayabilirim ama örneğin ABD'nin komşusu olan Meksika Savunma Bakanlığı'nın tamamının Rusya'nın kontrolü altında olduğunu düşünün, devlet başkanı da dahil olmak üzere siyasi liderlerden bahsetmiyorum bile" sözlerini vurguladı.Ukrayna'nın anlamlı bir askeri karşı saldırı gerçekleştirmekten aciz olduğunun altını çizen Fico, Kiev'in tamamen Batı'dan gelecek mali yardıma bağımlı hale geldiğini ve bu durumun Ukrayna halkı için gelecek yıllarda öngörülemez sonuçlar doğuracağının altını çizdi.Silah ve paranın bir süre daha Ukrayna'ya akmaya devam edeceğini belirten Fico, bunun boşuna olduğunu da dile getirdi. Slovak Başbakan, insan kaynaklarının ve paranın boşa harcanması ve zamanın geçmesiyle Rusya'nın müzakere pozisyonunun kötüleşmeyeceği, aksine güçleneceği açıktır çünkü birkaç yıl içinde uluslararası toplum da geriye dönük bir gerçeklik kontrolü düzenlemeye başlayacağını zikretti.Kaleme aldığı makalesinde Rusya'nın da güvenlik garantilerine ihtiyacı olduğunu dile getiren Fico, AB ve Rusya'nın bir ölçüde birleşik gemiler olduğunu ve birbirlerine ihtiyaç duydukları yönündeki son dönem Avrupa retoriğine geri dönülmesi gerektiğine inandığını belirtti. AB ülkeleri ile Rusya arasındaki ilişkilerin kademeli olarak normalleşmesini arzu ettiğini vurgulayan Fico, temel insan ahlakını rencide eden ve sonunda çok büyük zararlara yol açacak olan liberal ve ilerici demagojilere maruz kalmayacağının da altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20231222/slovakya-basbakani-dunyadaki-hicbir-silah-ukraynanin-rusyayi-yenmesine-yardimci-olmayacak-1078723881.html
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robert fico, slovakya, rusya, ukrayna, abd, avrupa birliği, strateji
robert fico, slovakya, rusya, ukrayna, abd, avrupa birliği, strateji

Slovakya Başbakanı Fico: Batı'nın Ukrayna stratejisi en başından beri işe yaramıyor

15:20 10.01.2024
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Multimedya arşivine gidin Robert Fico
 Robert Fico - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
© Sputnik / Алексей Витвицкий
/
Multimedya arşivine gidin
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Slovakya Başbakanı Fico, bir gazete için kaleme aldığı makalede Batı'nın Ukrayna stratejisinin en başından beri işe yaramadığını yazdı.
Slovakya Başbakanı Robert Fico kaleme aldığı makalede Batı'nın Ukrayna stratejisinin en başından beri işe yaramadığını söyledi.
Fico kaleme aldığı makalesinde şu sözleri kaydetti:

Batı'nın Rusya'daki durumu değerlendirirken defalarca yanıldığını görmek şok edici. Gerçekler acımasızdır. Rusya bölgedeki askeri kontrolü tamamen elinde tutmaktadır. Ne Rus ekonomisi ne de Rus para birimi çökmüş değil, Rusya karşıtı yaptırımlar bu devasa ülkenin kendi kendine yeterliliğini arttırıyor, Rus enerji devleri Çin ve Hindistan'a rekor düzeyde tedarik yaptıklarını bildiriyor. Ukrayna Devlet Başkanı'nın konumu sarsılırken, Rusya Devlet Başkanı siyasi desteğini arttırıyor ve güçlendiriyor.

Ukrayna'daki çatışmanın en başından beri Washington ve Brüksel'in istediği siyah-beyaz vizyonu doğrultusunda ilerlediğini ve bunu reddetiğini belirten Fico, "Ukrayna'daki savaşın kökleri 2014 yılına, Ukrayna siyasi sahnesinin gelişimine ve Rus vatandaşı olan yurttaşlarla olan ilişkilerine dayanmaktadır. Ve tabii ki ABD'nin 2014'ten bugüne kadar Ukrayna'da olmuş ve olmakta olan her şey üzerindeki toplam etkisine dayanıyor. Bu konuyu biraz açabilirim ya da açmayabilirim ama örneğin ABD'nin komşusu olan Meksika Savunma Bakanlığı'nın tamamının Rusya'nın kontrolü altında olduğunu düşünün, devlet başkanı da dahil olmak üzere siyasi liderlerden bahsetmiyorum bile" sözlerini vurguladı.
Ukrayna'nın anlamlı bir askeri karşı saldırı gerçekleştirmekten aciz olduğunun altını çizen Fico, Kiev'in tamamen Batı'dan gelecek mali yardıma bağımlı hale geldiğini ve bu durumun Ukrayna halkı için gelecek yıllarda öngörülemez sonuçlar doğuracağının altını çizdi.
Silah ve paranın bir süre daha Ukrayna'ya akmaya devam edeceğini belirten Fico, bunun boşuna olduğunu da dile getirdi. Slovak Başbakan, insan kaynaklarının ve paranın boşa harcanması ve zamanın geçmesiyle Rusya'nın müzakere pozisyonunun kötüleşmeyeceği, aksine güçleneceği açıktır çünkü birkaç yıl içinde uluslararası toplum da geriye dönük bir gerçeklik kontrolü düzenlemeye başlayacağını zikretti.
Kaleme aldığı makalesinde Rusya'nın da güvenlik garantilerine ihtiyacı olduğunu dile getiren Fico, AB ve Rusya'nın bir ölçüde birleşik gemiler olduğunu ve birbirlerine ihtiyaç duydukları yönündeki son dönem Avrupa retoriğine geri dönülmesi gerektiğine inandığını belirtti.
AB ülkeleri ile Rusya arasındaki ilişkilerin kademeli olarak normalleşmesini arzu ettiğini vurgulayan Fico, temel insan ahlakını rencide eden ve sonunda çok büyük zararlara yol açacak olan liberal ve ilerici demagojilere maruz kalmayacağının da altını çizdi.
Slovakya Sosyal Demokrat Parti (SMER) Genel Başkanı Robert Fico - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
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Slovakya Başbakanı: Dünyadaki hiçbir silah Ukrayna'nın Rusya'yı yenmesine yardımcı olmayacak
22 Aralık 2023, 13:30
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