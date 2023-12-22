https://sputniknews.com.tr/20231222/slovakya-basbakani-dunyadaki-hicbir-silah-ukraynanin-rusyayi-yenmesine-yardimci-olmayacak-1078723881.html
Slovakya Başbakanı: Dünyadaki hiçbir silah Ukrayna'nın Rusya'yı yenmesine yardımcı olmayacak
Slovakya Başbakanı: Dünyadaki hiçbir silah Ukrayna'nın Rusya'yı yenmesine yardımcı olmayacak
Slovakya Başbakanı Fitzo, ne kadar para gönderilirse gönderilsin Rusya'nın askeri bir yenilgiye uğramayacağını belirtti. 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T13:30+0300
2023-12-22T13:30+0300
2023-12-22T13:30+0300
ukrayna krizi
slovakya
robert fitzo
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ukrayna ordusu
rusya
avrupa birliği
silah
para
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Slovakya Başbakanı Robert Fitzo, Ukrayna'ya dünyanın tüm silahlarının gönderilebileceğini ancak bunun Ukrayna'nın Rusya'yı askeri olarak yenmesine yine de yardımcı olmaycağını vurguladı.Slovakya Başbakanı Fitzo açıklamasında şu sözleri kaydetti:Fitzo, 2024'te bu çatışmanın çözüm koşullarını Rusya'nın dikte etmeye başlayacağına inandığının altını çizdi..Daha önce Fitzo, çoğu Avrupa devletinin Rusya'ya karşı nefretle dolu olduğunu ve Rusya'yı zayıflatmak için son Ukraynalı askere kadar savaşmaya hazır olduğunu söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20231220/slovakya-basbakani-fitzo-ukraynanin-natoya-kabulu-3-dunya-savasinin-baslangici-olur-1078654779.html
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slovakya, robert fitzo, ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, avrupa birliği, silah, para
slovakya, robert fitzo, ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, avrupa birliği, silah, para
Slovakya Başbakanı: Dünyadaki hiçbir silah Ukrayna'nın Rusya'yı yenmesine yardımcı olmayacak
Slovakya Başbakanı Fitzo, ne kadar para gönderilirse gönderilsin Rusya'nın askeri bir yenilgiye uğramayacağını belirtti.
Slovakya Başbakanı Robert Fitzo, Ukrayna'ya dünyanın tüm silahlarının gönderilebileceğini ancak bunun Ukrayna'nın Rusya'yı askeri olarak yenmesine yine de yardımcı olmaycağını vurguladı.
Slovakya Başbakanı Fitzo açıklamasında şu sözleri kaydetti:
Ben Ukrayna'daki çatışmaya askeri bir çözüm bulunabileceğine inanmıyorum. Kendimize itiraf etmeli ve şunu söylemeliyiz: Ukrayna durumu askeri olarak tersine çevirmek için yeterli güce sahip değil, herhangi bir karşı saldırı yapabilecek kapasitede değil. Dünyadaki tüm silahları, tüm parayı oraya akıtabiliriz ama Rusya askeri olarak asla yenilmeyecektir.
Fitzo, 2024'te bu çatışmanın çözüm koşullarını Rusya'nın dikte etmeye başlayacağına inandığının altını çizdi..
Daha önce Fitzo, çoğu Avrupa devletinin Rusya'ya karşı nefretle dolu olduğunu ve Rusya'yı zayıflatmak için son Ukraynalı askere kadar savaşmaya hazır olduğunu söylemişti.