https://sputniknews.com.tr/20231222/slovakya-basbakani-dunyadaki-hicbir-silah-ukraynanin-rusyayi-yenmesine-yardimci-olmayacak-1078723881.html

Slovakya Başbakanı: Dünyadaki hiçbir silah Ukrayna'nın Rusya'yı yenmesine yardımcı olmayacak

Slovakya Başbakanı: Dünyadaki hiçbir silah Ukrayna'nın Rusya'yı yenmesine yardımcı olmayacak

Slovakya Başbakanı Fitzo, ne kadar para gönderilirse gönderilsin Rusya'nın askeri bir yenilgiye uğramayacağını belirtti. 22.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-22T13:30+0300

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ukrayna krizi

slovakya

robert fitzo

ukrayna

ukrayna ordusu

rusya

avrupa birliği

silah

para

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Slovakya Başbakanı Robert Fitzo, Ukrayna'ya dünyanın tüm silahlarının gönderilebileceğini ancak bunun Ukrayna'nın Rusya'yı askeri olarak yenmesine yine de yardımcı olmaycağını vurguladı.Slovakya Başbakanı Fitzo açıklamasında şu sözleri kaydetti:Fitzo, 2024'te bu çatışmanın çözüm koşullarını Rusya'nın dikte etmeye başlayacağına inandığının altını çizdi..Daha önce Fitzo, çoğu Avrupa devletinin Rusya'ya karşı nefretle dolu olduğunu ve Rusya'yı zayıflatmak için son Ukraynalı askere kadar savaşmaya hazır olduğunu söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20231220/slovakya-basbakani-fitzo-ukraynanin-natoya-kabulu-3-dunya-savasinin-baslangici-olur-1078654779.html

slovakya

ukrayna

rusya

avrupa birliği

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slovakya, robert fitzo, ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, avrupa birliği, silah, para