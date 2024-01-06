https://sputniknews.com.tr/20240106/danimarkanin-ilk-f-16-savas-ucaklarinin-ukraynaya-sevkiyati-gecikti-1079385872.html

Danimarka'nın ilk F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'ya sevkiyatı gecikti

Danimarka'nın ilk F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'ya sevkiyatı gecikti

Danimarka'nın ilk F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'ya sevkiyatında yaklaşık 6 aylık bir gecikme olabileceği bildirildi. 06.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-06T18:38+0300

2024-01-06T18:38+0300

2024-01-06T18:38+0300

ukrayna krizi

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Danimarka’da yayınlanan Berlingske gazetesinin Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre, Danimarka'nın ilk F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'ya sevkiyatında 6 aya kadar gecikme olacak.Başlangıçta Danimarka’nın F-16’ları Ukrayna’ya sevkiyatının yeni yıla kadar yapılamasının planlandığına dikkat çekilen haberde, “Mevcut programa göre transferin 2024 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleşmesi bekleniyor” ifadelerine yer verildi.Ukrayna'ya ABD menşeili F-16 savaş uçakları tedarik etmeyi kabul eden ilk ülkeler Danimarka ve Hollanda olmuştu. Beyaz Saray da pilotların eğitimi tamamlandıktan sonra Ukrayna'ya üçüncü ülkelerden savaş uçakları sevk edileceğini doğrulamıştı. 18 savaş uçağı gönderilmesi planlanıyorduHollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, ilk F-16 savaş uçaklarının 2024 yılı içinde Kiev'e gönderilmesini beklediğini açıklamıştı. Ollongren ayrıca Hollanda'nın, Ukraynalı pilotların Romanya'daki F-16 eğitim merkezine 12 ila 18 savaş uçağı göndermeyi planladığını da bildirmişti. Rusya'nın Lahey Büyükelçisi Aleksandr Şulgin, Hollanda’nın F-16 savaş uçaklarının Kiev'e tedarikinin Ukrayna'daki çatışmanın uzamasını ve Ukrayna halkı için daha büyük acılara yol açmasını ‘görmezden geldiğini’ belirtmişti.Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkan Rusya daha önce NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Ukrayna’ya yönelik silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru hedef haline geleceğini kaydetmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eylül ortasında düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240106/rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-ait-bir-mi-8-helikopteri-dusuruldu-1079385292.html

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