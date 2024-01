https://sputniknews.com.tr/20240129/zaharovadan-bidena-tavsiye-teksasi-ozgurlestirmek-icin-uluslararasi-koalisyonu-toplayin-1080164564.html

Zaharova'dan Biden'a tavsiye: Teksas'ı 'özgürleştirmek' için uluslararası koalisyonu toplayın

Zaharova'dan Biden'a tavsiye: Teksas'ı 'özgürleştirmek' için uluslararası koalisyonu toplayın

Beyaz Saray ile Teksas yönetimi arasındaki anlaşmazlık hakkında bir açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Başkan Joe Biden'a... 29.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-29T17:11+0300

2024-01-29T17:11+0300

2024-01-29T17:17+0300

dünya

abd

meksika

meksika duvarı

göçmen

kaçak göçmen

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1d/1080164407_0:278:3072:2006_1920x0_80_0_0_e1238ae6bc2ebe1e9a0c8a1d10053113.jpg

Teksas eyaletinin Cumhuriyetçi valisi Greg Abbott'un Biden'ın anayasal yeminine sadık kalmadığını ve göçmenlerin eyalete gelişini önleme konusunda taleplerine yanıt vermediğini belirterek eyaletin anayasal kendini savunma hakkını kullanacağını duyurmasını yorumlayan Zaharova, ABD'nin Ortadoğu'daki birçok ülkeye uluslararası koalisyonla müdahale etmesi üzerinden bir 'tavsiye' sundu.Telegram hesabından açıklama yapan Zaharova, Başkan Biden'ın selefi Obama'nın 'en iyi geleneklerine' uygun olarak 'Teksas must go' ilan edip eyaletin sakinlerini demokrasi adına özgürleştirmek için uluslararası koalisyonu toplaması gerektiğini belirtti.Daha önce Teksas eyaletinin Cumhuriyetçi valisi Greg Abbott, Biden'ın anayasal yeminine sadık kalmadığını ve göçmenlerin eyalete gelişini önleme konusunda taleplerine yanıt vermediğini belirterek eyaletin anayasal kendini savunma hakkını kullanacağını duyurmuştu.Abbott'un bu açıklaması ABD'de Yüksek Mahkeme'nin Teksas eyaleti sınır devriyelerince ABD-Meksika sınırına döşenen dikenli tellerin kaldırılmasının önünü açan kararını izlemişti.ABD Sınır Devriyesi, Beyaz Saray ile Teksas yönetimi arasındaki anlaşmazlıkta, Teksas’tan yana tutum aldı.ABD-Meksika sınırına ilişkin Teksas yönetimi ile federal yetkililer arasındaki anlaşmazlığı Sputnik’e değerlendiren ABD Sınır Devriyesi yetkilisi, Beyaz Saray'ın sınır güvenliğinin sağlanmasını engellemek için her şeyi yaptığını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20240126/abdnin-26-eyaletinin-valileri-biden-yonetimine-baskaldirdi---1080078457.html

abd

meksika

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, meksika, meksika duvarı, göçmen, kaçak göçmen, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, joe biden