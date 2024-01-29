https://sputniknews.com.tr/20240129/zaharovadan-bidena-tavsiye-teksasi-ozgurlestirmek-icin-uluslararasi-koalisyonu-toplayin-1080164564.html
Zaharova'dan Biden'a tavsiye: Teksas'ı 'özgürleştirmek' için uluslararası koalisyonu toplayın
Zaharova'dan Biden'a tavsiye: Teksas'ı 'özgürleştirmek' için uluslararası koalisyonu toplayın
Beyaz Saray ile Teksas yönetimi arasındaki anlaşmazlık hakkında bir açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Başkan Joe Biden'a... 29.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-29T17:11+0300
2024-01-29T17:11+0300
2024-01-29T17:17+0300
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Teksas eyaletinin Cumhuriyetçi valisi Greg Abbott'un Biden'ın anayasal yeminine sadık kalmadığını ve göçmenlerin eyalete gelişini önleme konusunda taleplerine yanıt vermediğini belirterek eyaletin anayasal kendini savunma hakkını kullanacağını duyurmasını yorumlayan Zaharova, ABD'nin Ortadoğu'daki birçok ülkeye uluslararası koalisyonla müdahale etmesi üzerinden bir 'tavsiye' sundu.Telegram hesabından açıklama yapan Zaharova, Başkan Biden'ın selefi Obama'nın 'en iyi geleneklerine' uygun olarak 'Teksas must go' ilan edip eyaletin sakinlerini demokrasi adına özgürleştirmek için uluslararası koalisyonu toplaması gerektiğini belirtti.Daha önce Teksas eyaletinin Cumhuriyetçi valisi Greg Abbott, Biden'ın anayasal yeminine sadık kalmadığını ve göçmenlerin eyalete gelişini önleme konusunda taleplerine yanıt vermediğini belirterek eyaletin anayasal kendini savunma hakkını kullanacağını duyurmuştu.Abbott'un bu açıklaması ABD'de Yüksek Mahkeme'nin Teksas eyaleti sınır devriyelerince ABD-Meksika sınırına döşenen dikenli tellerin kaldırılmasının önünü açan kararını izlemişti.ABD Sınır Devriyesi, Beyaz Saray ile Teksas yönetimi arasındaki anlaşmazlıkta, Teksas’tan yana tutum aldı.ABD-Meksika sınırına ilişkin Teksas yönetimi ile federal yetkililer arasındaki anlaşmazlığı Sputnik’e değerlendiren ABD Sınır Devriyesi yetkilisi, Beyaz Saray'ın sınır güvenliğinin sağlanmasını engellemek için her şeyi yaptığını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20240126/abdnin-26-eyaletinin-valileri-biden-yonetimine-baskaldirdi---1080078457.html
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abd, meksika, meksika duvarı, göçmen, kaçak göçmen, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, joe biden
abd, meksika, meksika duvarı, göçmen, kaçak göçmen, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, joe biden
Zaharova'dan Biden'a tavsiye: Teksas'ı 'özgürleştirmek' için uluslararası koalisyonu toplayın
17:11 29.01.2024 (güncellendi: 17:17 29.01.2024)
Beyaz Saray ile Teksas yönetimi arasındaki anlaşmazlık hakkında bir açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Başkan Joe Biden'a uluslararası koalisyonu toplamanın tam zamanı olduğunu söyledi.
Teksas eyaletinin Cumhuriyetçi valisi Greg Abbott'un Biden'ın anayasal yeminine sadık kalmadığını ve göçmenlerin eyalete gelişini önleme konusunda taleplerine yanıt vermediğini belirterek eyaletin anayasal kendini savunma hakkını kullanacağını duyurmasını yorumlayan Zaharova, ABD'nin Ortadoğu'daki birçok ülkeye uluslararası koalisyonla müdahale etmesi üzerinden bir 'tavsiye' sundu.
Telegram hesabından açıklama yapan Zaharova, Başkan Biden'ın selefi Obama'nın 'en iyi geleneklerine' uygun olarak 'Teksas must go' ilan edip eyaletin sakinlerini demokrasi adına özgürleştirmek için uluslararası koalisyonu toplaması gerektiğini belirtti.
Daha önce Teksas eyaletinin Cumhuriyetçi valisi Greg Abbott, Biden'ın anayasal yeminine sadık kalmadığını ve göçmenlerin eyalete gelişini önleme konusunda taleplerine yanıt vermediğini belirterek eyaletin anayasal kendini savunma hakkını kullanacağını duyurmuştu.
Abbott'un bu açıklaması ABD'de Yüksek Mahkeme'nin Teksas eyaleti sınır devriyelerince ABD-Meksika sınırına döşenen dikenli tellerin kaldırılmasının önünü açan kararını izlemişti.
ABD Sınır Devriyesi, Beyaz Saray ile Teksas yönetimi arasındaki anlaşmazlıkta, Teksas’tan yana tutum aldı.
ABD-Meksika
sınırına ilişkin Teksas yönetimi ile federal yetkililer arasındaki anlaşmazlığı Sputnik’e değerlendiren ABD Sınır Devriyesi
yetkilisi, Beyaz Saray'ın sınır güvenliğinin sağlanmasını engellemek için her şeyi yaptığını söyledi.