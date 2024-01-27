https://sputniknews.com.tr/20240127/abd-sinir-devriyesi-beyaz-saray-abd-sinirinin-guvenligini-engelliyor-1080109130.html

ABD Sınır Devriyesi: Beyaz Saray, ABD sınırının güvenliğini engelliyor

ABD Sınır Devriyesi: Beyaz Saray, ABD sınırının güvenliğini engelliyor

ABD Sınır Devriyesi, Beyaz Saray ile Teksas yönetimi arasındaki anlaşmazlıkta, Teksas’tan yana tutum aldı. 27.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-27T23:00+0300

2024-01-27T23:00+0300

2024-01-27T23:03+0300

dünya

abd

abd

teksas

teksas kongresi

abd sınır devriyesi

sınır devriye birlikleri

meksika

beyaz saray

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0e/1075480845_0:116:3232:1934_1920x0_80_0_0_2d5f4678a600747f887d87c89acb193e.jpg

ABD-Meksika sınırına ilişkin Teksas yönetimi ile federal yetkililer arasındaki anlaşmazlığı Sputnik’e değerlendiren ABD Sınır Devriyesi yetkilisi, Beyaz Saray'ın sınır güvenliğinin sağlanmasını engellemek için her şeyi yaptığını söyledi.Yetkili, “Mevcut yönetimin sınırımızın korunmasını engellemek için elinden gelen her şeyi yapmaya devam etmesi üzüntü verici” dedi.ABD'de Yüksek Mahkeme'nin Teksas eyaleti sınır devriyelerince ABD-Meksika sınırına döşenen dikenli tellerin kaldırılmasının önünü açan kararının ardından Teksas eyaletinin Cumhuriyetçi valisi Greg Abbott, Başkan Biden'ın anayasal yeminine sadık kalmadığını ve göçmenlerin eyalete gelişini önleme konusunda taleplerine yanıt vermediğini belirterek eyaletin anayasal kendini savunma hakkını kullanacağını duyurmuştu.Daha önce, Teksas Valiliği Ofisi, eyalet yetkililerinin birkaç yıl içinde ABD’nin diğer bölgelerine 102 binden fazla yasadışı göçmen gönderdiğini ayrıca, 454 milyon doz uyuşturucu (fentanil) ele geçirmeyi ve yaklaşık 500 bin yasadışı göçmeni sınırda yakalamayı başardığını bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240126/abdnin-26-eyaletinin-valileri-biden-yonetimine-baskaldirdi---1080078457.html

abd

teksas

meksika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd, teksas, teksas kongresi, abd sınır devriyesi, sınır devriye birlikleri, meksika, beyaz saray