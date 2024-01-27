https://sputniknews.com.tr/20240127/abd-sinir-devriyesi-beyaz-saray-abd-sinirinin-guvenligini-engelliyor-1080109130.html
ABD Sınır Devriyesi: Beyaz Saray, ABD sınırının güvenliğini engelliyor
ABD Sınır Devriyesi: Beyaz Saray, ABD sınırının güvenliğini engelliyor
ABD Sınır Devriyesi, Beyaz Saray ile Teksas yönetimi arasındaki anlaşmazlıkta, Teksas’tan yana tutum aldı. 27.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-27T23:00+0300
2024-01-27T23:00+0300
2024-01-27T23:03+0300
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ABD-Meksika sınırına ilişkin Teksas yönetimi ile federal yetkililer arasındaki anlaşmazlığı Sputnik’e değerlendiren ABD Sınır Devriyesi yetkilisi, Beyaz Saray'ın sınır güvenliğinin sağlanmasını engellemek için her şeyi yaptığını söyledi.Yetkili, “Mevcut yönetimin sınırımızın korunmasını engellemek için elinden gelen her şeyi yapmaya devam etmesi üzüntü verici” dedi.ABD'de Yüksek Mahkeme'nin Teksas eyaleti sınır devriyelerince ABD-Meksika sınırına döşenen dikenli tellerin kaldırılmasının önünü açan kararının ardından Teksas eyaletinin Cumhuriyetçi valisi Greg Abbott, Başkan Biden'ın anayasal yeminine sadık kalmadığını ve göçmenlerin eyalete gelişini önleme konusunda taleplerine yanıt vermediğini belirterek eyaletin anayasal kendini savunma hakkını kullanacağını duyurmuştu.Daha önce, Teksas Valiliği Ofisi, eyalet yetkililerinin birkaç yıl içinde ABD’nin diğer bölgelerine 102 binden fazla yasadışı göçmen gönderdiğini ayrıca, 454 milyon doz uyuşturucu (fentanil) ele geçirmeyi ve yaklaşık 500 bin yasadışı göçmeni sınırda yakalamayı başardığını bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240126/abdnin-26-eyaletinin-valileri-biden-yonetimine-baskaldirdi---1080078457.html
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abd, abd, teksas, teksas kongresi, abd sınır devriyesi, sınır devriye birlikleri, meksika, beyaz saray
ABD Sınır Devriyesi: Beyaz Saray, ABD sınırının güvenliğini engelliyor
23:00 27.01.2024 (güncellendi: 23:03 27.01.2024)
ABD Sınır Devriyesi, Beyaz Saray ile Teksas yönetimi arasındaki anlaşmazlıkta, Teksas’tan yana tutum aldı.
ABD-Meksika sınırına ilişkin Teksas yönetimi ile federal yetkililer arasındaki anlaşmazlığı Sputnik’e değerlendiren ABD Sınır Devriyesi yetkilisi, Beyaz Saray'ın sınır güvenliğinin sağlanmasını engellemek için her şeyi yaptığını söyledi.
Yetkili, “Mevcut yönetimin sınırımızın korunmasını engellemek için elinden gelen her şeyi yapmaya devam etmesi üzüntü verici” dedi.
ABD'de Yüksek Mahkeme'nin Teksas eyaleti sınır devriyelerince ABD-Meksika sınırına döşenen dikenli tellerin kaldırılmasının önünü açan kararının ardından Teksas eyaletinin Cumhuriyetçi valisi Greg Abbott, Başkan Biden'ın anayasal yeminine sadık kalmadığını ve göçmenlerin eyalete gelişini önleme konusunda taleplerine yanıt vermediğini belirterek eyaletin anayasal kendini savunma hakkını kullanacağını duyurmuştu.
Daha önce, Teksas Valiliği Ofisi, eyalet yetkililerinin birkaç yıl içinde ABD’nin diğer bölgelerine 102 binden fazla yasadışı göçmen gönderdiğini ayrıca, 454 milyon doz uyuşturucu (fentanil) ele geçirmeyi ve yaklaşık 500 bin yasadışı göçmeni sınırda yakalamayı başardığını bildirmişti.