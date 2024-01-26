https://sputniknews.com.tr/20240126/abdnin-26-eyaletinin-valileri-biden-yonetimine-baskaldirdi---1080078457.html

ABD'nin 26 eyaletinin valileri, Biden yönetimine başkaldırdı

ABD'nin 26 eyaletinin valileri, Biden yönetimine başkaldırdı

ABD'de 26 eyaletin Cumhuriyetçi valileri ile federal hükümet arasında göçmenler konusundaki gerilim tırmanmaya devam ediyor. 26.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-26T18:13+0300

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Valiler ortak bildiri ile ABD Başkanı Joe Biden yönetimini ülkenin sınırlarını savunmak ve yasadışı göçmen akışına karşı tedbir almak istememekle suçlayıp Teksas eyaletinin kararına destek açıkladı. Daha önce Teksas eyaletinin Cumhuriyetçi valisi Greg Abbott, Biden'ın anayasal yeminine sadık kalmadığını ve göçmenlerin eyalete gelişini önleme konusunda taleplerine yanıt vermediğini belirterek eyaletin anayasal kendini savunma hakkını kullanacağını duyurmuştu. Abbott'un bu açıklaması ABD'de Yüksek Mahkeme'nin Teksas eyaleti sınır devriyelerince ABD-Meksika sınırına döşenen dikenli tellerin kaldırılmasının önünü açan kararının ardından geldi. Biden yönetimine başkaldıran eyaletler, Sputnik'in infografiğinde.

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