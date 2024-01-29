https://sputniknews.com.tr/20240129/ingiliz-basini-tarih-verdi-askeri-schengen-bolgesi-ne-zaman-kuruluyor-1080153827.html

İngiliz basını tarih verdi: Askeri Schengen bölgesi ne zaman kuruluyor?

İngiliz basını tarih verdi: Askeri Schengen bölgesi ne zaman kuruluyor?

Avrupa ülkeleri arasında askeri teçhizat sevkiyatını hızlandırmak için kurulması planlanan askeri Schengen bölgesine ilişkin mutabakatın Temmuz 2024'teki NATO... 29.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-29T12:29+0300

2024-01-29T12:29+0300

2024-01-29T12:29+0300

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schengen

schengen bölgesi

askeri yardım

rusya

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Batılı ülkeler askeri Schengen kurmak için çalışmalarını sürdürürken İngiliz Times gazetesi, konuya ilişkin nihai mutabakatın sağlanmasının beklendiği tarihi okurlarına aktardı.Times gazetesinin haberinde "NATO, askeri Schengen sistemi çerçevesinde Avrupa çapında askeri koridorlar oluşturulmasını müzakere ediyor. Müzakerelerin sonuçları, İttifak'ın Temmuz ayında Washington'da yapacağı zirveden önce açıklanabilir" dendi.Askeri teçhizatın yalnızca Avrupa ülkeleri arasında değil aynı zamanda Almanya'nın bölgeleri arasında intikalini sınırlayan kurallarla ilgili kafa karışıklığının NATO yönetimi için baş ağrısı olmaya devam ettiğini yazan gazete, sınır ötesi tatbikatların genellikle ciddi bürokratik işlemler gerektirdiğine ve bunun askeri kriz koşullarında zaman kaybına neden olacağına dikkat çekti.Daha önce NATO Müşterek Destek Etkinleştirme Komutanlığı Komutanı Korgeneral Alexander Sollfrank, Rusya'yla çatışma riski bulunması nedeniyle AB'de uygulanan Schengen politikasının benzerini NATO içinde oluşturmayı ve İttifak'a üye ülkelerden askeri personel ve teçhizatın serbest dolaşımını sağlamayı öngören 'askeri Schengen' bölgesi kurulmasını istediğini söylemişti.Sollfrank'ın önerisini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'nun 'askeri Schengen' bölgesi kurma planlarının Rusya'yla cepheleşmeyi artırma amacı taşıdığını belirterek bunun Avrupa'nın Rusya'nın çekincelerini dikkate almadığının ve bölünmez güvenlik ilkesini hiçe saydığının göstergesi olduğunu vurgulamıştı.İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de, Avrupa Birliği'nin (AB) barışı koruma ve çatışmaların önlenmesinde rol oynayabilecek kendi silahlı kuvvetlerini oluşturması gerektiğini söylemişti.ABD, Çin, Hindistan ve Rusya gibi güçlü oyuncuların olduğu, krizlerin Ortadoğu'dan Hint-Pasifik'e kadar uzandığı bir dünyada İtalyan, Alman, Fransız ya da Sloven vatandaşlarının ancak var olan Avrupa Birliği tarafından korunabileceğini savunan İtalya Dışişleri Bakanı, “Dolayısıyla savunma ve ortak bir ordu somut bir gerçek haline gelmelidir. Ve bu artık ertelenemez” ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240107/italya-disisleri-bakanindan-avrupa-ordusu-kurulmasi-cagrisi-1079402672.html

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nato, avrupa, avrupa birliği, schengen, schengen bölgesi, askeri yardım, rusya