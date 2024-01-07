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AK Parti İBB Adayı Murat Kurum'dan İstanbul hakkında ilk paylaşım
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İtalya Dışişleri Bakanı’ndan Avrupa ordusu kurulması çağrısı
İtalya Dışişleri Bakanı’ndan Avrupa ordusu kurulması çağrısı
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Avrupa Birliği'nin (AB) barışı koruma ve çatışmaların önlenmesinde rol oynayabilecek kendi... 07.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-07T16:24+0300
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dünya
avrupa birliği
ab
italya
antonio tajani
nato
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Tajani, La Stampa gazetesine verdiği demecinde, lideri olduğu Forza Italia partisinin önceliğinin daha yakın bir Avrupa savunma işbirliği olduğunu vurgularken, "Eğer dünya barışının taşıyıcısı olmak istiyorsak, bir Avrupa ordusuna ihtiyacımız var. Bu, etkili bir Avrupa dış politikası için temel bir önkoşuldur” diye konuştu.ABD, Çin, Hindistan ve Rusya gibi güçlü oyuncuların olduğu, krizlerin Ortadoğu'dan Hint-Pasifik'e kadar uzandığı bir dünyada İtalyan, Alman, Fransız ya da Sloven vatandaşlarının ancak var olan Avrupa Birliği tarafından korunabileceğini savunan İtalya Dışişleri Bakanı, “Dolayısıyla savunma ve ortak bir ordu somut bir gerçek haline gelmelidir. Ve bu artık ertelenemez” ifadelerini kullandı.Tajani, böyle bir ordunun kurulmasının, AB'nin ‘barışı koruma, izleme ve caydırıcılık' amacıyla güçlerini hızlı ve net bir şekilde birleştirmesi için gerekli olduğunun altını çizerken, savunma harcamalarını da müşterek olarak gerçekleştirebilmeye hazır hale getirmesi gerektiğini vurguladı.Daha önce NATO Müşterek Destek Etkinleştirme Komutanlığı Komutanı Korgeneral Alexander Sollfrank, Rusya'yla çatışma riski bulunması nedeniyle AB'de uygulanan Schengen politikasının benzerini NATO içinde oluşturmayı ve İttifak'a üye ülkelerden askeri personel ve teçhizatın serbest dolaşımını sağlamayı öngören 'askeri Schengen' bölgesi kurulmasını istediğini söylemişti.Sollfrank, NATO güçlerinin şu anda insan ve mühimmat hareketleri konusunda bir dizi ulusal düzenleme şeklinde engellerle karşılaştığını belirtirken, NATO'nun kolektif savunma tüzüğünün beşinci maddesinin devreye girmesi ihtimaline karşı olası bir askeri harekatın ‘önceden hazırlanması’ gerektiğini de sözlerine ekledi.Sollfrank'ın önerisini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'nun 'askeri Schengen' bölgesi kurma planlarının Rusya'yla cepheleşmeyi artırma amacı taşıdığını belirtti.'Avrupa'da gerilimi tırmandırıyor'İttifak'ın Rusya'yı her zaman olası hasım olarak gördüğünü, şimdi ise aleni hasım kabul ettiğini söyleyen Peskov, NATO'nun tutumunun Avrupa'da gerilimi tırmandırdığı ve bunun sonuçları olacağı uyarısında bulundu.Peskov, 'askeri Schengen' planlarının Avrupa'nın Rusya'nın çekincelerini dikkate almadığının ve bölünmez güvenlik ilkesini hiçe saydığının göstergesi olduğunu vurguladı.NATO'nun sürekli olarak Rusya sınırlarına doğru yaklaştığını da anımsatan Kremlin Sözcüsü, "Biz NATO'nun altyapısına doğru ilerlemiyoruz, NATO bize doğru ilerliyor. Bunun bizi endişelendirmemesi ve güvenliğimizi sağlamak için misilleme tedbirlerine başvurmamıza yol açmaması mümkün değil" mesajını da gönderdi.
https://sputniknews.com.tr/20231216/alman-savunma-bakani-pistorius-ab-ulkeleri-ordularini-yeniden-silahlandirma-surecini-hizlandirmali-1078526057.html
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avrupa birliği, ab, italya, antonio tajani, nato

İtalya Dışişleri Bakanı’ndan Avrupa ordusu kurulması çağrısı

16:24 07.01.2024
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZİtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2024
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZ
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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Avrupa Birliği'nin (AB) barışı koruma ve çatışmaların önlenmesinde rol oynayabilecek kendi silahlı kuvvetlerini oluşturması gerektiğini söyledi.
Tajani, La Stampa gazetesine verdiği demecinde, lideri olduğu Forza Italia partisinin önceliğinin daha yakın bir Avrupa savunma işbirliği olduğunu vurgularken, "Eğer dünya barışının taşıyıcısı olmak istiyorsak, bir Avrupa ordusuna ihtiyacımız var. Bu, etkili bir Avrupa dış politikası için temel bir önkoşuldur” diye konuştu.
ABD, Çin, Hindistan ve Rusya gibi güçlü oyuncuların olduğu, krizlerin Ortadoğu'dan Hint-Pasifik'e kadar uzandığı bir dünyada İtalyan, Alman, Fransız ya da Sloven vatandaşlarının ancak var olan Avrupa Birliği tarafından korunabileceğini savunan İtalya Dışişleri Bakanı, “Dolayısıyla savunma ve ortak bir ordu somut bir gerçek haline gelmelidir. Ve bu artık ertelenemez” ifadelerini kullandı.
Tajani, böyle bir ordunun kurulmasının, AB'nin ‘barışı koruma, izleme ve caydırıcılık' amacıyla güçlerini hızlı ve net bir şekilde birleştirmesi için gerekli olduğunun altını çizerken, savunma harcamalarını da müşterek olarak gerçekleştirebilmeye hazır hale getirmesi gerektiğini vurguladı.
Daha önce NATO Müşterek Destek Etkinleştirme Komutanlığı Komutanı Korgeneral Alexander Sollfrank, Rusya'yla çatışma riski bulunması nedeniyle AB'de uygulanan Schengen politikasının benzerini NATO içinde oluşturmayı ve İttifak'a üye ülkelerden askeri personel ve teçhizatın serbest dolaşımını sağlamayı öngören 'askeri Schengen' bölgesi kurulmasını istediğini söylemişti.
Sollfrank, NATO güçlerinin şu anda insan ve mühimmat hareketleri konusunda bir dizi ulusal düzenleme şeklinde engellerle karşılaştığını belirtirken, NATO'nun kolektif savunma tüzüğünün beşinci maddesinin devreye girmesi ihtimaline karşı olası bir askeri harekatın ‘önceden hazırlanması’ gerektiğini de sözlerine ekledi.
Sollfrank'ın önerisini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'nun 'askeri Schengen' bölgesi kurma planlarının Rusya'yla cepheleşmeyi artırma amacı taşıdığını belirtti.
'Avrupa'da gerilimi tırmandırıyor'
İttifak'ın Rusya'yı her zaman olası hasım olarak gördüğünü, şimdi ise aleni hasım kabul ettiğini söyleyen Peskov, NATO'nun tutumunun Avrupa'da gerilimi tırmandırdığı ve bunun sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Peskov, 'askeri Schengen' planlarının Avrupa'nın Rusya'nın çekincelerini dikkate almadığının ve bölünmez güvenlik ilkesini hiçe saydığının göstergesi olduğunu vurguladı.

NATO'nun sürekli olarak Rusya sınırlarına doğru yaklaştığını da anımsatan Kremlin Sözcüsü, "Biz NATO'nun altyapısına doğru ilerlemiyoruz, NATO bize doğru ilerliyor. Bunun bizi endişelendirmemesi ve güvenliğimizi sağlamak için misilleme tedbirlerine başvurmamıza yol açmaması mümkün değil" mesajını da gönderdi.
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2023
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Alman Savunma Bakanı Pistorius: AB ülkeleri, ordularını yeniden silahlandırma sürecini hızlandırmalı
16 Aralık 2023, 15:30
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