https://sputniknews.com.tr/20231124/kremlinden-natonun-askeri-schengen-planlarina-yanit-1077746179.html

Kremlin'den NATO'nun 'askeri Schengen' planlarına yanıt

Kremlin'den NATO'nun 'askeri Schengen' planlarına yanıt

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO'nun Rusya'yla cepheleşmeyi artırmak için 'Askeri Schengen' bölgesi kurma planlarının Avrupa'da gerilimi tırmandığını... 24.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-24T14:41+0300

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NATO Müşterek Destek Etkinleştirme Komutanlığı Komutanı Korgeneral Alexander Sollfrank, Rusya'yla çatışma riski bulunması nedeniyle AB'de uygulanan Schengen politikasının benzerini NATO içinde oluşturmayı ve İttifak'a üye ülkelerden askeri personel ve teçhizatın serbest dolaşımını sağlamayı öngören 'askeri Schengen' bölgesi kurulmasını istediğini söylemişti.Sollfrank'ın önerisini değerlendiren Peskov, NATO'nun 'askeri Schengen' bölgesi kurma planlarının Rusya'yla cepheleşmeyi artırma amacı taşıdığını belirtti.'Avrupa'da gerilimi tırmandırıyor'İttifak'ın Rusya'yı her zaman olası hasım olarak gördüğünü, şimdi ise aleni hasım kabul ettiğini söyleyen Peskov, NATO'nun tutumunun Avrupa'da gerilimi tırmandırdığı ve bunun sonuçları olacağı uyarısında bulundu.Peskov, 'askeri Schengen' planlarının Avrupa'nın Rusya'nın çekincelerini dikkate almadığının ve bölünmez güvenlik ilkesini hiçe saydığının göstergesi olduğunu vurguladı.NATO'nun sürekli olarak Rusya sınırlarına doğru yaklaştığını da anımsatan Kremlin Sözcüsü, "Biz NATO'nun altyapısına doğru ilerlemiyoruz, NATO bize doğru ilerliyor. Bunun bizi endişelendirmemesi ve güvenliğimizi sağlamak için misilleme tedbirlerine başvurmamıza yol açmaması mümkün değil" mesajını da gönderdi.

https://sputniknews.com.tr/20231124/slovakya-ukraynaya-silah-vermeyecek-1077744379.html

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