https://sputniknews.com.tr/20231124/slovakya-ukraynaya-silah-vermeyecek-1077744379.html
Slovakya Ukrayna'ya silah vermeyecek
Slovakya Ukrayna'ya silah vermeyecek
Çek Senatosu Başkanı Vystrcil, Slovakya Başbakanı Fico'nun Ukrayna'ya silah tedarik etmeyeceğini kendisine ilettiğini belirtti. 24.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-24T13:49+0300
2023-11-24T13:49+0300
2023-11-24T13:49+0300
ukrayna krizi
slovakya
robert fico
ukrayna
ukrayna ordusu
milos vystrcil
çekya
prag
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Çek Senatosu Başkanı Milos Vystrcil Prag'da Slovakya Başbakanı Robert Fitzo ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere verdiği demeçte Slovakya'nın Ukrayna bağımsızlığını desteklediğini ancak silah yardımı yapmayacağını ve barış görüşmelerinden yana olduğunu teyit etti.Prag'a gelen Fitzo'nun Çek parlamentosunun üst kanadının liderleriyle yaptığı görüşmeler sırasında Slovakya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını desteklediğini söylediği aktarıldı.Çek Senatosu Başkanı Milos Vystrcil açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Vystrcil açıklamasında Slovakya'nın Rusya-Ukrayna çatışması konusunda farklı bir görüşü olmasına rağmen, Çek-Slovak ilişkilerini genişletmeye, güçlendirmeye ve geliştirmeye devam etmeleri gerektiği gerçeğinin politikacıların hırslarından açıkça üstün olduğunu
https://sputniknews.com.tr/20231027/yeni-slovakya-basbakani-fico-ukraynaya-hicbir-silah-vermeyecegiz-1076759766.html
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slovakya, robert fico, ukrayna, ukrayna ordusu, milos vystrcil, çekya, prag
slovakya, robert fico, ukrayna, ukrayna ordusu, milos vystrcil, çekya, prag
Slovakya Ukrayna'ya silah vermeyecek
Çek Senatosu Başkanı Vystrcil, Slovakya Başbakanı Fico'nun Ukrayna'ya silah tedarik etmeyeceğini kendisine ilettiğini belirtti.
Çek Senatosu Başkanı Milos Vystrcil Prag'da Slovakya Başbakanı Robert Fitzo ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere verdiği demeçte Slovakya'nın Ukrayna bağımsızlığını desteklediğini ancak silah yardımı yapmayacağını ve barış görüşmelerinden yana olduğunu teyit etti.
Prag'a gelen Fitzo'nun Çek parlamentosunun üst kanadının liderleriyle yaptığı görüşmeler sırasında Slovakya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını desteklediğini söylediği aktarıldı.
Çek Senatosu Başkanı Milos Vystrcil açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Fitzo aynı zamanda Slovakya'nın şu anda Ukrayna'ya silah sağlamayacağı ve acil barış görüşmelerinden yana olduğu görüşünü de teyit etti. Bu konuda Çek ve Slovak görüşlerimizin ayrıştığı ortaya çıktı.
Vystrcil açıklamasında Slovakya'nın Rusya-Ukrayna çatışması konusunda farklı bir görüşü olmasına rağmen, Çek-Slovak ilişkilerini genişletmeye, güçlendirmeye ve geliştirmeye devam etmeleri gerektiği gerçeğinin politikacıların hırslarından açıkça üstün olduğunu