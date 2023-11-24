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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231124/slovakya-ukraynaya-silah-vermeyecek-1077744379.html
Slovakya Ukrayna'ya silah vermeyecek
Slovakya Ukrayna'ya silah vermeyecek
Çek Senatosu Başkanı Vystrcil, Slovakya Başbakanı Fico'nun Ukrayna'ya silah tedarik etmeyeceğini kendisine ilettiğini belirtti. 24.11.2023, Sputnik Türkiye
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milos vystrcil
çekya
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Çek Senatosu Başkanı Milos Vystrcil Prag'da Slovakya Başbakanı Robert Fitzo ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere verdiği demeçte Slovakya'nın Ukrayna bağımsızlığını desteklediğini ancak silah yardımı yapmayacağını ve barış görüşmelerinden yana olduğunu teyit etti.Prag'a gelen Fitzo'nun Çek parlamentosunun üst kanadının liderleriyle yaptığı görüşmeler sırasında Slovakya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını desteklediğini söylediği aktarıldı.Çek Senatosu Başkanı Milos Vystrcil açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Vystrcil açıklamasında Slovakya'nın Rusya-Ukrayna çatışması konusunda farklı bir görüşü olmasına rağmen, Çek-Slovak ilişkilerini genişletmeye, güçlendirmeye ve geliştirmeye devam etmeleri gerektiği gerçeğinin politikacıların hırslarından açıkça üstün olduğunu
https://sputniknews.com.tr/20231027/yeni-slovakya-basbakani-fico-ukraynaya-hicbir-silah-vermeyecegiz-1076759766.html
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slovakya, robert fico, ukrayna, ukrayna ordusu, milos vystrcil, çekya, prag
slovakya, robert fico, ukrayna, ukrayna ordusu, milos vystrcil, çekya, prag

Slovakya Ukrayna'ya silah vermeyecek

13:49 24.11.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINSlovakya Başbakan Robert Fico
Slovakya Başbakan Robert Fico - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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Çek Senatosu Başkanı Vystrcil, Slovakya Başbakanı Fico'nun Ukrayna'ya silah tedarik etmeyeceğini kendisine ilettiğini belirtti.
Çek Senatosu Başkanı Milos Vystrcil Prag'da Slovakya Başbakanı Robert Fitzo ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere verdiği demeçte Slovakya'nın Ukrayna bağımsızlığını desteklediğini ancak silah yardımı yapmayacağını ve barış görüşmelerinden yana olduğunu teyit etti.
Prag'a gelen Fitzo'nun Çek parlamentosunun üst kanadının liderleriyle yaptığı görüşmeler sırasında Slovakya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını desteklediğini söylediği aktarıldı.
Çek Senatosu Başkanı Milos Vystrcil açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Fitzo aynı zamanda Slovakya'nın şu anda Ukrayna'ya silah sağlamayacağı ve acil barış görüşmelerinden yana olduğu görüşünü de teyit etti. Bu konuda Çek ve Slovak görüşlerimizin ayrıştığı ortaya çıktı.
Vystrcil açıklamasında Slovakya'nın Rusya-Ukrayna çatışması konusunda farklı bir görüşü olmasına rağmen, Çek-Slovak ilişkilerini genişletmeye, güçlendirmeye ve geliştirmeye devam etmeleri gerektiği gerçeğinin politikacıların hırslarından açıkça üstün olduğunu
Slovakya Sosyal Demokrat Parti (SMER) Genel Başkanı Robert Fico - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2023
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