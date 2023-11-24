https://sputniknews.com.tr/20231124/slovakya-ukraynaya-silah-vermeyecek-1077744379.html

Slovakya Ukrayna'ya silah vermeyecek

Slovakya Ukrayna'ya silah vermeyecek

Çek Senatosu Başkanı Vystrcil, Slovakya Başbakanı Fico'nun Ukrayna'ya silah tedarik etmeyeceğini kendisine ilettiğini belirtti. 24.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-24T13:49+0300

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ukrayna krizi

slovakya

robert fico

ukrayna

ukrayna ordusu

milos vystrcil

çekya

prag

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Çek Senatosu Başkanı Milos Vystrcil Prag'da Slovakya Başbakanı Robert Fitzo ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere verdiği demeçte Slovakya'nın Ukrayna bağımsızlığını desteklediğini ancak silah yardımı yapmayacağını ve barış görüşmelerinden yana olduğunu teyit etti.Prag'a gelen Fitzo'nun Çek parlamentosunun üst kanadının liderleriyle yaptığı görüşmeler sırasında Slovakya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını desteklediğini söylediği aktarıldı.Çek Senatosu Başkanı Milos Vystrcil açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Vystrcil açıklamasında Slovakya'nın Rusya-Ukrayna çatışması konusunda farklı bir görüşü olmasına rağmen, Çek-Slovak ilişkilerini genişletmeye, güçlendirmeye ve geliştirmeye devam etmeleri gerektiği gerçeğinin politikacıların hırslarından açıkça üstün olduğunu

https://sputniknews.com.tr/20231027/yeni-slovakya-basbakani-fico-ukraynaya-hicbir-silah-vermeyecegiz-1076759766.html

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çekya

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slovakya, robert fico, ukrayna, ukrayna ordusu, milos vystrcil, çekya, prag