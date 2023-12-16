https://sputniknews.com.tr/20231216/alman-savunma-bakani-pistorius-ab-ulkeleri-ordularini-yeniden-silahlandirma-surecini-hizlandirmali-1078526057.html

Alman Savunma Bakanı Pistorius: AB ülkeleri, ordularını yeniden silahlandırma sürecini hızlandırmalı

Alman Savunma Bakanı Pistorius: AB ülkeleri, ordularını yeniden silahlandırma sürecini hızlandırmalı

Rusya'nın silah üretimini önemli ölçüde artırdığını belirten Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, yaklaşan askeri tehditler nedeniyle AB ülkelerinin... 16.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-16T15:30+0300

2023-12-16T15:30+0300

2023-12-16T15:30+0300

ukrayna krizi

rusya

almanya

abd

nato

moldova

gürcistan

baltık ülkeleri

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Welt am Sonntag gazetesine demeç veren Pistorius, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışma koşullarında birliklerini desteklemek için silah üretimini önemli ölçüde artırdığını söyledi.Hiçbir kanıt sunmadan Rusya'nın Moldova, Gürcistan ve Baltık ülkelerinin güvenliğini tehdit ettiğini belirten Pistorius, Avrupa'nın yeni askeri meydan okumalarla karşı karşıya kalabileceğinin altını çizdi.ABD'nin politikasını eleştirerek Washington'un tüm bu süreçler yaşanırken dikkatini Hint-Pasifik bölgesine verdiğini söyleyen Alman bakan, "Biz Avrupalılar, kendi kıtamızda güvenliğin sağlanmasına daha aktif şekilde katılmalıyız" ifadelerini kullandı.Pistorius, Washington'un Kiev'e yeni finansman konusunda mutabakat sağlayamaması durumunda Avrupa'nın bunu telafi etmesi gerekebileceğini de sözlerine ekledi.

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rusya

almanya

moldova

gürcistan

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