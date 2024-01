https://sputniknews.com.tr/20240119/nato-20-yil-icinde-rusya-ile-topyekun-bir-savas-baslayabilir-hazirlanmaliyiz-1079815520.html

NATO: 20 yıl içinde Rusya ile 'topyekün bir savaş' başlayabilir, hazırlanmalıyız

NATO Askeri Komite Başkanı Rob Bauer, önümüzdeki 20 yıl içinde Rusya'yla 'topyekün savaş' başlayabileceğini öngörerek NATO ülkelerindeki sivil nüfusu bu savaşa... 19.01.2024, Sputnik Türkiye

İngiliz Telegraph gazetesine demeç veren Bauer, "Barış içinde yaşamamızın kesin olmadığını anlamalıyız. İşte bu yüzden Rusya'yla çatışmaya hazırlanmalıyız. Her şeye hazırlıklı olmalıyız. Savaşın çıkıp çıkmayacağına bakılmaksızın, bu ihtimale karşı daha fazla insanı eğitmemize olanak sağlayacak bir sistem oluşturmalıyız" dedi.İsveç yönetiminin resmen NATO üyeliğine kabul edilmeden önce vatandaşlarına savaşa hazırlanmaları yönünde çağrı yapmasını takdir eden Bauer, "Her şey bununla başlıyor. Her şeyin planlanamayacağının ve önümüzdeki 20 yıl içinde her şeyin güzel olmayacağının bilincine varılmasıyla" ifadelerini kullandı.Bauer, silah ve mühimmat üretimini hızlandırabilmek için sanayinin modernize edilmesi gerektiğini belirterek yetkililere bu yönde adım atma çağrısında bulundu.Ekim 2023'te Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius da Avrupa'da olası bir çatışmaya karşı hazırlık yapılması çağrısında bulunmuştu. Buna yanıt olarak Rusya Devlet Duması Kırım Milletvekili Mihail Şeremet, Alman yetkililerin saldırgan politikalarıyla Avrupa ülkelerine savaşa davetiye çıkardığını söylemişti. Rus vekil, bölgede barış ve refahın anahtarı yalnızca Rusya ile dostane ve iyi komşuluk ilişkileri olabileceğini de vurgulamıştı.Moskova, hiçbir NATO ülkesine tehdit oluşturmadığını ancak kendi çıkarları açısından tehlikeli olabilecek eylemleri de göz ardı etmeyeceğini daha önce defaatle vurguladı ve vurgulamaya devam ediyor. Bunun yanında Moskova, eşit düzeyde diyaloğa da açık olmaya devam ederken Batı'ya Avrupa'yı militarize etme yolundan vazgeçme çağrısı yapıyor.

