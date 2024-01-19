https://sputniknews.com.tr/20240119/alman-savunma-bakani-pistorius-ukraynaya-askeri-yardimi-artirmayi-reddetti-1079813374.html

Alman Savunma Bakanı Pistorius Ukrayna'ya askeri yardımı artırmayı reddetti

Alman Savunma Bakanı Pistorius Ukrayna'ya askeri yardımı artırmayı reddetti

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius’un Ukrayna’ya askeri yardımı artırmayı reddettiği belirtildi. 19.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-19T10:57+0300

2024-01-19T10:57+0300

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Die Welt’in aktardığına göre, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, “Bazılarının talep ettiği gibi her şeyi riske atamayız. Aksi takdirde kendimizi savunmasız buluruz. Şu ana kadar elimizden geleni yaptık” açıklamasında bulundu.Tüm Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında en büyük katkıyı Almanya’nın yaptığını savunan Pistorius, şimdi sıranın diğer ülkelerde olduğunu belirterek, “Her şey net olmalı. Putin bu savaşı kazanırsa elbette NATO toprakları için de tehlike artar” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240119/bidenden-yeni-gaf-az-once-onunla-resim-cektirdim-dedigi-kadin-baska-eyalette-cikti-1079812810.html

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