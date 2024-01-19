https://sputniknews.com.tr/20240119/alman-savunma-bakani-pistorius-ukraynaya-askeri-yardimi-artirmayi-reddetti-1079813374.html
Alman Savunma Bakanı Pistorius Ukrayna'ya askeri yardımı artırmayı reddetti
Alman Savunma Bakanı Pistorius Ukrayna'ya askeri yardımı artırmayı reddetti
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius’un Ukrayna’ya askeri yardımı artırmayı reddettiği belirtildi. 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T10:57+0300
2024-01-19T10:57+0300
2024-01-19T10:57+0300
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Die Welt’in aktardığına göre, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, “Bazılarının talep ettiği gibi her şeyi riske atamayız. Aksi takdirde kendimizi savunmasız buluruz. Şu ana kadar elimizden geleni yaptık” açıklamasında bulundu.Tüm Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında en büyük katkıyı Almanya’nın yaptığını savunan Pistorius, şimdi sıranın diğer ülkelerde olduğunu belirterek, “Her şey net olmalı. Putin bu savaşı kazanırsa elbette NATO toprakları için de tehlike artar” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240119/bidenden-yeni-gaf-az-once-onunla-resim-cektirdim-dedigi-kadin-baska-eyalette-cikti-1079812810.html
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almanya, savunma, almanya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, yardım, askeri yardım
almanya, savunma, almanya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, yardım, askeri yardım
Alman Savunma Bakanı Pistorius Ukrayna'ya askeri yardımı artırmayı reddetti
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius’un Ukrayna’ya askeri yardımı artırmayı reddettiği belirtildi.
Die Welt
’in aktardığına göre, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, “Bazılarının talep ettiği gibi her şeyi riske atamayız. Aksi takdirde kendimizi savunmasız buluruz. Şu ana kadar elimizden geleni yaptık”
açıklamasında bulundu.
Tüm Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında en büyük katkıyı Almanya’nın yaptığını savunan Pistorius, şimdi sıranın diğer ülkelerde olduğunu belirterek, “Her şey net olmalı. Putin bu savaşı kazanırsa elbette NATO toprakları için de tehlike artar” dedi.