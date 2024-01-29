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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240129/ab-ukrayna-yardimlarini-veto-eden-macaristanin-ekonomisini-vurabilir-1080143264.html
AB, Ukrayna yardımlarını veto eden Macaristan’ın ekonomisini vurabilir
AB, Ukrayna yardımlarını veto eden Macaristan’ın ekonomisini vurabilir
Avrupa Birliği’nin (AB), Kiev'e mali yardımların özellikle başarısız karşı saldırı sonrası sürdürülmesinin anlamsız olduğunu birçok platformda dile getiren... 29.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-29T09:13+0300
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ukrayna krizi
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AB’li yetkililerin hazırladığı bir belgeye atıfta bulunan İngiliz Financial Times gazetesi, Macaristan’ın duruşunu değiştirmeyi reddetmesi durumunda, bu ülkenin ekonomik zayıflıklarını hedef alan stratejinin geliştirildiğini yazdı. Geliştirilen stratejide, Macaristan’ın istihdam ve ekonomik büyümesine zarar vermek amacıyla para biriminin zayıflatılması ve yatırımcı güveninin azaltılması öngörülüyor.Belgede şu ifadelere yer verildiği kaydedildi:AB parası olmadan Avrupalı ve uluslararası şirketlerin Macaristan’a yatırımları azalabileceği belirtilen yazıda, bu cezanın ülkenin bütçe açığının hızla büyümesine yol açabileceği kaydedildi.AB Konseyi belgesinde, Macar ekonomisinin zayıf noktaları arasında çok büyük bütçe açığı, çok yüksek enflasyon, zayıf para birimi ve gayri safi yurt içi hasılaya oranla en yüksek borç ödemeleri gösterilerek istihdamın da büyük ölçüde AB finansmanına dayandığı savunuldu.İsimlerinin gizli tutulmasını isteyen üç Avrupalı diplomat, birçok ülkenin bu plana destek verdiğini belirtti.Macaristan’ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Janos Boka, Financial Times’a açıklamasında, Cumartesi günü Brüksel’e yeni uzlaşma önerisini gönderdiklerini söyledi.Yeni öneriye göre Macaristan'ın, daha sonra kararını değiştirme hakkının verilmesi şartıyla Ukrayna'ya para yardımına uyguladığı vetoyu kaldırmaya hazır olduğu belirtiliyor. Boka, uzlaşmaya varma girişimi başarısız olursa Ukrayna için AB bütçesi dışında ayrı bir fon oluşturulması yönündeki ilk önerilerine döneceklerini de sözlerine ekledi.Daha önce Bloomberg, AB ülkelerinin 1 Şubat’taki zirvede, Macaristan’ın onayı olmadan da Ukrayna’ya 50 milyar euro’luk yardım paketini kabul etmeye hazır olduğunu bildirmişti.‘Şantaja boyun eğmeyeceğiz’Janos Boka, daha sonra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Macaristan şantaja boyun eğmeyecek. Bu haber, Macar hükümetinin çoktandır dile getirdiklerini doğruluyor. Brüksel, AB fonlarına erişimi siyasi baskı için kullanıyor” diye yazdı.Ülkesinin, Ukrayna’ya destek ve AB fonlarına erişim arasında bağ kurmadığını ve başkalarına da bunu yapmasına izin vermeyeceğini kaydeden Macar bakan, “Macaristan müzakerelere yapıcı şekilde katılmaya devam edecek ancak şantaja boyun eğmeyecek” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240122/macaristan-ukraynaya-silah-tedarikinin-avrupa-baris-fonundan-finanse-edilmesine-karsiyiz-1079916574.html
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ukrayna, avrupa birliği, mali yardım, askeri yardım, viktor orban, macaristan, kiev, budapeşte, brüksel
ukrayna, avrupa birliği, mali yardım, askeri yardım, viktor orban, macaristan, kiev, budapeşte, brüksel

AB, Ukrayna yardımlarını veto eden Macaristan’ın ekonomisini vurabilir

09:13 29.01.2024 (güncellendi: 09:28 29.01.2024)
© AP Photo / Virginia MayoMacaristan Başbakanı Viktor Orban Avrupa Birliği
Macaristan Başbakanı Viktor Orban Avrupa Birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
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Avrupa Birliği’nin (AB), Kiev'e mali yardımların özellikle başarısız karşı saldırı sonrası sürdürülmesinin anlamsız olduğunu birçok platformda dile getiren Macaristan’a karşı tepkisi sürerken, kapalı kapılar ardında ülke ekonomisini sabote etmeyi planladığı konuşuluyor.
AB’li yetkililerin hazırladığı bir belgeye atıfta bulunan İngiliz Financial Times gazetesi, Macaristan’ın duruşunu değiştirmeyi reddetmesi durumunda, bu ülkenin ekonomik zayıflıklarını hedef alan stratejinin geliştirildiğini yazdı.
Geliştirilen stratejide, Macaristan’ın istihdam ve ekonomik büyümesine zarar vermek amacıyla para biriminin zayıflatılması ve yatırımcı güveninin azaltılması öngörülüyor.
Belgede şu ifadelere yer verildiği kaydedildi:
“1 Şubat'taki zirvede anlaşma sağlanamaması durumunda, diğer ülke ve hükümet liderleri, Macaristan Başbakanı’nın yapıcı olmayan tavrı karşısında bunu kamuoyuna açıklayacak. Onlar, bu durumda Budapeşte’ye AB fonlarının sağlanabileceğini hayal bile edemiyorlar.”
AB parası olmadan Avrupalı ve uluslararası şirketlerin Macaristan’a yatırımları azalabileceği belirtilen yazıda, bu cezanın ülkenin bütçe açığının hızla büyümesine yol açabileceği kaydedildi.
AB Konseyi belgesinde, Macar ekonomisinin zayıf noktaları arasında çok büyük bütçe açığı, çok yüksek enflasyon, zayıf para birimi ve gayri safi yurt içi hasılaya oranla en yüksek borç ödemeleri gösterilerek istihdamın da büyük ölçüde AB finansmanına dayandığı savunuldu.
İsimlerinin gizli tutulmasını isteyen üç Avrupalı diplomat, birçok ülkenin bu plana destek verdiğini belirtti.
Macaristan’ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Janos Boka, Financial Times’a açıklamasında, Cumartesi günü Brüksel’e yeni uzlaşma önerisini gönderdiklerini söyledi.
Yeni öneriye göre Macaristan'ın, daha sonra kararını değiştirme hakkının verilmesi şartıyla Ukrayna'ya para yardımına uyguladığı vetoyu kaldırmaya hazır olduğu belirtiliyor.
Boka, uzlaşmaya varma girişimi başarısız olursa Ukrayna için AB bütçesi dışında ayrı bir fon oluşturulması yönündeki ilk önerilerine döneceklerini de sözlerine ekledi.
Daha önce Bloomberg, AB ülkelerinin 1 Şubat’taki zirvede, Macaristan’ın onayı olmadan da Ukrayna’ya 50 milyar euro’luk yardım paketini kabul etmeye hazır olduğunu bildirmişti.

‘Şantaja boyun eğmeyeceğiz’

Janos Boka, daha sonra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Macaristan şantaja boyun eğmeyecek. Bu haber, Macar hükümetinin çoktandır dile getirdiklerini doğruluyor. Brüksel, AB fonlarına erişimi siyasi baskı için kullanıyor” diye yazdı.
Ülkesinin, Ukrayna’ya destek ve AB fonlarına erişim arasında bağ kurmadığını ve başkalarına da bunu yapmasına izin vermeyeceğini kaydeden Macar bakan, “Macaristan müzakerelere yapıcı şekilde katılmaya devam edecek ancak şantaja boyun eğmeyecek” diye ekledi.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2024
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