https://sputniknews.com.tr/20240129/ab-ukrayna-yardimlarini-veto-eden-macaristanin-ekonomisini-vurabilir-1080143264.html

AB, Ukrayna yardımlarını veto eden Macaristan’ın ekonomisini vurabilir

AB, Ukrayna yardımlarını veto eden Macaristan’ın ekonomisini vurabilir

Avrupa Birliği’nin (AB), Kiev'e mali yardımların özellikle başarısız karşı saldırı sonrası sürdürülmesinin anlamsız olduğunu birçok platformda dile getiren... 29.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-29T09:13+0300

2024-01-29T09:13+0300

2024-01-29T09:28+0300

ukrayna krizi

ukrayna

avrupa birliği

mali yardım

askeri yardım

viktor orban

macaristan

kiev

budapeşte

brüksel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1d/1080142985_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d018b5bdb124572aa5fca8cd310cc4ff.jpg

AB’li yetkililerin hazırladığı bir belgeye atıfta bulunan İngiliz Financial Times gazetesi, Macaristan’ın duruşunu değiştirmeyi reddetmesi durumunda, bu ülkenin ekonomik zayıflıklarını hedef alan stratejinin geliştirildiğini yazdı. Geliştirilen stratejide, Macaristan’ın istihdam ve ekonomik büyümesine zarar vermek amacıyla para biriminin zayıflatılması ve yatırımcı güveninin azaltılması öngörülüyor.Belgede şu ifadelere yer verildiği kaydedildi:AB parası olmadan Avrupalı ve uluslararası şirketlerin Macaristan’a yatırımları azalabileceği belirtilen yazıda, bu cezanın ülkenin bütçe açığının hızla büyümesine yol açabileceği kaydedildi.AB Konseyi belgesinde, Macar ekonomisinin zayıf noktaları arasında çok büyük bütçe açığı, çok yüksek enflasyon, zayıf para birimi ve gayri safi yurt içi hasılaya oranla en yüksek borç ödemeleri gösterilerek istihdamın da büyük ölçüde AB finansmanına dayandığı savunuldu.İsimlerinin gizli tutulmasını isteyen üç Avrupalı diplomat, birçok ülkenin bu plana destek verdiğini belirtti.Macaristan’ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Janos Boka, Financial Times’a açıklamasında, Cumartesi günü Brüksel’e yeni uzlaşma önerisini gönderdiklerini söyledi.Yeni öneriye göre Macaristan'ın, daha sonra kararını değiştirme hakkının verilmesi şartıyla Ukrayna'ya para yardımına uyguladığı vetoyu kaldırmaya hazır olduğu belirtiliyor. Boka, uzlaşmaya varma girişimi başarısız olursa Ukrayna için AB bütçesi dışında ayrı bir fon oluşturulması yönündeki ilk önerilerine döneceklerini de sözlerine ekledi.Daha önce Bloomberg, AB ülkelerinin 1 Şubat’taki zirvede, Macaristan’ın onayı olmadan da Ukrayna’ya 50 milyar euro’luk yardım paketini kabul etmeye hazır olduğunu bildirmişti.‘Şantaja boyun eğmeyeceğiz’Janos Boka, daha sonra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Macaristan şantaja boyun eğmeyecek. Bu haber, Macar hükümetinin çoktandır dile getirdiklerini doğruluyor. Brüksel, AB fonlarına erişimi siyasi baskı için kullanıyor” diye yazdı.Ülkesinin, Ukrayna’ya destek ve AB fonlarına erişim arasında bağ kurmadığını ve başkalarına da bunu yapmasına izin vermeyeceğini kaydeden Macar bakan, “Macaristan müzakerelere yapıcı şekilde katılmaya devam edecek ancak şantaja boyun eğmeyecek” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240122/macaristan-ukraynaya-silah-tedarikinin-avrupa-baris-fonundan-finanse-edilmesine-karsiyiz-1079916574.html

ukrayna

macaristan

kiev

budapeşte

brüksel

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, avrupa birliği, mali yardım, askeri yardım, viktor orban, macaristan, kiev, budapeşte, brüksel