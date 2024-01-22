https://sputniknews.com.tr/20240122/macaristan-ukraynaya-silah-tedarikinin-avrupa-baris-fonundan-finanse-edilmesine-karsiyiz-1079916574.html

Macaristan: Ukrayna'ya silah tedarikinin Avrupa Barış Fonu'ndan finanse edilmesine karşıyız

Macaristan: Ukrayna'ya silah tedarikinin Avrupa Barış Fonu'ndan finanse edilmesine karşıyız

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Budapeşte'nin Avrupa Barış Fonu'ndan Ukrayna'ya silah tedarikinin finansmanına katılmayacağını açıkladı. 22.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-22T17:26+0300

2024-01-22T17:26+0300

2024-01-22T17:27+0300

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AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyen Szijjarto, AB'nin Budapeşte'nin Ukrayna'ya yardımları veto etmesini önlemek için hazırladığı belirtilen planları eleştirdi.Szijjarto, "Macaristan, şimdiye dek silah göndermedi ve bundan sonra göndermeyecek. Biz, Ukrayna'ya silah sevkiyatının artmasına yol açacak hiçbir karar ve süreçte yer almaya hazır değiliz" dedi.Macar Dışişleri Bakanı, diğer ülkelerin Ukrayna'ya silah göndermesi için Budapeşte'nin ortak fona yılda 23 milyar forint (yaklaşık milyon euro) katkıda bulunması gerekeceğini belirterek "Dolayısıyla biz bu teklifi desteklemiyoruz" vurgusu yaptı.Macaristan'ın diğer ülkelerin ulusal düzeyde karar alarak Ukrayna'ya silah göndermesini engelleyemeyeceğini ve engellemeyeceğini kaydeden Szijjarto, "Bu herkesin kendi kararı olacak, her hükümet seçmenlerine hesap vermek zorunda, Macaristan silah gönderilmesinde yer almayacak" ifadelerini kullandı.AB ülkeleri arasında yapılan gizli görüşmelerde ortaya çıkan taslak belgelere atıfta bulunan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Avrupa Dış Eylem Servisi'nin Ukrayna'ya yardım sağlamak üzere yeni bir plan hazırladığının altını çizerek bu plan kapsamında Kiev'e yardım tahsisi konusunda Macaristan'ı etkisiz kılacak yeni bir fon oluşturulmasının hedeflendiğini yazmıştı.Habere göre Avrupa Dış Eylem Servisi, Ukrayna için Avrupa Barış Fonu'nun (European Peace Facility, EPF) varlıklarından yaklaşık 6.5 milyar euro'sunu içerecek ve bunun yanında 2024'ten 2027'ye kadar yılda 5 milyar euro'ya kadar ödeme yapılacak özel bir askeri fon oluşturulmasını önermişti.Haberde yeni fonun yapısının, Macaristan tarafından düzenli olarak bloke edilen ya da karşılığında bir şeyler talep etmek için ‘kaldıraç' olarak kullanılan engellerden kaçınacağına da dikkat çekilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240122/ab-ukrayna-yardimlarinda-macaristan-vetosunu-asmanin-yolunu-buldu-1079897578.html

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