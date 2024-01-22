https://sputniknews.com.tr/20240122/polonya-ukraynaya-krediyle-silah-saglayacak-1079914371.html
Polonya, Ukrayna'ya krediyle silah sağlayacak
Polonya, Ukrayna'ya krediyle silah sağlayacak
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Polonya’nın ülkesine krediyle silah sağlayacağını duyururken, bunun ülkenin ihtiyaçları için büyük ölçekli silah... 22.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-22T16:52+0300
2024-01-22T16:52+0300
2024-01-22T16:52+0300
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Başkent Kiev’de Polonya Başbakanı Donald Tusk ile görüşmesi sonrası sosyal ağ X'te (eski adıyla Twitter) açıklamalarda bulunan Zelenskiy, Ukrayna'nın Polonya'dan krediyle silah satın alacağını duyururken, silah satın alımı için alınacak kredinin iki ülke arasında yeni bir işbirliği şekli olacağının da altını çizdi.Zelenskiy, açıklamalarının devamında, “Polonya'nın Ukrayna'ya verdiği sarsılmaz destek ve yeni askeri yardım paketinin yanı sıra Ukrayna'nın ihtiyaçları için büyük ölçekli silah alımını amaçlayan yeni işbirliği biçimini takdir ediyoruz" diye yazdı.Ukrayna lideri, ayrıca Tusk ile gelecekte ortak silah üretimi olanaklarını görüştüğünü de sözlerine ekledi.Görüşmeyle ilgili konuşan Polonya Başbakanı Tusk, Zelenskiy’nin ortak çalışma konusundaki açıklamasından çok memnun olduğunu söylerken, “Ortak işletmeler kuracağız, Polonya ve Ukrayna'da hem Ukrayna'da hem ülkemizde hem de tüm Avrupa'da savunma kabiliyetlerimizi artırmak için üretim yapacak ve faaliyet gösterecek firmalara yatırım yapacağız. Bu aynı zamanda her iki taraf için de karlı bir iş olacak” diye konuştu.Eylül 2023'te dönemin Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki Varşova'nın artık Kiev'e silah tedarik etmediğini söylemiş, daha sonra dönemin Polonya hükümet sözcüsü Piotr Müller, Morawiecki'nin sözlerine açıklık getirerek Polonya makamlarının Ukrayna'ya sadece daha önce teslimatları kararlaştırılan silahları transfer ettiğini belirtmişti.Polonya tarafının bu açıklamalarının ardından Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov, Ukrayna'nın Polonya'dan silah almaya devam ettiğini doğrularken, ancak bunun yeni teslimatlar mı yoksa daha önce mutabık kalınan silah sevkiyatlarının teslim alınması mı olduğunu açıklamamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231228/rus-senator-puskov-polonyanin-ukraynaya-neden-ihtiyac-duydugunu-anlatti-1079139826.html
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ukrayna, polonya, doğu avrupa, baltık ülkeleri, avrupa birliği, donald tusk, kiev, vladimir zelenskiy
ukrayna, polonya, doğu avrupa, baltık ülkeleri, avrupa birliği, donald tusk, kiev, vladimir zelenskiy
Polonya, Ukrayna'ya krediyle silah sağlayacak
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Polonya’nın ülkesine krediyle silah sağlayacağını duyururken, bunun ülkenin ihtiyaçları için büyük ölçekli silah alımını amaçlayan yeni bir işbirliği şekli olduğunu söyledi.
Başkent Kiev’de Polonya Başbakanı Donald Tusk ile görüşmesi sonrası sosyal ağ X'te (eski adıyla Twitter) açıklamalarda bulunan Zelenskiy, Ukrayna'nın Polonya'dan krediyle silah satın alacağını duyururken, silah satın alımı için alınacak kredinin iki ülke arasında yeni bir işbirliği şekli olacağının da altını çizdi.
Zelenskiy, açıklamalarının devamında, “Polonya'nın Ukrayna'ya verdiği sarsılmaz destek ve yeni askeri yardım paketinin yanı sıra Ukrayna'nın ihtiyaçları için büyük ölçekli silah alımını amaçlayan yeni işbirliği biçimini takdir ediyoruz" diye yazdı.
Ukrayna lideri, ayrıca Tusk ile gelecekte ortak silah üretimi olanaklarını görüştüğünü de sözlerine ekledi.
Görüşmeyle ilgili konuşan Polonya Başbakanı Tusk, Zelenskiy’nin ortak çalışma konusundaki açıklamasından çok memnun olduğunu söylerken, “Ortak işletmeler kuracağız, Polonya ve Ukrayna'da hem Ukrayna'da hem ülkemizde hem de tüm Avrupa'da savunma kabiliyetlerimizi artırmak için üretim yapacak ve faaliyet gösterecek firmalara yatırım yapacağız. Bu aynı zamanda her iki taraf için de karlı bir iş olacak” diye konuştu.
Eylül 2023'te dönemin Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki Varşova'nın artık Kiev'e silah tedarik etmediğini söylemiş, daha sonra dönemin Polonya hükümet sözcüsü Piotr Müller, Morawiecki'nin sözlerine açıklık getirerek Polonya makamlarının Ukrayna'ya sadece daha önce teslimatları kararlaştırılan silahları transfer ettiğini belirtmişti.
Polonya tarafının bu açıklamalarının ardından Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov, Ukrayna'nın Polonya'dan silah almaya devam ettiğini doğrularken, ancak bunun yeni teslimatlar mı yoksa daha önce mutabık kalınan silah sevkiyatlarının teslim alınması mı olduğunu açıklamamıştı.