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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231228/rus-senator-puskov-polonyanin-ukraynaya-neden-ihtiyac-duydugunu-anlatti-1079139826.html
Rus Senatör Puşkov, Polonya'nın Ukrayna'ya neden ihtiyaç duyduğunu anlattı
Rus Senatör Puşkov, Polonya'nın Ukrayna'ya neden ihtiyaç duyduğunu anlattı
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Polonya'nın hiçbir zaman Ukrayna'nın samimi bir müttefiki olmadığını, zira... 28.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-28T17:03+0300
2023-12-28T17:03+0300
ukrayna krizi
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Telegram hesabından açıklama yapan Rus Senatör Puşkov, "Polonyalıların Ukraynalılara 'aşkı', eğer gerçekten varsa, muhtemelen sona erdi. Polonya'yı harekete geçiren duyguları değil, tamamen farklı faktörlerdi" dedi.Polonya yönetiminin en başta Ukrayna'ya destek vererek Rusya'yla süren askeri ve siyasi çekişmenin ön sırasında kilit bir ülke olup NATO'daki rolünü pekiştirmeyi amaçladığını kaydeden Puşkov, Polonyalı seçkinleri harekete geçiren asıl şey, Polonya'nın Avrupa meselelerindeki gerçek ağırlığıyla orantısız olan muazzam hırsları olduğunun altını çizdi.Puşkov, Varşova ile Kiev arasındaki ilişkilerde bir diğer faktörün Polonya'nın Ukrayna'nın batısındaki toprakları ele geçirmek olduğunu belirterek bir zamanlar bu toprakların Polonya'nın sınırları içinde yer aldığına da dikkat çekti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2. Dünya Savaşı'ndan önce sıkça konuşulduğu gibi, bugün Polonya'daki siyaset çevrelerinin bir kısmının aklında Baltık Denizi'nden Karadeniz'e uzanan Polonya fikrinin hala yer bulduğunu belirterek "Bugün Polonya ve Ukrayna yöneticilerinin kucaklaştıklarını görüyoruz. Fakat Ukrayna'yı yutma fikri hiçbir yere gitmedi" ifadelerini kullanmıştı.Polonya'nın yanı sıra 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Stalin tarafından koparılan topraklarını, büyük bölgelerini geri alma fikrine Romanya ve Macaristan'ın da sahip olduğunu anlatan Rusya lideri, "Valday toplantısında Ukrayna'nın bekasının ve egemenliğinin gerçek garantörünün Rusya olabileceğini tesadüfen söylemedim. Rusya da, kendi topraklarını Ukrayna'ya verdi, ama gönüllü olarak, birleşik, orta kültürel, insani, tarihi bir coğrafya oluşturmak amacıyla. Fakat yukarıda bahsettiğim topraklar Polonya, Romanya ve Macaristan'dan şiddet yoluyla koparıldı. Bunlar tamamen farklı durumlar. Biz gönüllü olarak, birlikte olabilmek için topraklarımızı nüfusuyla beraber verdik. Ukrayna'dakiler de dahil bazıları bunu düşünmeli" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20231228/ukraynada-strateji-degisiklige-giden-abd-ve-avrupa-rusyaya-taviz-verebilir-1079136569.html
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ukrayna krizi, ukrayna, polonya, rusya, rusya federasyon konseyi, aleksey puşkov, rus senatör aleksey puşkov, stalin, kiev

Rus Senatör Puşkov, Polonya'nın Ukrayna'ya neden ihtiyaç duyduğunu anlattı

17:03 28.12.2023
© SputnikRusya’da parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi Senatörü Aleksey Puşkov
Rusya’da parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi Senatörü Aleksey Puşkov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2023
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Polonya'nın hiçbir zaman Ukrayna'nın samimi bir müttefiki olmadığını, zira Varşova'nın sadece kendi bencil hedeflerinin peşinde koştuğunu söyledi.
Telegram hesabından açıklama yapan Rus Senatör Puşkov, "Polonyalıların Ukraynalılara 'aşkı', eğer gerçekten varsa, muhtemelen sona erdi. Polonya'yı harekete geçiren duyguları değil, tamamen farklı faktörlerdi" dedi.
Polonya yönetiminin en başta Ukrayna'ya destek vererek Rusya'yla süren askeri ve siyasi çekişmenin ön sırasında kilit bir ülke olup NATO'daki rolünü pekiştirmeyi amaçladığını kaydeden Puşkov, Polonyalı seçkinleri harekete geçiren asıl şey, Polonya'nın Avrupa meselelerindeki gerçek ağırlığıyla orantısız olan muazzam hırsları olduğunun altını çizdi.
Puşkov, Varşova ile Kiev arasındaki ilişkilerde bir diğer faktörün Polonya'nın Ukrayna'nın batısındaki toprakları ele geçirmek olduğunu belirterek bir zamanlar bu toprakların Polonya'nın sınırları içinde yer aldığına da dikkat çekti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2. Dünya Savaşı'ndan önce sıkça konuşulduğu gibi, bugün Polonya'daki siyaset çevrelerinin bir kısmının aklında Baltık Denizi'nden Karadeniz'e uzanan Polonya fikrinin hala yer bulduğunu belirterek "Bugün Polonya ve Ukrayna yöneticilerinin kucaklaştıklarını görüyoruz. Fakat Ukrayna'yı yutma fikri hiçbir yere gitmedi" ifadelerini kullanmıştı.
Polonya'nın yanı sıra 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Stalin tarafından koparılan topraklarını, büyük bölgelerini geri alma fikrine Romanya ve Macaristan'ın da sahip olduğunu anlatan Rusya lideri, "Valday toplantısında Ukrayna'nın bekasının ve egemenliğinin gerçek garantörünün Rusya olabileceğini tesadüfen söylemedim. Rusya da, kendi topraklarını Ukrayna'ya verdi, ama gönüllü olarak, birleşik, orta kültürel, insani, tarihi bir coğrafya oluşturmak amacıyla. Fakat yukarıda bahsettiğim topraklar Polonya, Romanya ve Macaristan'dan şiddet yoluyla koparıldı. Bunlar tamamen farklı durumlar. Biz gönüllü olarak, birlikte olabilmek için topraklarımızı nüfusuyla beraber verdik. Ukrayna'dakiler de dahil bazıları bunu düşünmeli" demişti.
Ukrayna ABD Zelenskiy Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2023
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'Ukrayna'da strateji değişikliğe giden ABD ve Avrupa, Rusya'ya taviz verebilir'
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