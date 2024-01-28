https://sputniknews.com.tr/20240128/norvecten-auschwitzi-muttefikler-kurtardi-diyen-leyene-tarih-dersi-1080116106.html

Norveç’ten ‘Auschwitz’i müttefikler kurtardı’ diyen Leyen’e tarih dersi

Norveç’ten ‘Auschwitz’i müttefikler kurtardı’ diyen Leyen’e tarih dersi

Polonya’da bulunan Nazi toplama ve ölüm kampı Auschwitz’teki esirlerin 27 Ocak 1945’te Sovyet Kızıl Ordusu tarafından kurtarılmasının 79’uncu yıldönümü... 28.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-28T12:07+0300

2024-01-28T12:07+0300

2024-01-28T12:07+0300

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26 Ocak'ta Avrupa Komisyonu (AK) tarafından Auschwitz'in kurtarılmasının yıldönümü vesilesiyle yayımlanan ve AK Başkanı Ursula von der Leyen'in, artan Yahudi karşıtlığı konusundaki endişelerini dile getirdiği mesajında, “27 Ocak 1945'te müttefik kuvvetlerin Auschwitz-Birkenau (Auschwitz) ölüm kampını kurtardığı” ifadeleri Rusya ile birlikte Avrupa'da da büyük tepki çekti.Leyen’in mesajına sosyal medya hesabından tepki veren Güneydoğu Norveç Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Glenn Dissen, AB'nin Auschwitz'in ‘müttefik güçler’ tarafından kurtarıldığı iddiasıyla tarihi yeniden yazmaya çalıştığını söyledi.Dissen, Auschwitz'i kurtaranların Kızıl Ordu askerleri olduğunu hatırlatırken, “AB'nin bazı cesur tarihsel revizyonistleri var. Sovyetler Birliği Müttefik kuvvetlerin bir parçasıydı ama Auschwitz'i kurtaran yalnızca Kızıl Ordu idi” ifadelerini kullandı.Bir gün önce Auschwitz’teki esirlerin 27 Ocak 1945’te Sovyet Kızıl Ordusu tarafından kurtarılmasının yıldönümü kutlanırken, 79 yıl önce dün Sovyet ordusu, önlerine çıkan Nazi birlikleri ile çarpışa çarpışa, Hitler'in ölüm kampı olarak nitelendirilen Polonya’daki Auschwitz'e kadar gelmiş, kampın kapılarını açarak içeride tutulanları özgürleştirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240127/rusya-nazi-olum-kampi-auschwitz-kizil-ordu-tarafindan-kurtarildi-1080107425.html

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nazi, nazi almanyası, polonya, auschwitz-birkenau kampı, auschwitz toplama kampı, norveç, rusya, sovyet, sovyet askeri, kızıl ordu