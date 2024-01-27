https://sputniknews.com.tr/20240127/rusya-nazi-olum-kampi-auschwitz-kizil-ordu-tarafindan-kurtarildi-1080107425.html

Rusya: Nazi ‘ölüm kampı’ Auschwitz, Kızıl Ordu tarafından kurtarıldı

Rusya: Nazi ‘ölüm kampı’ Auschwitz, Kızıl Ordu tarafından kurtarıldı

Rusya’nın Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliği, Nazi ‘ölüm kampı’ Auschwitz'in ‘müttefik kuvvetler’ tarafından değil, Kızıl Ordu tarafından kurtarıldığını... 27.01.2024, Sputnik Türkiye

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Avrupa Komisyonu'nun (AK) Uluslararası Holokost Anma Günü ile ilgili açıklamasına sosyal medya platformu X’ten yanıt veren Rusya’nın Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliği, Nazi ‘ölüm kampı’ Auschwitz'in ‘müttefik kuvvetler’ tarafından değil, Kızıl Ordu tarafından kurtarıldığını hatırlattı.26 Ocak'ta Avrupa Komisyonu, Auschwitz'in kurtarılmasının yıldönümünde AK Başkanı Ursula von der Leyen'in, artan Yahudi karşıtlığı konusundaki endişelerini dile getirdiği ve geçen yıl 7 Ekim'de Gazze’den İsrail'e düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamasını yayınladı.AK’nin açıklamasında, “27 Ocak 1945'te müttefik kuvvetlerin Auschwitz-Birkenau (Auschwitz) ölüm kampını kurtardığı” ifadelerine yer verildi.Rusya’nın AB Daimi Temsilciliği, Auschwitz-Birkenau toplama kampını müttefik kuvvetlerin değil, Kızıl Ordu’nun kurtardığını belirterek, Avrupa Komisyonu'na yapılan hatayı düzeltme çağrısı yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20240124/belcika-macaristanin-ukraynaya-yardimi-engellemesi-durumunda-avrupa-birliginin-b-plani-yok-1080001436.html

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