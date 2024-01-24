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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240124/belcika-macaristanin-ukraynaya-yardimi-engellemesi-durumunda-avrupa-birliginin-b-plani-yok-1080001436.html
Belçika: Macaristan'ın Ukrayna'ya yardımı engellemesi durumunda Avrupa Birliği'nin B planı yok
Belçika: Macaristan'ın Ukrayna'ya yardımı engellemesi durumunda Avrupa Birliği'nin B planı yok
Belçika Maliye Bakanı Vincent van Peteghem, Macaristan’nın Kiev'e yönelik 50 milyar euroluk yardım paketini veto etmesi durumunda, AB’nin bir B planının... 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T18:29+0300
2024-01-24T18:29+0300
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Belçika Maliye Bakanı Vincent van Peteghem, Bloomberg'e demecinde Budapeşte'nin AB zirvesinde Kiev'e tahsis edilmesi planlanan 50 milyar euroluk yardım paketini veto etmesi durumunda Avrupa Birliği'nin (AB) bir B planının olmadığını söyledi.Macaristan'ın Kiev’e yönelik AB yardımını engellemesi halinde Avrupa Birliğin’in B planının olup olmadığı sorusunu Van Peteghem, “Şu anda bir B planı yok. Birçok alternatif çözüm olduğunu ve bunun üzerinde çalışmamız gerektiğini düşünüyorum” şeklinde yanıtladı.Şimdilik ilerleme kaydetmenin tek yolunun tüm AB ülkeleriyle mevcut versiyon üzerinde çalışmak olduğunu belirten Bakan, AB liderlerinin anlaşmaya varabileceğine inandığını kaydetti.Daha önce, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Komisyonu'nun 2024-2027 AB bütçesini revize ettiğini ve bu dönem için Ukrayna'ya hibe ve kredi şeklinde 50 milyar euroluk kaynak tahsis edeceğini duyurmuştu. Leyen, Avrupa bütçesinden bu tür fonların tahsisine ilişkin müzakerelerin başarısız olması durumunda komisyonun Kiev'e AB mali yardımı için alternatif seçenekler hazırladığını belirtmişti.Aralık ayı ortasında Brüksel'de yapılan zirvede Macaristan, AB'nin 2024-2027 yıllarını kapsayan çok yıllık bütçesinde Kiev'e makro-finansal yardım için 50 milyar euroluk bütçe artışını veto etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240116/belcika-basbakani-de-croo-avrupa-trumpin-tekrar-abd-baskani-olmasindan-korkmamali-1079714063.html
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belçika, ukrayna, ukrayna ordusu, macaristan, kiev, avrupa birliği
belçika, ukrayna, ukrayna ordusu, macaristan, kiev, avrupa birliği

Belçika: Macaristan'ın Ukrayna'ya yardımı engellemesi durumunda Avrupa Birliği'nin B planı yok

18:29 24.01.2024
© AP Photo / Efrem LukatskyUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Belçika Maliye Bakanı Vincent van Peteghem, Macaristan’nın Kiev'e yönelik 50 milyar euroluk yardım paketini veto etmesi durumunda, AB’nin bir B planının bulunmadığını belirtti.
Belçika Maliye Bakanı Vincent van Peteghem, Bloomberg'e demecinde Budapeşte'nin AB zirvesinde Kiev'e tahsis edilmesi planlanan 50 milyar euroluk yardım paketini veto etmesi durumunda Avrupa Birliği'nin (AB) bir B planının olmadığını söyledi.
Macaristan'ın Kiev’e yönelik AB yardımını engellemesi halinde Avrupa Birliğin’in B planının olup olmadığı sorusunu Van Peteghem, “Şu anda bir B planı yok. Birçok alternatif çözüm olduğunu ve bunun üzerinde çalışmamız gerektiğini düşünüyorum” şeklinde yanıtladı.
Şimdilik ilerleme kaydetmenin tek yolunun tüm AB ülkeleriyle mevcut versiyon üzerinde çalışmak olduğunu belirten Bakan, AB liderlerinin anlaşmaya varabileceğine inandığını kaydetti.
Daha önce, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Komisyonu'nun 2024-2027 AB bütçesini revize ettiğini ve bu dönem için Ukrayna'ya hibe ve kredi şeklinde 50 milyar euroluk kaynak tahsis edeceğini duyurmuştu. Leyen, Avrupa bütçesinden bu tür fonların tahsisine ilişkin müzakerelerin başarısız olması durumunda komisyonun Kiev'e AB mali yardımı için alternatif seçenekler hazırladığını belirtmişti.
Aralık ayı ortasında Brüksel'de yapılan zirvede Macaristan, AB'nin 2024-2027 yıllarını kapsayan çok yıllık bütçesinde Kiev'e makro-finansal yardım için 50 milyar euroluk bütçe artışını veto etmişti.
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