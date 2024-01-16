https://sputniknews.com.tr/20240116/belcika-basbakani-de-croo-avrupa-trumpin-tekrar-abd-baskani-olmasindan-korkmamali-1079714063.html

Belçika Başbakanı De Croo: Avrupa, Trump'ın tekrar ABD Başkanı olmasından korkmamalı

Belçika Başbakanı De Croo: Avrupa, Trump'ın tekrar ABD Başkanı olmasından korkmamalı

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerini eski Başkan Donald Trump'ın kazanması halinde Avrupa'nın "yalnız... 16.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-16T16:38+0300

2024-01-16T16:38+0300

2024-01-16T16:38+0300

dünya

abd

abd başkanlık seçimleri

donald trump

joe biden

avrupa birliği

belçika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/10/1079713556_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cafcc7d919ea2dde1f96ec2db311a5a0.jpg

De Croo, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığını devralması münasebetiyle Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda yaptığı konuşmada bu yıl dünya genelinde yapılacak seçimlerle demokrasilerin "sınanacağını" ifade etti.Belçikalı lider, Cumhuriyetçilerin 5 Kasım'daki ABD seçimlerindeki en güçlü başkan adayı Trump'ın yarışı kazanması ihtimaline işaret ederek, ABD'nin Avrupa'yı tek başına bırakacağı senaryosundan korkulmaması gerektiğini söyledi.De Croo, 2024'ün Avrupa için önemli bir yıl olacağının altını çizerek, "Batı için çok şey tehlikede. Demokrasilerimizin ve özgürlüklerimizin sınanacağı bir yıl olacak. Sadece bu parlamento için değil, aynı zamanda ABD Kongresi ve ABD başkanlığı için de. Eğer 2024 bize yeniden 'Önce Amerika' ideolojisini getirirse, Avrupa her zamankinden daha fazla tek başına kalacaktır. Avrupalılar olarak bu ihtimalden korkmamalı, onu kucaklamalıyız" ifadelerini kullandı.Avrupa'nın Ukrayna'yı desteklemeye devam etmesi gerektiğini kaydeden De Croo, "ABD ve diğer müttefikler için Ukrayna'ya destek stratejik bir mesele, jeopolitik bir husustur. Biz Avrupalılar için ise Ukrayna'ya destek varoluşumuz için gereklidir. Bu, güvenliğimizin ve refahımızın merkezinde yer alıyor" dedi.Trump'ın AB yetkilisine, ‘Saldırıya uğrarsanız size yardım etmem’ dediği iddiasıAvrupa Birliği (AB) Komisyonunun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020'de İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'e uyarıda bulunduğunu söylemişti.Breton, Trump'ın, AB yetkilileriyle bir araya geldiği görüşmede, von der Leyen'e "Avrupa'ya saldırı olursa size asla yardım etmeyeceğimizi ve desteklemeyeceğimizi anlamalısınız" dediğini aktarmıştı.Trump'ın ayrıca, söz konusu görüşme sırasında, "Bu arada NATO öldü ve biz de NATO'dan ayrılacağız" ifadesini kullandığı iddia edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240116/on-secimde-trump-yuzde-51-basladi--cumhuriyetci-adaylardan-ramaswamy-yaristancekildi-1079691244.html

abd

avrupa birliği

belçika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd başkanlık seçimleri, donald trump, joe biden, avrupa birliği, belçika