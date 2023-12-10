https://sputniknews.com.tr/20231210/ab-trumpin-secimi-kazanmasi-halinde-natonun-cokmesinden-korkuyor-1078262846.html

AB, Trump'ın seçimi kazanması halinde NATO'nun çökmesinden korkuyor

AB, Trump'ın seçimi kazanması halinde NATO'nun çökmesinden korkuyor

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, Avrupa Birliği’nin (AB), Donald Trump'ın iktidara gelmesi halinde NATO'nun çökmesinden korktuğunu yazdı. 10.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-10T10:09+0300

2023-12-10T10:09+0300

2023-12-10T10:13+0300

dünya

abd

avrupa birliği

donald trump

joe biden

abd başkanlık seçimleri

the new york times (nyt)

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Haberinde, eski NATO komutanı James Stavridis'in "Avrupa'da Trump'ın ikinci başkanlığının ABD'nin ittifaktan çekilmesine yol açacağı yönünde büyük korkular var" sözlerine dikkat çeken gazete, bu korkuların da Beyaz Saray'ın eski başkanı Trump’ın seçim programıyla kanıtlandığını vurguladı.Önümüzdeki yıl başkanlığa aday olması kesin gözüyle bakılan Trump'ın, “Benim yönetimim altında başlattığımız NATO'nun amaç ve misyonunun temelden yeniden değerlendirilmesi sürecini tamamlamalıyız” sözlerine atıfta bulunulan makalede, bu dilin ABD'nin Avrupalı ​​müttefikleri arasında endişeye yol açtığı belirtiliyor.“Bu sözler, Avrupalı ​​​​müttefikler ve ülkenin geleneksel dış politika rolünü destekleyen Amerikalılar arasında büyük bir belirsizlik ve endişe yarattı” ifadelerine yer veren NYT, AB üyesi ülkelerin ​​büyükelçileri ve düşünce kuruluşu temsilcilerinin, Trump'ın niyetlerini öğrenmek için müttefiklerine ‘hac ziyaretleri’ yaptığını da ekledi.Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ABD’de gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ın yeniden seçilmesinin ‘felaket’ olacağını savunmuştu.'İyi durum' olarak nitelendirdiği mevcut Başkan Joe Biden’ın kazanması durumunda ise ABD’nin dikkatini Hint-Pasifik bölgesine vereceğinin görüldüğünü ifade eden Pistorius, “Bunu yaparlarsa muhtemelen Avrupa’daki faaliyetlerini aynı seviyede sürdüremeyecekler” değerlendirmesinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20231203/trump-bidena-karsi-hacli-seferi-ilan-etti-1078022852.html

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abd, avrupa birliği, donald trump, joe biden, abd başkanlık seçimleri, the new york times (nyt)