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https://sputniknews.com.tr/20231129/almanya-savunma-bakani-pistorius-abdde-trumpin-secilmesinin-felaket-olacagini-savundu-1077902375.html
Almanya Savunma Bakanı Pistorius, ABD’de Trump’ın seçilmesinin ‘felaket’ olacağını savundu
Almanya Savunma Bakanı Pistorius, ABD’de Trump’ın seçilmesinin ‘felaket’ olacağını savundu
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ABD’de gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ın yeniden seçilmesinin ‘felaket’ olacağını savundu. 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T11:49+0300
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Pistorius, Berlin’de Körber Vakfınca düzenlenen Berlin Dış Politika Forumu’nda yaptığı konuşmada, Trump’ın yeniden başkan seçilmesi durumunda ABD’nin Avrupa’daki faaliyetlerinin olumsuz etkileneceğini belirtti.Bakan Pistorius, Beyaz Saray'a ve Avrupalı ​​NATO üyeleri olarak kendi rollerine baktığında Beyaz Saray'a kim girerse girsin ‘bir ihtimal felaket’ olacağını savundu.'İyi durum' olarak nitelendirdiği mevcut Başkan Joe Biden’ın kazanması durumunda ise ABD’nin dikkatini Hint-Pasifik bölgesine vereceğinin görüldüğünü ifade eden Pistorius, “Bunu yaparlarsa muhtemelen Avrupa’daki faaliyetlerini aynı seviyede sürdüremeyecekler” değerlendirmesinde bulundu.Pistorius, bunun da Avrupalı NATO ülkelerinin daha fazla sorumluluk alması anlamına geleceğini kaydetti.Avrupa ülkelerinden savunma işbirliklerini artırmalarını isteyen Pistorius, bu bağlamda ülkeler arasında uyumlu silah sistemlerinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.Pistorius, Avrupa’da uzun menzilli füzelere karşı bir sistemin bulunmadığını ifade ederek, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bunun geliştirilmesini istediğini ancak şu an bir tehdit olmadığı için geliştirmek üzere zamanın bulunduğunu söylediğini aktardı.“Bu değerlendirme üzerinde tartışılabilir. Biz ise o kadar tehdit altındayız ki bunu geliştirmek için 10 yıl bekleyemeyiz diyoruz” ifadesini kullanan Pistorius, bu yüzden Almanya’nın İsrail’den Arrow 3 hava savuma sistemini sipariş etmeye karar verdiğini sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231126/alman-muhalefeti-kieve-yapilan-silah-tedariki-nedeniyle-ordumuz-savasta-iki-gunden-fazla-dayanamaz-1077800736.html
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almanya, abd, abd hegemonyası, boris pistorius, joe biden, donald trump, avrupa, nato
almanya, abd, abd hegemonyası, boris pistorius, joe biden, donald trump, avrupa, nato

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, ABD’de Trump’ın seçilmesinin ‘felaket’ olacağını savundu

11:49 29.11.2023
© AFP 2023 / MICHELE TANTUSSIAlmanya Savunma Bakanı Boris Pistorius
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
© AFP 2023 / MICHELE TANTUSSI
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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ABD’de gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ın yeniden seçilmesinin ‘felaket’ olacağını savundu.
Pistorius, Berlin’de Körber Vakfınca düzenlenen Berlin Dış Politika Forumu’nda yaptığı konuşmada, Trump’ın yeniden başkan seçilmesi durumunda ABD’nin Avrupa’daki faaliyetlerinin olumsuz etkileneceğini belirtti.
Bakan Pistorius, Beyaz Saray'a ve Avrupalı ​​NATO üyeleri olarak kendi rollerine baktığında Beyaz Saray'a kim girerse girsin ‘bir ihtimal felaket’ olacağını savundu.
'İyi durum' olarak nitelendirdiği mevcut Başkan Joe Biden’ın kazanması durumunda ise ABD’nin dikkatini Hint-Pasifik bölgesine vereceğinin görüldüğünü ifade eden Pistorius, “Bunu yaparlarsa muhtemelen Avrupa’daki faaliyetlerini aynı seviyede sürdüremeyecekler” değerlendirmesinde bulundu.
Pistorius, bunun da Avrupalı NATO ülkelerinin daha fazla sorumluluk alması anlamına geleceğini kaydetti.
Avrupa ülkelerinden savunma işbirliklerini artırmalarını isteyen Pistorius, bu bağlamda ülkeler arasında uyumlu silah sistemlerinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.
Pistorius, Avrupa’da uzun menzilli füzelere karşı bir sistemin bulunmadığını ifade ederek, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bunun geliştirilmesini istediğini ancak şu an bir tehdit olmadığı için geliştirmek üzere zamanın bulunduğunu söylediğini aktardı.
“Bu değerlendirme üzerinde tartışılabilir. Biz ise o kadar tehdit altındayız ki bunu geliştirmek için 10 yıl bekleyemeyiz diyoruz” ifadesini kullanan Pistorius, bu yüzden Almanya’nın İsrail’den Arrow 3 hava savuma sistemini sipariş etmeye karar verdiğini sözlerine ekledi.
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2023
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