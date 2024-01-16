https://sputniknews.com.tr/20240116/on-secimde-trump-yuzde-51-basladi--cumhuriyetci-adaylardan-ramaswamy-yaristancekildi-1079691244.html
Ön seçimde Trump yüzde 51 ile başladı: Cumhuriyetçi adaylardan Ramaswamy, yarıştan çekildi
Ön seçimde Trump yüzde 51 ile başladı: Cumhuriyetçi adaylardan Ramaswamy, yarıştan çekildi
ABD'de ön seçimler başladı. Iowa'da Cumhuriyetçi Partinin seçimlerini eski ABD Başkanı Donald Trump yüzde 51 oy ile kazandı. 16.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-16T10:34+0300
2024-01-16T10:34+0300
2024-01-16T10:39+0300
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seçim
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donald trump
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ABD'de başkanlık seçimlerinin başladığı Iowa'da Cumhuriyetçi aday adaylarını karşı karşıya getiren ön seçimler tamamlandı. Elde edilen bilgilere göre Trump, rakipleri Florida Valisi Ron DeSantis ile ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'i geride bırakarak Iowa'da rahatça kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre Trump, oyların yüzde 51'ini aldı. DeSantis yüzde 21'in ile ikinci sırada olurken, Haley ise yüzde 19 düzeyinde kalarak üçüncü oldu.Vivek Ramaswamy yarıştan çekildi, Trump'u övdü Sonuçlara göre yüzde 7,7 düzeyinde oy alan girişimci Vivek Ramaswamy ise, yarıştan çekilerek Donald Trump'u övdü. Propaganda döneminde 'America first' gibi Trump ile bağdaştırılan sözleri kullanan ve işçi haklarını, doğum iznini ve diğer sosyal hakları kaldıracağını söyleyen Ramaswamy ayrıca FBI, Alkol, Tütün ve Silah Bürosu, Eğitim Bakanlığı gibi federal kurumları kapatıp memur sayısını azaltma sözü vermişti. Göçmen karşıtı da olarak bilinen Ramaswamy, ABD'de doğan fakat belgesi olmayan göçmen çocuklarının da vatandaşlıktan çıkarılmasını teklif etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240115/2024-secimleri-yaklasiyor-elon-musk-hangi-abd-baskanina-guvendigini-acikladi-1079658272.html
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abd, seçim, ön seçim, donald trump, vivek ramaswamy, cumhuriyetçi parti
abd, seçim, ön seçim, donald trump, vivek ramaswamy, cumhuriyetçi parti
Ön seçimde Trump yüzde 51 ile başladı: Cumhuriyetçi adaylardan Ramaswamy, yarıştan çekildi
10:34 16.01.2024 (güncellendi: 10:39 16.01.2024)
ABD'de ön seçimler başladı. Iowa'da Cumhuriyetçi Partinin seçimlerini eski ABD Başkanı Donald Trump yüzde 51 oy ile kazandı.
ABD'de başkanlık seçimlerinin başladığı Iowa'da Cumhuriyetçi aday adaylarını karşı karşıya getiren ön seçimler tamamlandı. Elde edilen bilgilere göre Trump, rakipleri Florida Valisi Ron DeSantis ile ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'i geride bırakarak Iowa'da rahatça kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre Trump, oyların yüzde 51'ini aldı. DeSantis yüzde 21'in ile ikinci sırada olurken, Haley ise yüzde 19 düzeyinde kalarak üçüncü oldu.
Vivek Ramaswamy yarıştan çekildi, Trump'u övdü
Sonuçlara göre yüzde 7,7 düzeyinde oy alan girişimci Vivek Ramaswamy ise, yarıştan çekilerek Donald Trump'u övdü. Propaganda döneminde 'America first' gibi Trump ile bağdaştırılan sözleri kullanan ve işçi haklarını, doğum iznini ve diğer sosyal hakları kaldıracağını söyleyen Ramaswamy ayrıca FBI, Alkol, Tütün ve Silah Bürosu, Eğitim Bakanlığı gibi federal kurumları kapatıp memur sayısını azaltma sözü vermişti.
Göçmen karşıtı da olarak bilinen Ramaswamy, ABD'de doğan fakat belgesi olmayan göçmen çocuklarının da vatandaşlıktan çıkarılmasını teklif etmişti.