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1943 Tahran Konferansı 80’inci yılında
1943 Tahran Konferansı 80’inci yılında
SSCB lideri Stalin, ABD lideri Franklin D. Roosevelt ve İngiltere Başbakanı Winston Churchill’in katılımıyla, SSCB'nin Tahran Büyükelçiliği'nde gerçekleşen ve... 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T14:29+0300
2023-11-28T14:29+0300
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İkinci Dünya Savaşı’nı şekillendiren üç liderin farklı gündemlerle başladığı, ancak Nazi Almanyası'na karşı yeni bir cephe açılması konusunda oy birliği ile aldıkları bir kararla sonlandırdığı bu toplantının yapılacağı yer konusunda Kahire ve İstanbul gibi başkentlerin de adı geçmiş, ancak savaş zamanı ulaşım avantajı nedeniyle İran'ın başkenti Tahran’da karar kılınmıştı.Kasım ayının sonunda Stalin, Moskova - Stalingrad - Bakü güzergahına hazırlanan 501 numaralı zırhlı treniyle derin bir gizlilik içinde Moskova'dan ayrılırken, konferansa katılacak diğer Rus heyeti ise 27 savaş uçağı eşliğinde iki uçakla Bakü'den Tahran'a uçmuştu.Konferansa tekerlekli sandalye ile gelen ABD lideri Roosevelt ise sağlık sorunlarıyla boğuşurken, konaklaması için hemen toplantı salonunun bitişiğinde bir odaya yerleşmişti.Savaş zamanı lideri olarak tanınan Churchill ise diğer iki liderin aksine uzun seyahatlerden rahatsızlık duymuyordu.Tahran Konferansı’na giden süreç2. Dünya Savaşı, Eylül 1939’da Almanya'nın Polonya'ya saldırmasının ardından İngiltere ve Fransa’nın Almanya’ya savaş ilan etmesi ile başlarken, savaşın ilk dönemlerinde Almanya’yı açıkça karşısına almayan Sovyetler Birliği’nin, süreç ilerledikçe bu savaşın kaderini belirleyecek ülke konumuna gelmesi sonrası Müttefikleri ile yeniden yakınlaşmasını ‘güvensizliğe rağmen’ mecbur kılmıştı.Almanya’ya karşı savaşan devletlerin daha organize hareket etmeleri zorunluluğu, Churchill ve Roosevelt’i bir çok kez bir araya getirirken, ülkesini terk etme konusunda isteksiz olan Stalin'le en sonunda Tahran’da bir konferans kararı alınabildi.Sonuçları28 Kasım 1943 ile 1 Aralık 1943 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Sovyetler Birliği’nin başkan, başbakan ve üst düzey yetkilileriyle Tahran’da gerçekleştirdiği bir konferans olarak tarihe geçen Tahran Konferansı, Türkiye'nin savaşa girmesinin veya savaş dışı kalmasının ikinci cepheyi nasıl etkileyeceği konusuna da ev sahipliği yapmıştı.Tahran Konferansı katılımcıları, Türkiye'nin Hitler karşıtı koalisyon tarafında savaşa dahil edilmesi için önlemler alınması gerektiği konusunda da anlaştı.Almanya’nın Türkiye’ye savaş kararı alması, Bulgaristan’ın da Türkiye’ye saldırması halinde Sovyetler Birliği’nin Bulgaristan’a savaş açacağı kararlaştırılan konferansta, Normandiya çıkarması için Alman ordularını meşgul etme amaçlı hem Güney Fransa’dan ayrı bir çıkarma yapılması da desteklenmişti.ABD, Türkiye'nin de savaşa girmesini arzularken, görüşmelerde Doğu Avrupa'da Ukrayna ve Belarus bölgelerindeki cephenin durumu, Fransa'nın siyasi durumu, İtalya'nın yenilgiye uğratılması, Almanya’nın parçalanması, Almanya’ya savaş sonrasında yapılacak yaptırımlar, Polonya sınırı ve savaş sonrası statükosu da tartışılmıştı.Ünlü Rus Mareşal Voroshilov’un da yer aldığı Tahran Konferansı’nda bir önemli görüşme de ABD ile İran arasında yaşanmış, ancak görüşme kayıt altına alınmamıştı.İkinci Dünya Savaşı içerisinde en önemli üç büyük müttefikin katılımıyla gerçekleşen Tahran Konferansı’nın tutanak ve alınan kararların, Avrupa’nın jeopolitik haritasını ortaya çıkardığı söylense de, konferansta görüşülen başlıkların, savaşın cephe durumuyla örtüşmediğine de inanılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231118/vladimir-putin-2014e-kadar-ukrayna-ile-catisma-dusuncesi-aklima-bile-gelmezdi-1077524526.html
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ikinci dünya savaşı, stalin, joseph stalin, winston churchill, franklin d. roosevelt, abd, ingiltere, rusya, almanya, türkiye
ikinci dünya savaşı, stalin, joseph stalin, winston churchill, franklin d. roosevelt, abd, ingiltere, rusya, almanya, türkiye

1943 Tahran Konferansı 80’inci yılında

14:29 28.11.2023
© Sputnik / РИА НовостиTahran Konferansı Stalin Chuchill Roosvelt
Tahran Konferansı Stalin Chuchill Roosvelt - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2023
© Sputnik / РИА Новости
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SSCB lideri Stalin, ABD lideri Franklin D. Roosevelt ve İngiltere Başbakanı Winston Churchill’in katılımıyla, SSCB'nin Tahran Büyükelçiliği'nde gerçekleşen ve o ana dek ilk kez tüm Müttefik liderlerin katıldığı en stratejik toplantı olarak görülen Tahran Konferansı 80’inci yıl dönümünde.
İkinci Dünya Savaşı’nı şekillendiren üç liderin farklı gündemlerle başladığı, ancak Nazi Almanyası'na karşı yeni bir cephe açılması konusunda oy birliği ile aldıkları bir kararla sonlandırdığı bu toplantının yapılacağı yer konusunda Kahire ve İstanbul gibi başkentlerin de adı geçmiş, ancak savaş zamanı ulaşım avantajı nedeniyle İran'ın başkenti Tahran’da karar kılınmıştı.
Kasım ayının sonunda Stalin, Moskova - Stalingrad - Bakü güzergahına hazırlanan 501 numaralı zırhlı treniyle derin bir gizlilik içinde Moskova'dan ayrılırken, konferansa katılacak diğer Rus heyeti ise 27 savaş uçağı eşliğinde iki uçakla Bakü'den Tahran'a uçmuştu.
Konferansa tekerlekli sandalye ile gelen ABD lideri Roosevelt ise sağlık sorunlarıyla boğuşurken, konaklaması için hemen toplantı salonunun bitişiğinde bir odaya yerleşmişti.
Savaş zamanı lideri olarak tanınan Churchill ise diğer iki liderin aksine uzun seyahatlerden rahatsızlık duymuyordu.

Tahran Konferansı’na giden süreç

2. Dünya Savaşı, Eylül 1939’da Almanya'nın Polonya'ya saldırmasının ardından İngiltere ve Fransa’nın Almanya’ya savaş ilan etmesi ile başlarken, savaşın ilk dönemlerinde Almanya’yı açıkça karşısına almayan Sovyetler Birliği’nin, süreç ilerledikçe bu savaşın kaderini belirleyecek ülke konumuna gelmesi sonrası Müttefikleri ile yeniden yakınlaşmasını ‘güvensizliğe rağmen’ mecbur kılmıştı.
Almanya’ya karşı savaşan devletlerin daha organize hareket etmeleri zorunluluğu, Churchill ve Roosevelt’i bir çok kez bir araya getirirken, ülkesini terk etme konusunda isteksiz olan Stalin'le en sonunda Tahran’da bir konferans kararı alınabildi.

Sonuçları

28 Kasım 1943 ile 1 Aralık 1943 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Sovyetler Birliği’nin başkan, başbakan ve üst düzey yetkilileriyle Tahran’da gerçekleştirdiği bir konferans olarak tarihe geçen Tahran Konferansı, Türkiye'nin savaşa girmesinin veya savaş dışı kalmasının ikinci cepheyi nasıl etkileyeceği konusuna da ev sahipliği yapmıştı.
Tahran Konferansı katılımcıları, Türkiye'nin Hitler karşıtı koalisyon tarafında savaşa dahil edilmesi için önlemler alınması gerektiği konusunda da anlaştı.
Almanya’nın Türkiye’ye savaş kararı alması, Bulgaristan’ın da Türkiye’ye saldırması halinde Sovyetler Birliği’nin Bulgaristan’a savaş açacağı kararlaştırılan konferansta, Normandiya çıkarması için Alman ordularını meşgul etme amaçlı hem Güney Fransa’dan ayrı bir çıkarma yapılması da desteklenmişti.
ABD, Türkiye'nin de savaşa girmesini arzularken, görüşmelerde Doğu Avrupa'da Ukrayna ve Belarus bölgelerindeki cephenin durumu, Fransa'nın siyasi durumu, İtalya'nın yenilgiye uğratılması, Almanya’nın parçalanması, Almanya’ya savaş sonrasında yapılacak yaptırımlar, Polonya sınırı ve savaş sonrası statükosu da tartışılmıştı.
Ünlü Rus Mareşal Voroshilov’un da yer aldığı Tahran Konferansı’nda bir önemli görüşme de ABD ile İran arasında yaşanmış, ancak görüşme kayıt altına alınmamıştı.
İkinci Dünya Savaşı içerisinde en önemli üç büyük müttefikin katılımıyla gerçekleşen Tahran Konferansı’nın tutanak ve alınan kararların, Avrupa’nın jeopolitik haritasını ortaya çıkardığı söylense de, konferansta görüşülen başlıkların, savaşın cephe durumuyla örtüşmediğine de inanılıyor.
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