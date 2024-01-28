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Çin ile Tayland, vize muafiyeti anlaşması imzaladı
Çin ile Tayland, vize muafiyeti anlaşması imzaladı
Çin ile Tayland, iki ülke vatandaşlarına karşılıklı seyahatlerinde 30 güne kadar vizesiz seyahat konusunda anlaşmaya vardı. 28.01.2024, Sputnik Türkiye
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dünya
çin halk cumhuriyeti
tayland
turizm
vize
vize muafiyeti
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Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, anlaşma Bakan Vang Yi'nin Tayland ziyaretinde imzalandı.1 Mart'tan itibaren yürürlüğe girecek anlaşmayla, iki ülkenin standart pasaport sahibi vatandaşları diğer ülkeye seyahatlerinde kalıcı olarak vizeden muaf tutulacak.Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, 2 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Çin vatandaşlarına eylülde açıkladıkları tek taraflı geçici vize muafiyeti programının, süresinin dolacağı 29 Şubattan sonra da süresiz olarak devam ettirileceğini duyurmuştu.Çin tarafı, Tayland'a jest olarak düzenlemeyi karşılıklı hale getirdi.Tayland, Çinli turist sayısını salgın öncesi seviyeye çıkarmayı hedefliyorTurizmden önemli miktarda gelir elde eden Tayland, COVID-19 salgını döneminde belirgin şekilde azalan Çinli ziyaretçi sayısını eski seviyesine çıkarmayı hedefliyor.Tayland'ı ziyaret eden Çinli turist sayısı salgın öncesinde, 2019'da, 11 milyon iken bu sayı, 2022'de 22 bine kadar gerilemişti.Çin'in 2023'ün başından itibaren COVID-19 salgını nedeniyle uyguladığı sınır kontrollerini kaldırmasının ardından geçen yıl 3.5 milyon Çinli turist Tayland'ı ziyaret etti ancak ziyaretçi sayısı, Bangkok yönetiminin hedeflediği 4 milyonun altında kaldı.Çin, salgının başlamasının ardından tüm vizeleri iptal ederek sınırlarını dış dünyaya kapatmıştı. Sınır kontrollerinin 2023 yılı başından itibaren kaldırılmasına rağmen ülkeye yurt dışından gelen ziyaretçilerin sayısı, halen COVID-19 öncesi seviyesine ulaşabilmiş değil.Çin, vize muafiyeti anlaşmalarıyla seyahatleri artırmayı amaçlıyorPekin yönetimi de son aylarda farklı ülkelerle vize muafiyeti düzenlemeleri yaparak yurt dışından Çin'e seyahatleri artırmayı hedefliyor.Çin Gümrükler Genel İdaresi, 17 Kasım 2023'te 54 ülkenin vatandaşlarına üçüncü ülkeye geçişlerinde vize alma zorunluluğunu kaldırmıştı.Çin hükümeti, ayrıca 1 Aralık 2023'ten itibaren Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya, İspanya ve Malezya vatandaşlarına tek taraflı olarak bir yıl boyunca 15 günlük vizesiz seyahat imkanı tanımıştı.Başbakan Li Çiang'ın bu ay İsviçre ve İrlanda'ya gerçekleştirdiği ziyaretlerde, tek taraflı vize programına bu iki ülkenin de dahil edilmesine karar verilmişti.Çin ile Singapur, 26 Ocak'ta iki ülke vatandaşlarına 30 gün süreli karşılıklı vize muafiyeti tanıma konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.Çin, halihazırda 18 ülkeye standart pasaport sahipleri için karşılıklı vize muafiyeti uyguluyor. Aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke ile de diplomatik, özel ve hizmet pasaportu sahipleri için karşılıklı vize muafiyeti bulunuyor.
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çin halk cumhuriyeti, tayland, turizm, vize, vize muafiyeti
çin halk cumhuriyeti, tayland, turizm, vize, vize muafiyeti

Çin ile Tayland, vize muafiyeti anlaşması imzaladı

10:56 28.01.2024 (güncellendi: 10:59 28.01.2024)
© AFP 2023 / MLADEN ANTONOVTayland turizm
Tayland turizm - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2024
© AFP 2023 / MLADEN ANTONOV
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Çin ile Tayland, iki ülke vatandaşlarına karşılıklı seyahatlerinde 30 güne kadar vizesiz seyahat konusunda anlaşmaya vardı.
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, anlaşma Bakan Vang Yi'nin Tayland ziyaretinde imzalandı.
1 Mart'tan itibaren yürürlüğe girecek anlaşmayla, iki ülkenin standart pasaport sahibi vatandaşları diğer ülkeye seyahatlerinde kalıcı olarak vizeden muaf tutulacak.
Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, 2 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Çin vatandaşlarına eylülde açıkladıkları tek taraflı geçici vize muafiyeti programının, süresinin dolacağı 29 Şubattan sonra da süresiz olarak devam ettirileceğini duyurmuştu.
Çin tarafı, Tayland'a jest olarak düzenlemeyi karşılıklı hale getirdi.

Tayland, Çinli turist sayısını salgın öncesi seviyeye çıkarmayı hedefliyor

Turizmden önemli miktarda gelir elde eden Tayland, COVID-19 salgını döneminde belirgin şekilde azalan Çinli ziyaretçi sayısını eski seviyesine çıkarmayı hedefliyor.
Tayland'ı ziyaret eden Çinli turist sayısı salgın öncesinde, 2019'da, 11 milyon iken bu sayı, 2022'de 22 bine kadar gerilemişti.
Çin'in 2023'ün başından itibaren COVID-19 salgını nedeniyle uyguladığı sınır kontrollerini kaldırmasının ardından geçen yıl 3.5 milyon Çinli turist Tayland'ı ziyaret etti ancak ziyaretçi sayısı, Bangkok yönetiminin hedeflediği 4 milyonun altında kaldı.
Çin, salgının başlamasının ardından tüm vizeleri iptal ederek sınırlarını dış dünyaya kapatmıştı. Sınır kontrollerinin 2023 yılı başından itibaren kaldırılmasına rağmen ülkeye yurt dışından gelen ziyaretçilerin sayısı, halen COVID-19 öncesi seviyesine ulaşabilmiş değil.

Çin, vize muafiyeti anlaşmalarıyla seyahatleri artırmayı amaçlıyor

Pekin yönetimi de son aylarda farklı ülkelerle vize muafiyeti düzenlemeleri yaparak yurt dışından Çin'e seyahatleri artırmayı hedefliyor.
Çin Gümrükler Genel İdaresi, 17 Kasım 2023'te 54 ülkenin vatandaşlarına üçüncü ülkeye geçişlerinde vize alma zorunluluğunu kaldırmıştı.
Çin hükümeti, ayrıca 1 Aralık 2023'ten itibaren Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya, İspanya ve Malezya vatandaşlarına tek taraflı olarak bir yıl boyunca 15 günlük vizesiz seyahat imkanı tanımıştı.
Başbakan Li Çiang'ın bu ay İsviçre ve İrlanda'ya gerçekleştirdiği ziyaretlerde, tek taraflı vize programına bu iki ülkenin de dahil edilmesine karar verilmişti.
Çin ile Singapur, 26 Ocak'ta iki ülke vatandaşlarına 30 gün süreli karşılıklı vize muafiyeti tanıma konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.
Çin, halihazırda 18 ülkeye standart pasaport sahipleri için karşılıklı vize muafiyeti uyguluyor. Aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke ile de diplomatik, özel ve hizmet pasaportu sahipleri için karşılıklı vize muafiyeti bulunuyor.
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