https://sputniknews.com.tr/20240118/bati-medyasi-cin-heyetinin-zelenskiyle-gorusmeyi-reddetmesi-ukraynaya-darbe-oldu-1079774148.html

Batı medyası: Çin heyetinin Zelenskiy’le görüşmeyi reddetmesi Ukrayna’ya darbe oldu

Batı medyası: Çin heyetinin Zelenskiy’le görüşmeyi reddetmesi Ukrayna’ya darbe oldu

Washington merkezli siyasi haber gazetesi Politico, Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’na giden Çin heyetinin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile... 18.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-18T10:57+0300

2024-01-18T10:57+0300

2024-01-18T10:57+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

çin halk cumhuriyeti

davos

davos zirvesi

dünya ekonomik forumu (world economic forum)

vladimir zelenskiy

çin başbakanı li çiang

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Politico’nun yazısında, “Ukrayna yönetimi bu hafta İsviçre’de Çinli yetkililerle görüşme isteğini gizlemiyordu. Lakin Başkan Vladimir Zelenskiy bu çok istediği görüşmeyi gerçekleştiremeden evine gitti. Bu, Kiev için bir darbe oldu” ifadesi kullanıldı.Çin heyetinin Zelenskiy ile görüşmeme kararının “kasıtlı isteksizliğe” dayandığı kaydedildi.Zelenskiy Ofisi’nin Başkanı Andrey Yermak, Ukrayna’nın ilerlettiği ‘barış formülü’ ile ilgili görüşmelere Çin’in katılmamasından dolayı üzgün olduklarını dile getirmişti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba da Pekin’le daha dinamik ilişkiler istediklerini ve Çin’in çatışmanın çözümünde rol oynayabileceğine inandıklarını söylemişti.Çin Başbakanı Li Çiang, Zelenskiy’in görüşme talebini reddetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240118/isvicrede-zelenskiyin-ziyaretinin-ardindan-putini-davet-etme-cagrisi-1079772633.html

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ukrayna, ukrayna krizi, çin halk cumhuriyeti, davos, davos zirvesi, dünya ekonomik forumu (world economic forum), vladimir zelenskiy, çin başbakanı li çiang