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CANLI YAYIN | Lavrov: Zelenskiy giderek Batılı sponsorlarının ellerinden kayıyor
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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240118/bati-medyasi-cin-heyetinin-zelenskiyle-gorusmeyi-reddetmesi-ukraynaya-darbe-oldu-1079774148.html
Batı medyası: Çin heyetinin Zelenskiy’le görüşmeyi reddetmesi Ukrayna’ya darbe oldu
Batı medyası: Çin heyetinin Zelenskiy’le görüşmeyi reddetmesi Ukrayna’ya darbe oldu
Washington merkezli siyasi haber gazetesi Politico, Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’na giden Çin heyetinin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile... 18.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-18T10:57+0300
2024-01-18T10:57+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
çin halk cumhuriyeti
davos
davos zirvesi
dünya ekonomik forumu (world economic forum)
vladimir zelenskiy
çin başbakanı li çiang
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Politico’nun yazısında, “Ukrayna yönetimi bu hafta İsviçre’de Çinli yetkililerle görüşme isteğini gizlemiyordu. Lakin Başkan Vladimir Zelenskiy bu çok istediği görüşmeyi gerçekleştiremeden evine gitti. Bu, Kiev için bir darbe oldu” ifadesi kullanıldı.Çin heyetinin Zelenskiy ile görüşmeme kararının “kasıtlı isteksizliğe” dayandığı kaydedildi.Zelenskiy Ofisi’nin Başkanı Andrey Yermak, Ukrayna’nın ilerlettiği ‘barış formülü’ ile ilgili görüşmelere Çin’in katılmamasından dolayı üzgün olduklarını dile getirmişti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba da Pekin’le daha dinamik ilişkiler istediklerini ve Çin’in çatışmanın çözümünde rol oynayabileceğine inandıklarını söylemişti.Çin Başbakanı Li Çiang, Zelenskiy’in görüşme talebini reddetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240118/isvicrede-zelenskiyin-ziyaretinin-ardindan-putini-davet-etme-cagrisi-1079772633.html
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ukrayna, ukrayna krizi, çin halk cumhuriyeti, davos, davos zirvesi, dünya ekonomik forumu (world economic forum), vladimir zelenskiy, çin başbakanı li çiang
ukrayna, ukrayna krizi, çin halk cumhuriyeti, davos, davos zirvesi, dünya ekonomik forumu (world economic forum), vladimir zelenskiy, çin başbakanı li çiang

Batı medyası: Çin heyetinin Zelenskiy’le görüşmeyi reddetmesi Ukrayna’ya darbe oldu

10:57 18.01.2024
© AP Photo / Markus SchreiberUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
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Washington merkezli siyasi haber gazetesi Politico, Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’na giden Çin heyetinin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmeyi reddetmesinin Kiev için darbe olduğunu belirtti.
Politico’nun yazısında, “Ukrayna yönetimi bu hafta İsviçre’de Çinli yetkililerle görüşme isteğini gizlemiyordu. Lakin Başkan Vladimir Zelenskiy bu çok istediği görüşmeyi gerçekleştiremeden evine gitti. Bu, Kiev için bir darbe oldu” ifadesi kullanıldı.
Çin heyetinin Zelenskiy ile görüşmeme kararının “kasıtlı isteksizliğe” dayandığı kaydedildi.
Zelenskiy Ofisi’nin Başkanı Andrey Yermak, Ukrayna’nın ilerlettiği ‘barış formülü’ ile ilgili görüşmelere Çin’in katılmamasından dolayı üzgün olduklarını dile getirmişti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba da Pekin’le daha dinamik ilişkiler istediklerini ve Çin’in çatışmanın çözümünde rol oynayabileceğine inandıklarını söylemişti.
Çin Başbakanı Li Çiang, Zelenskiy’in görüşme talebini reddetmişti.
Ukrayna devlet Başkanı Vladimir Zelenski Davos - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2024
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