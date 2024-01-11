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Yunanistan'dan sürpriz açıklama: Adalarda Türk turistlere vize kolaylığı ne zaman başlıyor?
Yunanistan'dan sürpriz açıklama: Adalarda Türk turistlere vize kolaylığı ne zaman başlıyor?
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türk turistlere 10 ada için vize kolaylığı anlaşmasıyla ilgili “Bunun sürekli olacağına inanıyorum” dedi. Yunanistan... 11.01.2024, Sputnik Türkiye
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ege'nin çok karmaşık bir coğrafi yapıya sahip olduğunu belirterek, "Bu meselenin bir anda çözüleceğini düşünmüyorum ancak iyi niyetle yaklaşacağız." dedi.Türkiye'nin ABD'den F-16 satın almasıYunan Devlet Televizyonu ERT'ye konuşan Miçotakis, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.Miçotakis, Yunanistan'ın ABD'den F-35 satın alma talebinin olgunlaştığını kaydederek, ABD'nin bu talebe yakın zamanda cevap vermesini beklediğini söyledi.Türkiye'nin ABD'den F-16 satın alma talebine ilişkin soruyu cevaplayan Miçotakis, "Ne bunu engellemeye çalışırız ne de savunma ekipmanının bir başka ülkeye satışını etkileyecek imkana sahibiz." diye konuştu.Miçotakis, New York'ta düzenlenen yatırım konulu bir foruma katılmak üzere iki hafta içinde ABD'yi ziyaret edeceğini belirterek, ABD'deki yatırımcılara Yunanistan'daki imkanların tanıtılacağını dile getirdi.Adalarda Türk turistlere vize kolaylığı martta başlayacakTürkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin son dönemde normalleştiğini vurgulayan Miçotakis, Türk turistlere 10 adaya girişte vize kolaylığı sağlanacak uygulamanın marttan itibaren başlayacağını aktardı.Miçotakis, "10 ada, anlaşmadan hem tüm ilkbahar hem de tüm yaz boyunca faydalanacak ve bu anlaşmanın sürekli olacağına inanıyorum." dedi.Türkiye ile Yunanistan arasındaki ticaretin artırılması için iki ülke arasındaki diyaloğun geliştirildiğini ifade eden Miçotakis, düzensiz göçmen sorununda da iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştiğini söyledi.'İyimser havadan faydalanacağız'Miçotakis, Ege'de coğrafyanın çok karmaşık bir yapı oluşturduğuna işaret ederek, Ege'deki anlaşmazlıklar için şöyle konuştu:
https://sputniknews.com.tr/20231218/diplomatik-kaynaklar-2024te-vize-islemleri-hizlanacak-1078577060.html
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yunanistan, vize, vize, vize, vize muafiyeti, vize başvuru, kiryakos miçotakis, recep tayyip erdoğan, turist
yunanistan, vize, vize, vize, vize muafiyeti, vize başvuru, kiryakos miçotakis, recep tayyip erdoğan, turist

Yunanistan'dan sürpriz açıklama: Adalarda Türk turistlere vize kolaylığı ne zaman başlıyor?

09:43 11.01.2024
© AP Photo / Dimitris Papamitsos Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis
 Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2024
© AP Photo / Dimitris Papamitsos
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türk turistlere 10 ada için vize kolaylığı anlaşmasıyla ilgili “Bunun sürekli olacağına inanıyorum” dedi. Yunanistan Başbakanı'nın verdiği bilgiye göre, Mart ayından itibaren Türk vatandaşları 10 Yunan adasına vizesiz gidebilir.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ege'nin çok karmaşık bir coğrafi yapıya sahip olduğunu belirterek, "Bu meselenin bir anda çözüleceğini düşünmüyorum ancak iyi niyetle yaklaşacağız." dedi.

Türkiye'nin ABD'den F-16 satın alması

Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye konuşan Miçotakis, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
Miçotakis, Yunanistan'ın ABD'den F-35 satın alma talebinin olgunlaştığını kaydederek, ABD'nin bu talebe yakın zamanda cevap vermesini beklediğini söyledi.
Türkiye'nin ABD'den F-16 satın alma talebine ilişkin soruyu cevaplayan Miçotakis, "Ne bunu engellemeye çalışırız ne de savunma ekipmanının bir başka ülkeye satışını etkileyecek imkana sahibiz." diye konuştu.
Miçotakis, New York'ta düzenlenen yatırım konulu bir foruma katılmak üzere iki hafta içinde ABD'yi ziyaret edeceğini belirterek, ABD'deki yatırımcılara Yunanistan'daki imkanların tanıtılacağını dile getirdi.

Adalarda Türk turistlere vize kolaylığı martta başlayacak

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin son dönemde normalleştiğini vurgulayan Miçotakis, Türk turistlere 10 adaya girişte vize kolaylığı sağlanacak uygulamanın marttan itibaren başlayacağını aktardı.
Miçotakis, "10 ada, anlaşmadan hem tüm ilkbahar hem de tüm yaz boyunca faydalanacak ve bu anlaşmanın sürekli olacağına inanıyorum." dedi.
Türkiye ile Yunanistan arasındaki ticaretin artırılması için iki ülke arasındaki diyaloğun geliştirildiğini ifade eden Miçotakis, düzensiz göçmen sorununda da iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştiğini söyledi.

'İyimser havadan faydalanacağız'

Miçotakis, Ege'de coğrafyanın çok karmaşık bir yapı oluşturduğuna işaret ederek, Ege'deki anlaşmazlıklar için şöyle konuştu:
"Bu meselenin bir anda çözüleceğini düşünmüyorum ancak iyi niyetle yaklaşacağız, her Yunan hükümetinin bu konuları konuştuğunda ortaya koyduğu kırmızı çizgilerimizi net belirleyeceğiz. Öte yandan, geneldeki iyimser havadan da faydalanacağız, ki bunun zaten başlı başına önemli düzeyde olumlu bir etki yarattığını söyleyebilirim."
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