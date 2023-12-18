Diplomatik kaynaklar: 2024'te vize işlemleri hızlanacak
15:01 18.12.2023 (güncellendi: 15:15 18.12.2023)
© DHASchengen vize başvurusu
© DHA
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Türk vatandaşlarının uzun süredir yaşadığı Schengen vizesi sorununun çözümü için Avrupa Birliği ile görüşmeler sürüyor. Diplomatik kaynaklar, bazı öncelikli grupların belirlendiğini ve gelecek yıl sürecin hızlanmasını beklediklerini aktardı.
Diplomatik kaynaklar, öncelikli grupların vize süreçlerinin hızlandırılması için hem AB kurumları ile hem de AB ülkeleriyle ikili ve çoklu düzeyde görüşmelerin sürdüğünü belirtti.
Öncelikli grupta kimler var?
NTV'nin haberine göre, öğrenciler, akademisyenler, iş insanları, sanatçılar ve gazetecilerin öncelikli gruplar olarak belirlendiğine dikkat çeken diplomatik kaynaklar, 2024'te vize başvurularının daha hızlı sonuçlandırılması konusunda Türkiye'nin beklentisinin yüksek olduğunu belirtti.
Kaynaklar bazı ülkelerin 4 haftayı bulan vize süreci 2 haftaya kadar indirdiğine de vurgu yaptı.
Kaynaklar bazı ülkelerin 4 haftayı bulan vize süreci 2 haftaya kadar indirdiğine de vurgu yaptı.
AB zirvesinde gündeme gelmemesine tepki
Diplomatik kaynaklar, Türkiye-AB ilişkilerine dair Avrupa Birliği Komisyonu ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından hazırlanan raporun, geçen hafta düzenlenen AB zirvesinde ele alınmamasına da tepki gösterdi.
Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılmasına dönük somut önerilerin yer aldığı raporun bir sonraki zirveye bırakılmasının doğru olmadığını belirten diplomatik kaynaklar "Borrell raporundaki önerilerin bir an evvel hayata gecirilmesinin Türkiye - AB iliskilerinde önemli bir ilk adım olacagını belirtti. "Tüm ab kurumlarinin bu yönde hızla harekete gecmesini bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılmasına dönük somut önerilerin yer aldığı raporun bir sonraki zirveye bırakılmasının doğru olmadığını belirten diplomatik kaynaklar "Borrell raporundaki önerilerin bir an evvel hayata gecirilmesinin Türkiye - AB iliskilerinde önemli bir ilk adım olacagını belirtti. "Tüm ab kurumlarinin bu yönde hızla harekete gecmesini bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Gümrük Birliği Anlaşması
AB yetkililerine Türkiye'nin beklentilerinin dile getirildiğini vurgulayan kaynaklar "Teknik görüşmelerin ön şartsız olarak başlamasını bunun için ve konseyin komisyona yetki vermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.