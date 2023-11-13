https://sputniknews.com.tr/20231113/schengen-vizesi-dijitallesiyor-online-basvuru-ve-dijital-vize-1077347262.html
Schengen vizesi dijitalleşiyor: Online başvuru ve dijital vize
Schengen vizesi dijitalleşiyor: Online başvuru ve dijital vize
Avrupa Birliği (AB) Konseyi, schengen vizelerinin dijitalleşmesi için hazırlanan yeni kuralları kabul etti. 13.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-13T17:03+0300
2023-11-13T17:03+0300
2023-11-13T17:03+0300
yaşam
schengen
schengen bölgesi
schengen ülkeleri
vize
ab
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/07/1063141524_7:0:1387:776_1920x0_80_0_0_43e7fee66c747669225f310023ad2bf0.png
AB Konseyi'nin aldığı kararla, "dijital schengen vizesi" uygulamasının başlaması için siyasi süreç tamamlandı, geriye teknik düzenlemeler kaldı.Dijital schengen uygulaması ne zaman başlayacak?Bugün alınan kararlar, imzalanmalarının ardından AB Resmi Gazetesi'nden yayımlanacak ve bunun üzerinden 20 gün geçtiğinde yürürlüğe girmiş olacak. Dijital vize başvurularının ne zaman başlayacağı ise hazırlanacak vize platformuyla ilgili teknik çalışma bittiğinde duyurulacak.Mobil cihazlara indirilebilecekAB'nin yeni uygulaması yürürlüğe girdiğinde, pasaportlara yapıştırılan vizeler dijital hale gelecek ve 2 boyutlu barkod olarak internet üzerinden verilecek. Vizeler, mobil cihazlara indirilebilecek. Vize başvurusu yapanlar, internet üzerinden birçok dilde vize talebinde bulunabilecek.Yeni sistemle başvurular tek bir internet platformu üzerinden işlenecek. Gerekli evrakların dijital kopyaları, bu platform üzerinden yüklenecek, vize ücreti de buradan yatırılacak.Başvuru sahiplerine, çoklu ülke ziyareti yapmak istediklerinde başvuruyu hangi ülkenin aldığı bildirilecek. Sistem, AB ülkelerinin sınır yönetim sistemleri ve veri tabanlarıyla uyumlu çalışacak.Şengen ülkelerinin konsolosluklarına, sadece ilk kez vize başvurusu yapanlar, biyometrik verileri geçerli olmayanlar ve yeni pasaport alanlar gitmek zorunda kalacak.
https://sputniknews.com.tr/20231002/schengen-anlasmasi-sikintida-serbest-dolasim-iptal-edilerek-sinir-kontrolleri-geri-getirilebilir-1075953803.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/07/1063141524_179:0:1214:776_1920x0_80_0_0_3508a7315af7098a95a4c34f5a644ca0.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
schengen vizesi dijitalleşiyor,schengen vizesi nasıl alınır,schengen dijitalleşiyor mu,online schengen nedir,online schengen nasıl alınır
schengen vizesi dijitalleşiyor,schengen vizesi nasıl alınır,schengen dijitalleşiyor mu,online schengen nedir,online schengen nasıl alınır
Schengen vizesi dijitalleşiyor: Online başvuru ve dijital vize
Avrupa Birliği (AB) Konseyi, schengen vizelerinin dijitalleşmesi için hazırlanan yeni kuralları kabul etti.
AB Konseyi'nin aldığı kararla, "dijital schengen vizesi" uygulamasının başlaması için siyasi süreç tamamlandı, geriye teknik düzenlemeler kaldı.
Dijital schengen uygulaması ne zaman başlayacak?
Bugün alınan kararlar, imzalanmalarının ardından AB Resmi Gazetesi'nden yayımlanacak ve bunun üzerinden 20 gün geçtiğinde yürürlüğe girmiş olacak. Dijital vize başvurularının ne zaman başlayacağı ise hazırlanacak vize platformuyla ilgili teknik çalışma bittiğinde duyurulacak.
Mobil cihazlara indirilebilecek
AB'nin yeni uygulaması yürürlüğe girdiğinde, pasaportlara yapıştırılan vizeler dijital hale gelecek ve 2 boyutlu barkod olarak internet üzerinden verilecek. Vizeler, mobil cihazlara indirilebilecek. Vize başvurusu yapanlar, internet üzerinden birçok dilde vize talebinde bulunabilecek.
Yeni sistemle başvurular tek bir internet platformu üzerinden işlenecek. Gerekli evrakların dijital kopyaları, bu platform üzerinden yüklenecek, vize ücreti de buradan yatırılacak.
Başvuru sahiplerine, çoklu ülke ziyareti yapmak istediklerinde başvuruyu hangi ülkenin aldığı bildirilecek. Sistem, AB ülkelerinin sınır yönetim sistemleri ve veri tabanlarıyla uyumlu çalışacak.
Şengen ülkelerinin konsolosluklarına, sadece ilk kez vize başvurusu yapanlar, biyometrik verileri geçerli olmayanlar ve yeni pasaport alanlar gitmek zorunda kalacak.