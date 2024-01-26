https://sputniknews.com.tr/20240126/ukraynanin-il-76-ucagina-saldirisi-rusya-turkiyeden-ne-bekliyor-1080059361.html

Ukrayna'nın İl-76 uçağına saldırısı: Rusya Türkiye'den ne bekliyor?

Ukrayna'nın İl-76 uçağına saldırısı: Rusya Türkiye'den ne bekliyor?

Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Grigoriy Karasin, Moskova'nın Ukrayna ordusunun düşürdüğü İl-76 uçağıyla ilgili vakanın Ankara... 26.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-26T11:18+0300

2024-01-26T11:18+0300

2024-01-26T11:20+0300

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Rus Senatör Karasin, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç'le bir görüşme gerçekleştirdi.Ukrayna ordusunun Rusya'nın Belgorod Bölgesi semalarında seyreden ve Ukraynalı esir askerleri taşıyan İl-76 kargo uçağına füze saldırısı düzenlenmesini 'uluslararası terör eylemi' olarak niteleyen Karasin, bu tür eylemlerin kınanmadan ve gerekli tepki gösterilmeden geçilemeyeceğini belirtti.Karasin, "Ankara'nın Kiev rejiminin bu suçuna gereken tepkiyi göstereceğini umuyoruz" dedi.'TBMM Başkanı ile heyetini kabul etmeye hazırız'Federasyon Konseyi Basın Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre Karasin ve Bilgiç, üst düzey Rus ve Türk parlamenterlerin temaslarına ilişkin hazırlıkları da ele aldı.Karasin, Rus senatörlerin TBMM Başkanı ve heyetini, TBMM Uluslararası İlişkiler Komisyonu heyetini kabul etmeye hazır olduğunu kaydetti.'TBMM heyetini seçimlere davet ettik'Bunun yanında Karasin, Rusya'da Mart 2024'te yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinin uluslararası gözlem faaliyetlerine katılmak üzere TBMM temsilcilerinin davet edildiği bilgisini verdi. Büyükelçi Bilgiç de, Türk vekillerin Rusya'daki seçimlere gözlemci olarak katılmasını diplomatik kanallar üzerinden sağlamaya hazır oldukları yanıtını verdi.Rusya Savunma Bakanlığı, çarşamba günü 65 Ukraynalı esir asker, 6 mürettebat ve 3 refakatçinin bulunduğu İl-76 kargo uçağının Rusya-Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesi'nde Ukrayna ordusu tarafından Harkov Bölgesi'nin Liptsı yerleşiminden atılan uçaksavar füzesiyle vurulduğunu bildirmişti.Bakanlık, Ukrayna yönetiminin bu terör saldırısını gerçekleştirerek gerçek yüzünü gösterdiğini ve vatandaşlarının hayatlarını hiçe saydığını da vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240125/kievin-il-76-ucagini-neden-dusurdugu-aciklandi-1080028439.html

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tbmm, rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya dışişleri bakanlığı, türkiye'nin moskova büyükelçiliği