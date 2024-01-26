https://sputniknews.com.tr/20240126/mhpde-55-belediye-baskani-adayi-daha-aciklandi-1080082137.html

MHP'de 55 belediye başkanı adayı daha açıklandı

MHP'de 55 belediye başkanı adayı daha açıklandı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi için Afyonkarahisar, Aksaray, Tekirdağ, Bolu ve Gümüşhane'nin ilçe... 26.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-26T19:21+0300

2024-01-26T19:21+0300

2024-01-26T19:31+0300

dünya

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

sadir durmaz

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MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimine ilişkin belediye başkan adaylarını açıklama devam ediyor.Durmaz'ın yazılı açıklamasına göre, partinin yetkili kurullarının yaptığı değerlendirmede ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, 31 Mart seçimlerinde 10. etap olarak adaylıkları kesinleşen 2 büyükşehir ilçe, 53 belde belediye başkan adayı belirlendi.Tekirdağ'ın Murat ve Saray ilçeleri ile Afyonkarahisar Aksaray, Bolu ve Gümüşhane'nin toplam 53 beldesinin adayının açıklandığı belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20240125/mhp-55-adayini-daha-acikladi-1080031852.html

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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), sadir durmaz