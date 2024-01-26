https://sputniknews.com.tr/20240126/mhpde-55-belediye-baskani-adayi-daha-aciklandi-1080082137.html
MHP'de 55 belediye başkanı adayı daha açıklandı
MHP'de 55 belediye başkanı adayı daha açıklandı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi için Afyonkarahisar, Aksaray, Tekirdağ, Bolu ve Gümüşhane'nin ilçe... 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T19:21+0300
2024-01-26T19:21+0300
2024-01-26T19:31+0300
dünya
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
sadir durmaz
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MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimine ilişkin belediye başkan adaylarını açıklama devam ediyor.Durmaz'ın yazılı açıklamasına göre, partinin yetkili kurullarının yaptığı değerlendirmede ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, 31 Mart seçimlerinde 10. etap olarak adaylıkları kesinleşen 2 büyükşehir ilçe, 53 belde belediye başkan adayı belirlendi.Tekirdağ'ın Murat ve Saray ilçeleri ile Afyonkarahisar Aksaray, Bolu ve Gümüşhane'nin toplam 53 beldesinin adayının açıklandığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240125/mhp-55-adayini-daha-acikladi-1080031852.html
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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), sadir durmaz
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), sadir durmaz
MHP'de 55 belediye başkanı adayı daha açıklandı
19:21 26.01.2024 (güncellendi: 19:31 26.01.2024)
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi için Afyonkarahisar, Aksaray, Tekirdağ, Bolu ve Gümüşhane'nin ilçe ve beldelerinde adaylıkları kesinleşen 55 kişilik aday listesini açıkladı.
MHP, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimine ilişkin belediye başkan adaylarını açıklama devam ediyor.
Durmaz'ın yazılı açıklamasına göre, partinin yetkili kurullarının yaptığı değerlendirmede ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, 31 Mart seçimlerinde 10. etap olarak adaylıkları kesinleşen 2 büyükşehir ilçe, 53 belde belediye başkan adayı belirlendi.
Tekirdağ'ın Murat ve Saray ilçeleri ile Afyonkarahisar Aksaray, Bolu ve Gümüşhane'nin toplam 53 beldesinin adayının açıklandığı belirtildi.