https://sputniknews.com.tr/20240125/mhp-55-adayini-daha-acikladi-1080031852.html

MHP 55 adayını daha açıkladı

MHP 55 adayını daha açıkladı

MHP'den yapılan açıklamada "31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 9. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 Büyükşehir İlçe, 2 İlçe, 52 Belde Belediye... 25.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-25T13:20+0300

2024-01-25T13:20+0300

2024-01-25T13:49+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

devlet bahçeli

mhp

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Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla MHP'nin Muğla'nın Fethiye ilçesi belediye başkan adayı Muhammet Kökten oldu.MHP ayrıca Muğla'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Çorum, Ağrı, Bilecik, Hakkari, Iğdır, Isparta, Kastamonu, Kırklareli, Muş, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tunceli ve Zonguldak'a bağlı toplam 55 ilçede de adaylarını belirledi.

https://sputniknews.com.tr/20240124/mhp-55-belediye-baskani-adayini-daha-acikladi-1079998817.html

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