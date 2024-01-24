MHP 55 ilçe belediye başkanı adayını daha açıkladı

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 2 büyükşehir İlçe, 53 ilçe olmak üzere 55 belediye başkan adayını daha açıkladı.