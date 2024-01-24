https://sputniknews.com.tr/20240124/mhp-55-belediye-baskani-adayini-daha-acikladi-1079998817.html
MHP 55 ilçe belediye başkanı adayını daha açıkladı
MHP 55 ilçe belediye başkanı adayını daha açıkladı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 2 büyükşehir İlçe, 53 ilçe olmak üzere 55 belediye başkan adayını daha açıkladı. 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T17:17+0300
2024-01-24T17:17+0300
2024-01-24T17:23+0300
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mhp, istanbul yeniden seçime gidiyor
mhp, istanbul yeniden seçime gidiyor
MHP 55 ilçe belediye başkanı adayını daha açıkladı
17:17 24.01.2024 (güncellendi: 17:23 24.01.2024)
Ayrıntılar geliyor
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 2 büyükşehir İlçe, 53 ilçe olmak üzere 55 belediye başkan adayını daha açıkladı.