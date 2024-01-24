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MHP 55 ilçe belediye başkanı adayını daha açıkladı
MHP 55 ilçe belediye başkanı adayını daha açıkladı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 2 büyükşehir İlçe, 53 ilçe olmak üzere 55 belediye başkan adayını daha açıkladı. 24.01.2024, Sputnik Türkiye
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mhp, istanbul yeniden seçime gidiyor
mhp, istanbul yeniden seçime gidiyor

MHP 55 ilçe belediye başkanı adayını daha açıkladı

17:17 24.01.2024 (güncellendi: 17:23 24.01.2024)
© AAMHP
MHP - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
© AA
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 2 büyükşehir İlçe, 53 ilçe olmak üzere 55 belediye başkan adayını daha açıkladı.
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