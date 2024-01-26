https://sputniknews.com.tr/20240126/mactan-gozyaslariyla-cikmisti-kotu-haberi-abdullah-avci-verdi-1080052477.html
Maçtan gözyaşlarıyla çıkmıştı: Kötü haberi Abdullah Avcı verdi
Maçtan gözyaşlarıyla çıkmıştı: Kötü haberi Abdullah Avcı verdi
Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilen Trabzonspor'da maçın 20. dakikasında sakatlanan Hüseyin Türkmen'in son durumunu teknik... 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T07:49+0300
2024-01-26T07:49+0300
2024-01-26T07:52+0300
spor
aşil
hüseyin türkmen
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı.Karşılaşmasının 20. dakikasında rakibiyle ikili mücadeleye giren Hüseyin Türkmen sol ayağını tutarak acı içinde kıvranmaya başladı. Oyuna devam edemeyen yıldız futbolcu sahadan sedye ile çıkartılırken göz yaşlarına hakim olmadı.Mücadelenin ardından Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı "Hüseyin'in aşil tendonu koptu diye bilgi geldi bana. Biz oyuncuya sahanın içinde inanmak zorundayız. Maç kazanabiliriz, kaybedebiliriz. Bunlar önemli değil. Hüseyin'e geçmiş olsun diyoruz" dedi.Trabzonspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Futbol A Takımımızın, Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşma sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Hüseyin Türkmen’in yapılan muayenesinde sol aşil tendonunda yırtık tespit edilmiştir" denildi.
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aşil, hüseyin türkmen
Maçtan gözyaşlarıyla çıkmıştı: Kötü haberi Abdullah Avcı verdi
07:49 26.01.2024 (güncellendi: 07:52 26.01.2024)
Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilen Trabzonspor'da maçın 20. dakikasında sakatlanan Hüseyin Türkmen'in son durumunu teknik direktör Abdullah Avcı açıkladı, futbolcunun aşil tendonunun koptuğunu duyurdu.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı.
Karşılaşmasının 20. dakikasında rakibiyle ikili mücadeleye giren Hüseyin Türkmen sol ayağını tutarak acı içinde kıvranmaya başladı. Oyuna devam edemeyen yıldız futbolcu sahadan sedye ile çıkartılırken göz yaşlarına hakim olmadı.
Mücadelenin ardından Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı "Hüseyin'in aşil tendonu koptu diye bilgi geldi bana. Biz oyuncuya sahanın içinde inanmak zorundayız. Maç kazanabiliriz, kaybedebiliriz. Bunlar önemli değil. Hüseyin'e geçmiş olsun diyoruz" dedi.
Trabzonspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Futbol A Takımımızın, Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşma sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Hüseyin Türkmen’in yapılan muayenesinde sol aşil tendonunda yırtık tespit edilmiştir" denildi.