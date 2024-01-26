https://sputniknews.com.tr/20240126/mactan-gozyaslariyla-cikmisti-kotu-haberi-abdullah-avci-verdi-1080052477.html

Maçtan gözyaşlarıyla çıkmıştı: Kötü haberi Abdullah Avcı verdi

Maçtan gözyaşlarıyla çıkmıştı: Kötü haberi Abdullah Avcı verdi

Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilen Trabzonspor'da maçın 20. dakikasında sakatlanan Hüseyin Türkmen'in son durumunu teknik... 26.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-26T07:49+0300

2024-01-26T07:49+0300

2024-01-26T07:52+0300

spor

aşil

hüseyin türkmen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/17/1055799410_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_6fb5183fb3f2392d980176a86cd8dd21.jpg

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı.Karşılaşmasının 20. dakikasında rakibiyle ikili mücadeleye giren Hüseyin Türkmen sol ayağını tutarak acı içinde kıvranmaya başladı. Oyuna devam edemeyen yıldız futbolcu sahadan sedye ile çıkartılırken göz yaşlarına hakim olmadı.Mücadelenin ardından Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı "Hüseyin'in aşil tendonu koptu diye bilgi geldi bana. Biz oyuncuya sahanın içinde inanmak zorundayız. Maç kazanabiliriz, kaybedebiliriz. Bunlar önemli değil. Hüseyin'e geçmiş olsun diyoruz" dedi.Trabzonspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Futbol A Takımımızın, Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşma sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Hüseyin Türkmen’in yapılan muayenesinde sol aşil tendonunda yırtık tespit edilmiştir" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20240126/fenerbahce-ve-atletico-madrid-transfer-icin-anlasti-caglar-soyuncu-istanbula-geliyor-1080052325.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aşil, hüseyin türkmen