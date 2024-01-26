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Fenerbahçe ve Atletico Madrid transfer için anlaştı: 'Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor'
Fenerbahçe ve Atletico Madrid transfer için anlaştı: 'Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor'
Fenerbahçe'nin Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü'nün transferi için İspanyol deviyle anlaşma sağladığı öğrenildi. 26.01.2024, Sputnik Türkiye
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futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
fenerbahçe
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transfer
çağlar söyüncü
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Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i transfer eden Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü'de de resmi imzayı beklediği ortaya çıktı. Milliyet'in haberine göre, sarı-lacivertlilerin, uzun süredir peşinde olduğu Çağlar Söyüncü'nün transferi konusunda Atletico Madrid ile anlaştığı aktarıldı. Milli futbolcunun sağlık kontrolleri için bugün İstanbul'a geleceği belirtildi. Çağlar Söyüncü'nün sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.27 yaşındaki savunmacı, sezon başında imza attığı Atletico Madrid'de beklenen süreyi alamadı. Çağlar Söyüncü, İspanyol devinde 9 müsabakada oynadı ve 212 dakika sahada kaldı.Çağlar Söyüncü'nün Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Milli futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro.Çağlar Söyüncü kariyeriMenemen Belediyespor altyapısında futbola başlayan Çağlar Söyüncü daha sonra Bucaspor altyapısı, Aliağa FK, Altınordu, Freiburg ve Leicester City'de forma giydi. 27 yaşındaki savunmacı A Milli Futbol Takımı'nda 55 karşılaşmada şans buldu ve 2 gol sevinci yaşadı.
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futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe, maç, transfer, çağlar söyüncü
futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe, maç, transfer, çağlar söyüncü

Fenerbahçe ve Atletico Madrid transfer için anlaştı: 'Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor'

06:47 26.01.2024
© AAÇağlar Söyüncü
Çağlar Söyüncü - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2024
© AA
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Fenerbahçe'nin Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü'nün transferi için İspanyol deviyle anlaşma sağladığı öğrenildi.
Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i transfer eden Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü'de de resmi imzayı beklediği ortaya çıktı. Milliyet'in haberine göre, sarı-lacivertlilerin, uzun süredir peşinde olduğu Çağlar Söyüncü'nün transferi konusunda Atletico Madrid ile anlaştığı aktarıldı. Milli futbolcunun sağlık kontrolleri için bugün İstanbul'a geleceği belirtildi. Çağlar Söyüncü'nün sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.
27 yaşındaki savunmacı, sezon başında imza attığı Atletico Madrid'de beklenen süreyi alamadı. Çağlar Söyüncü, İspanyol devinde 9 müsabakada oynadı ve 212 dakika sahada kaldı.
Çağlar Söyüncü'nün Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Milli futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro.

Çağlar Söyüncü kariyeri

Menemen Belediyespor altyapısında futbola başlayan Çağlar Söyüncü daha sonra Bucaspor altyapısı, Aliağa FK, Altınordu, Freiburg ve Leicester City'de forma giydi. 27 yaşındaki savunmacı A Milli Futbol Takımı'nda 55 karşılaşmada şans buldu ve 2 gol sevinci yaşadı.
Çağlar Söyüncü - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
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