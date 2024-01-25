https://sputniknews.com.tr/20240125/ismail-kartaldan-caglar-soyuncu-transferi-icin-aciklama-yilin-transfer-calimi-geldi-iddiasi-1080015938.html

İsmail Kartal'dan Çağlar Söyüncü transferi için açıklama: 'Yılın transfer çalımı geldi' iddiası

İsmail Kartal'dan Çağlar Söyüncü transferi için açıklama: 'Yılın transfer çalımı geldi' iddiası

Sarı-lacivertlilerin çok istediği oyuncuların başında gelen Çağlar Söyüncü için '2 haftadır uğraş verilen Çağlar Söyüncü transferinde Beşiktaş devreye girdi ve... 25.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-25T06:48+0300

2024-01-25T06:48+0300

2024-01-25T06:48+0300

spor

ismail kartal

fenerbahçe

futbol

çağlar söyüncü

transfer

beşiktaş

iddia

açıklama

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Fenerbahçeli taraftarların gelmesi için transfer nöbeti tuttuğu Çağlar Söyüncü için Beşiktaş devreye girdi ve milli oyuncuyla anlaşma sağladı. Sosyal medyada ortaya atılan bu iddia sonrası iki takımın taraftarları da bir hayli şaşırdı.Fenerbahçe'ye transfer olabilmek için Avrupa'dan kendisine yapılan tüm teklifleri teker teker reddeden Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe ile Atletico Madrid'in anlaşmasını bekliyordu.Savunma konusunda zor anlar yaşayan Beşiktaş'ta Hasan Arat devreye girerek Atletico Madrid ile el sıkıştı. Kısa süre içinde Çağlar Söyüncü ile de anlaşan siyah-beyazlıların milli oyuncuyu 6 aylığına kiraladığı iddia edildi.İsmail Kartal'dan açıklamaİspanya La Liga ekibi Aletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü ile ilgili bir düşüncelerinin olmadığı ifade eden Kartal, "Fred ile ilgili sakatlık sonrası, maç maç rakibe göre değerlendirmek istiyoruz. Yarın Crespo ve Miha da takımla çalışmalara başlıyor. Çağlar ile ilgili bir düşüncemiz yok. Rakibe göre çalışıyoruz. İlk devre Ferdi atağa çıkacak Deniz Türüç elini koyuyor faul yapıyor. Hakemler gözünün önünde oluyor, bunun karşılığı sarı kart. Eğer hakem bunu verseydi ilk devre, rakiplerinin biraz daha kontrollü olmasını sağlayabilecekti. Kart verilmediği için maç gerildi. Hem rakip takım oyuncularına hem bizim oyuncularımıza sarı kart vererek dengelemek istedi” ifadelerinİ kullandı.

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