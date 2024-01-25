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İsmail Kartal'dan Çağlar Söyüncü transferi için açıklama: 'Yılın transfer çalımı geldi' iddiası
İsmail Kartal'dan Çağlar Söyüncü transferi için açıklama: 'Yılın transfer çalımı geldi' iddiası
Sarı-lacivertlilerin çok istediği oyuncuların başında gelen Çağlar Söyüncü için '2 haftadır uğraş verilen Çağlar Söyüncü transferinde Beşiktaş devreye girdi ve... 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T06:48+0300
2024-01-25T06:48+0300
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fenerbahçe
futbol
çağlar söyüncü
transfer
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iddia
açıklama
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Fenerbahçeli taraftarların gelmesi için transfer nöbeti tuttuğu Çağlar Söyüncü için Beşiktaş devreye girdi ve milli oyuncuyla anlaşma sağladı. Sosyal medyada ortaya atılan bu iddia sonrası iki takımın taraftarları da bir hayli şaşırdı.Fenerbahçe'ye transfer olabilmek için Avrupa'dan kendisine yapılan tüm teklifleri teker teker reddeden Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe ile Atletico Madrid'in anlaşmasını bekliyordu.Savunma konusunda zor anlar yaşayan Beşiktaş'ta Hasan Arat devreye girerek Atletico Madrid ile el sıkıştı. Kısa süre içinde Çağlar Söyüncü ile de anlaşan siyah-beyazlıların milli oyuncuyu 6 aylığına kiraladığı iddia edildi.İsmail Kartal'dan açıklamaİspanya La Liga ekibi Aletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü ile ilgili bir düşüncelerinin olmadığı ifade eden Kartal, "Fred ile ilgili sakatlık sonrası, maç maç rakibe göre değerlendirmek istiyoruz. Yarın Crespo ve Miha da takımla çalışmalara başlıyor. Çağlar ile ilgili bir düşüncemiz yok. Rakibe göre çalışıyoruz. İlk devre Ferdi atağa çıkacak Deniz Türüç elini koyuyor faul yapıyor. Hakemler gözünün önünde oluyor, bunun karşılığı sarı kart. Eğer hakem bunu verseydi ilk devre, rakiplerinin biraz daha kontrollü olmasını sağlayabilecekti. Kart verilmediği için maç gerildi. Hem rakip takım oyuncularına hem bizim oyuncularımıza sarı kart vererek dengelemek istedi” ifadelerinİ kullandı.
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ismail kartal, fenerbahçe, futbol, çağlar söyüncü, transfer, beşiktaş, iddia, açıklama, türkiye futbol federasyonu (tff), maç, atletico madrid, ispanya
ismail kartal, fenerbahçe, futbol, çağlar söyüncü, transfer, beşiktaş, iddia, açıklama, türkiye futbol federasyonu (tff), maç, atletico madrid, ispanya

İsmail Kartal'dan Çağlar Söyüncü transferi için açıklama: 'Yılın transfer çalımı geldi' iddiası

06:48 25.01.2024
© AAÇağlar Söyüncü
Çağlar Söyüncü - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
© AA
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Sarı-lacivertlilerin çok istediği oyuncuların başında gelen Çağlar Söyüncü için '2 haftadır uğraş verilen Çağlar Söyüncü transferinde Beşiktaş devreye girdi ve milli oyuncu ile anlaşma sağlandığı' iddia edildi. Süper Lig'in 22'nci haftasında Başakşehir'i deplasmanda 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçeli taraftarların gelmesi için transfer nöbeti tuttuğu Çağlar Söyüncü için Beşiktaş devreye girdi ve milli oyuncuyla anlaşma sağladı. Sosyal medyada ortaya atılan bu iddia sonrası iki takımın taraftarları da bir hayli şaşırdı.
Fenerbahçe'ye transfer olabilmek için Avrupa'dan kendisine yapılan tüm teklifleri teker teker reddeden Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe ile Atletico Madrid'in anlaşmasını bekliyordu.
Savunma konusunda zor anlar yaşayan Beşiktaş'ta Hasan Arat devreye girerek Atletico Madrid ile el sıkıştı. Kısa süre içinde Çağlar Söyüncü ile de anlaşan siyah-beyazlıların milli oyuncuyu 6 aylığına kiraladığı iddia edildi.

İsmail Kartal'dan açıklama

İspanya La Liga ekibi Aletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü ile ilgili bir düşüncelerinin olmadığı ifade eden Kartal, "Fred ile ilgili sakatlık sonrası, maç maç rakibe göre değerlendirmek istiyoruz. Yarın Crespo ve Miha da takımla çalışmalara başlıyor. Çağlar ile ilgili bir düşüncemiz yok. Rakibe göre çalışıyoruz. İlk devre Ferdi atağa çıkacak Deniz Türüç elini koyuyor faul yapıyor. Hakemler gözünün önünde oluyor, bunun karşılığı sarı kart. Eğer hakem bunu verseydi ilk devre, rakiplerinin biraz daha kontrollü olmasını sağlayabilecekti. Kart verilmediği için maç gerildi. Hem rakip takım oyuncularına hem bizim oyuncularımıza sarı kart vererek dengelemek istedi” ifadelerinİ kullandı.
Yunanistan Süper Ligi takımlarından Panathinaikos, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan A.Nikolaidis Stadı'nda Asteras Tripolis takımı ile karşılaştı. Panathinaikos takımının teknik direktörü Fatih Terim maçı saha kenarından takip etti - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
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