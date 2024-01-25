https://sputniknews.com.tr/20240125/saadet-partisinin-istanbul-adayi-belli-oldu-1080046410.html

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı belli oldu

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı belli oldu

Saadet Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İstanbul Milletvekili Birol Aydın oldu. 25.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-25T20:42+0300

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TV5'in haberine göre; Saadet Partisi'ne kaynaklarından alınan bilgiye göre, Saadet Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İstanbul Milletvekili Birol Aydın oldu.Saadet Partisi, Aydın'ın adaylığının duyurulacağı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısı'nı 28 Ocak Pazar günü saat 12.00’de Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirecek. Birol Aydın kimdir?1969 yılında Gümüşhane Şiran’da doğan Birol Aydın lisans eğitimini 1992-1997 yılları arasında Tunus Zeytune Üniversitesi Yüksek İslam Uygarlığı Fakültesi'nde tamamladı.1997-2012 yılları arasında Tunus ve Kocaeli'de çeşitli alanlarda ticari faaliyetlerde bulundu.Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği’nin çeşitli kademelerinde görev aldı.2007-2014 yılları arasında (IYFO) Uluslararası Gençlik Forumu'nda Genel Merkez Yöneticisi olarak görev aldı. 2007'den itibaren (ESAM) Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nde, Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.Siyaset hayatında Fazilet Partisi Kocaeli İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığı ve Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı gibi görevlerde bulunan Aydın, 2006 yılından bu yana Saadet Partisi GİK Üyesidir.2010-2019 yılları arasında sırasıyla Teşkilat, Tanıtma, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüten Aydın, Parti Sözcüsü olarak görevine devam etmektedir.14 Mayıs 2023’te yapılacak olan TBMM 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde Millet İttifakı ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi listesinden İstanbul 1. Bölge 5. Sıra Milletvekili Adayı gösterilen Aydın; evli ve üç çocuk babasıdır,.

https://sputniknews.com.tr/20240125/iyi-parti-ibb-baskan-adayi-bugra-kavuncudan-imamoglu-aciklamasi-1080044541.html

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