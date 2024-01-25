Saadet Partisi'nin İstanbul adayı belli oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Bütün büyükşehirlerde memurlara bu ayrıcalık tanınacak'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Futbolda yayın ihalesi krizi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Kira tespiti ve uyarlama davaları
12:06
84 dk
DUAYEN GAZETECİ
'Tarihin sorgu yargıcı' katledileli 31 yıl oldu
13:33
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
İstanbul'un su yönetiminin bilgi işlem altyapısı ve tasarruf çalışmalarında yapay zekanın rolü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
MARTI CEO’su Öktem: '3 bin 200 plaka sahibinin rantı için sistem kilitleniyor'
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘İsveç’in üyeliği karşılığında istediğimizin üçte birini alabildik. F-16 alımının garantisi yok’
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
YEŞİLÇAM EFSANESİ
'Erkek Fatma'ya nasıl dönüştü?
17:39
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
DUAYEN GAZETECİ
'Tarihin sorgu yargıcı' katledileli 31 yıl oldu
18:36
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Enerji içeceği kadınları erkeklere göre daha fazla etkiliyor
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Özel okulların bilinmeyen tehlikeli tarihi
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Kur krizi en çok sağlık sektörünü vurdu
12:05
84 dk
SESLİ HABER
Ve fotoğrafları yayınladı: Elinde silah var
13:33
4 dk
SESLİ HABER
Bakan itiraf etti: Veto olursa Avrupa Birliği’nin B planı yok
13:55
2 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Merkez Bankası Başkanı tartışması
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı’nı kim ölümle tehdit etti?
17:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Ve fotoğrafları yayınladı: Elinde silah var
18:14
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20240125/saadet-partisinin-istanbul-adayi-belli-oldu-1080046410.html
Saadet Partisi'nin İstanbul adayı belli oldu
Saadet Partisi'nin İstanbul adayı belli oldu
Saadet Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İstanbul Milletvekili Birol Aydın oldu. 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T20:42+0300
2024-01-25T20:56+0300
saadet partisi
aday
politika
son dakika
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/19/1080046587_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_8524a0a939eebb1832f7c00f18c662c2.jpg
TV5'in haberine göre; Saadet Partisi'ne kaynaklarından alınan bilgiye göre, Saadet Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İstanbul Milletvekili Birol Aydın oldu.Saadet Partisi, Aydın'ın adaylığının duyurulacağı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısı'nı 28 Ocak Pazar günü saat 12.00’de Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirecek. Birol Aydın kimdir?1969 yılında Gümüşhane Şiran’da doğan Birol Aydın lisans eğitimini 1992-1997 yılları arasında Tunus Zeytune Üniversitesi Yüksek İslam Uygarlığı Fakültesi'nde tamamladı.1997-2012 yılları arasında Tunus ve Kocaeli'de çeşitli alanlarda ticari faaliyetlerde bulundu.Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği’nin çeşitli kademelerinde görev aldı.2007-2014 yılları arasında (IYFO) Uluslararası Gençlik Forumu'nda Genel Merkez Yöneticisi olarak görev aldı. 2007'den itibaren (ESAM) Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nde, Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.Siyaset hayatında Fazilet Partisi Kocaeli İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığı ve Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı gibi görevlerde bulunan Aydın, 2006 yılından bu yana Saadet Partisi GİK Üyesidir.2010-2019 yılları arasında sırasıyla Teşkilat, Tanıtma, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüten Aydın, Parti Sözcüsü olarak görevine devam etmektedir.14 Mayıs 2023’te yapılacak olan TBMM 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde Millet İttifakı ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi listesinden İstanbul 1. Bölge 5. Sıra Milletvekili Adayı gösterilen Aydın; evli ve üç çocuk babasıdır,.
https://sputniknews.com.tr/20240125/iyi-parti-ibb-baskan-adayi-bugra-kavuncudan-imamoglu-aciklamasi-1080044541.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/19/1080046587_174:0:822:486_1920x0_80_0_0_76f93e03d50622718ee2263a77f31943.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
saadet partisi, aday, son dakika
saadet partisi, aday, son dakika

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı belli oldu

20:42 25.01.2024 (güncellendi: 20:56 25.01.2024)
© AASaadet Partisi
Saadet Partisi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
© AA
Abone ol
Saadet Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İstanbul Milletvekili Birol Aydın oldu.
TV5'in haberine göre; Saadet Partisi'ne kaynaklarından alınan bilgiye göre, Saadet Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İstanbul Milletvekili Birol Aydın oldu.
Saadet Partisi, Aydın'ın adaylığının duyurulacağı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısı'nı 28 Ocak Pazar günü saat 12.00’de Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirecek.

Birol Aydın kimdir?

1969 yılında Gümüşhane Şiran’da doğan Birol Aydın lisans eğitimini 1992-1997 yılları arasında Tunus Zeytune Üniversitesi Yüksek İslam Uygarlığı Fakültesi'nde tamamladı.
1997-2012 yılları arasında Tunus ve Kocaeli'de çeşitli alanlarda ticari faaliyetlerde bulundu.
Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği’nin çeşitli kademelerinde görev aldı.
2007-2014 yılları arasında (IYFO) Uluslararası Gençlik Forumu'nda Genel Merkez Yöneticisi olarak görev aldı. 2007'den itibaren (ESAM) Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nde, Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
Siyaset hayatında Fazilet Partisi Kocaeli İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığı ve Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı gibi görevlerde bulunan Aydın, 2006 yılından bu yana Saadet Partisi GİK Üyesidir.
2010-2019 yılları arasında sırasıyla Teşkilat, Tanıtma, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüten Aydın, Parti Sözcüsü olarak görevine devam etmektedir.
14 Mayıs 2023’te yapılacak olan TBMM 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde Millet İttifakı ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi listesinden İstanbul 1. Bölge 5. Sıra Milletvekili Adayı gösterilen Aydın; evli ve üç çocuk babasıdır,.
İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında tarihi yarımadada esnaf gezisinde bulunup vatandaşlarla buluştu. Kavuncu, Sahaflar Çarşısı, Kapalıçarşı ve Sultanahmet gezisinin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
İYİ Parti İBB Başkan adayı Buğra Kavuncu'dan İmamoğlu açıklaması
20:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала