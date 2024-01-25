https://sputniknews.com.tr/20240125/iyi-parti-ibb-baskan-adayi-bugra-kavuncudan-imamoglu-aciklamasi-1080044541.html

İYİ Parti İBB Başkan adayı Buğra Kavuncu'dan İmamoğlu açıklaması

İYİ Parti İBB Başkan adayı Buğra Kavuncu'dan İmamoğlu açıklaması

İYİ Parti İBB adayı Buğra Kavuncu, "Ekrem İmamoğlu'na karşı bir adaylık doğru bir cümle değil. Sonuçta başka adaylar da var. Murat Kurum'a ve diğer siyasi... 25.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-25T20:01+0300

2024-01-25T20:01+0300

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2024 türkiye yerel seçimleri

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istanbul yeniden seçime gidiyor

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İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, İYİ Parti İl Başkanı Yücel Coşkun, İYİ Parti Fatih Belediye Başkan adayı Barbaros Hayrettin Mahiroğulları ile seçim çalışmaları kapsamında tarihi yarımadada esnaf gezisinde bulunup vatandaşlarla buluştu.Sahaflar Çarşısı, Kapalıçarşı ve Sultanahmet gezisinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Kavuncu, seçim kampanyalarını bugün itibarıyla başlattıklarını anlatarak, 3 ya da 4 Şubat tarihinde düzenleyecekleri lansman programıyla İstanbul'un problemlerine ilişkin yaklaşımlarını ve çözüm önerilerini kamuoyu ve seçmenlerle paylaşacaklarını söyledi.Esnaftan, bölgede otopark ve belediye ile elektrik dağıtım firması arasındaki anlaşmazlık yüzünden elektrik problemi bulunduğunu öğrendiklerini aktaran Kavuncu, sahada vatandaşları dinleyerek sorunlara çözüm üreteceklerini kaydetti.'Ekrem İmamoğlu'na karşı bir adaylık doğru bir cümle değil'Bir gazetecinin 2019 seçimlerinde ittifak yaptıkları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı adaylığı ve kamuoyundaki tepki ve eleştirilere yönelik görüşü sorulan Kavuncu, şöyle konuştu:'Biz bu ittifaklarla arzu ettiğimiz neticeyi alamıyoruz'İYİ Parti'nin, kurulduğu gün milletin önüne 3. bir yol, yeni bir alternatifi koymak istediğini dile getiren Kavuncu, "Fakat Cumhurbaşkanlığı sistemi partimizi ittifaklara mecbur bırakmıştır ve bunları yaparken biz geleceği, ülkenin menfaatini düşünerek yaptık. Arzu ettiğimiz neticeyi de alamadık ve tekrar dedik ki, demek ki biz bu ittifaklarla arzu ettiğimiz neticeyi alamıyoruz" diye konuştu.Başta, kuruluşta yola çıktıkları gibi hür ve müstakil olarak yeni bir alternatifi milletin önüne koyma adına bir mücadeleye giriştiklerini belirten Kavuncu, şunları kaydetti:Kavuncu daha sonra, Fatih Camisi'nde uğradığı bıçakla saldırı sonucu yaralanan imam Galip Usta'ya geçmiş olsun ziyaretin bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20240125/imamoglundan-bugra-kavuncu-aciklamasi-her-aday-degerlidir-yolu-acik-olsun-1080035475.html

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