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SON DAKİKA | Malatya'da hissedilen bir deprem meydana geldi
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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240125/imamoglundan-bugra-kavuncu-aciklamasi-her-aday-degerlidir-yolu-acik-olsun-1080035475.html
İmamoğlu'ndan Buğra Kavuncu açıklaması: Her aday değerlidir, yolu açık olsun
İmamoğlu'ndan Buğra Kavuncu açıklaması: Her aday değerlidir, yolu açık olsun
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'nin Buğra Kavuncu'yu aday olarak açıklanmasına dair soruya, "Kendi özgün siyasi... 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T15:22+0300
2024-01-25T15:22+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
ekrem imamoğlu
murat kurum
buğra kavuncu
istanbul
aday
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakırköy'de bulunan İş Bankası blokları temel atma törenine katıldı. İmamoğlu, törendeki konuşmasının ardından hak sahipleriyle birlikte butona basarak temel atma törenini gerçekleştirdi. İmamoğlu törenin ardından basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı.İYİ Parti'nin Buğra Kavuncu'yu İBB Belediye Başkanı Adayı göstermesi ve bununla birlikte 'İstanbul İttifakı'nın nasıl etkilenebileceği sorusuna yanıt veren İmamoğlu, "Her siyasi parti kendi adayını gösterebilir. Daha önce de söylediğim gibi bir siyasi partinin kendi adayını gösterme serbestliğine ya da özgürlüğüne benim laf etmem asla zaten doğru değil. Kendi özgün siyasi iradeleriyle yola çıkan her aday değerlidir. Yolları açık olsun" dedi.Ekrem İmamoğlu, "Biz yolumuza devam ediyoruz. Bizim başarılarımız bizim ittifakımızı güçlendiriyor. Bugün 5 yıllık çalışmalarımızda başarımızı sorgulayan yok. Ama 5 yıllık çalışmalarımızı 25 yıllık çalışmalarıyla kıyaslayan bir anlayışla karşı karşıyayız. Bunu dilinden düşürmeyen adaylarından, siyasi yöneticilerine, belediye başkanlarından hatta Sayın Cumhurbaşkanı'na kadar konuşturuyorsak kıymetli bir şey. Onlar 5 yılımızı 25 yılla kıyaslamaya devam edecekler. Biz İstanbul İttifakı'nın milletimizin her bireyinin oylarını tek tek kazanmaya ve onların gönlünü ve oyunu kazanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.'Sadece Kavuncu değil tüm adayları tebrik edeceğim'"İYİ Parti İBB adayı Buğra Kavuncu ile telefon görüşmesi yaptınız mı?" sorusunu cevaplandıran İmamoğlu, "Adaylar açıklandıktan sonra değil de bütün adaylar olgunlaşır, olgunlaşmaz hepsini arayıp tek tek tebrik edeceğim. Yolculuğum ve bu siyasetin bir centilmenlik duygusu içerisinde olması gerektiği konusundaki düşüncelerimi paylaşacağım. Süreç tamamlanmadığı için kimseyi henüz aramadım. Ama dediğim gibi sadece Buğra Bey değil diğer adayları da tek tek arayıp tebrik edeceğim. Sadece sürecin tamamlanmasını bekliyorum" diye konuştu.'Nasıl unutkan olduğunu göreceksiniz'AK Parti adayı Murat Kurum'un 'Sadece 8 kilometre metro yaptılar' açıklamasının sorulması üzerine Ekrem İmamoğlu, "65 kilometrelik metro hattımızı tamamlamış olacağız Mart ayında. Matematiği bile unutarak siyaset yapan arkadaşların nasıl unutkan olduklarını Kanal İstanbul sorusuna verdiği cevapla görebilirsiniz. Onlar bazı oy ve seçim öncesi zarar verecek ve düne kadar hararetle savundukları her şeyi bir anda unutan insanlar. Ya da seçimde eğer fayda verecekse her türlü yola başvuran anlayışlar olduğunu biliyoruz. Onun için çok önemli değil benim açımdan verdiği rakam veya saygı" dedi. İmamoğlu "İstanbulluların vicdanı gerekeni yapacak. Merak etmeyin" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230810/iyi-partili-kavuncu-secime-tek-basimiza-girecekmisiz-gibi-hazirligimizi-calismamizi-yapiyoruz-1074519966.html
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ekrem imamoğlu, murat kurum, buğra kavuncu, istanbul, aday
ekrem imamoğlu, murat kurum, buğra kavuncu, istanbul, aday

İmamoğlu'ndan Buğra Kavuncu açıklaması: Her aday değerlidir, yolu açık olsun

15:22 25.01.2024
© Sputnik / Kerimcan MalazEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'nin Buğra Kavuncu'yu aday olarak açıklanmasına dair soruya, "Kendi özgün siyasi iradeleriyle yola çıkan her aday değerlidir. Yolları açık olsun" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakırköy'de bulunan İş Bankası blokları temel atma törenine katıldı. İmamoğlu, törendeki konuşmasının ardından hak sahipleriyle birlikte butona basarak temel atma törenini gerçekleştirdi. İmamoğlu törenin ardından basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı.

İYİ Parti'nin Buğra Kavuncu'yu İBB Belediye Başkanı Adayı göstermesi ve bununla birlikte 'İstanbul İttifakı'nın nasıl etkilenebileceği sorusuna yanıt veren İmamoğlu, "Her siyasi parti kendi adayını gösterebilir. Daha önce de söylediğim gibi bir siyasi partinin kendi adayını gösterme serbestliğine ya da özgürlüğüne benim laf etmem asla zaten doğru değil. Kendi özgün siyasi iradeleriyle yola çıkan her aday değerlidir. Yolları açık olsun" dedi.

Ekrem İmamoğlu, "Biz yolumuza devam ediyoruz. Bizim başarılarımız bizim ittifakımızı güçlendiriyor. Bugün 5 yıllık çalışmalarımızda başarımızı sorgulayan yok. Ama 5 yıllık çalışmalarımızı 25 yıllık çalışmalarıyla kıyaslayan bir anlayışla karşı karşıyayız. Bunu dilinden düşürmeyen adaylarından, siyasi yöneticilerine, belediye başkanlarından hatta Sayın Cumhurbaşkanı'na kadar konuşturuyorsak kıymetli bir şey. Onlar 5 yılımızı 25 yılla kıyaslamaya devam edecekler. Biz İstanbul İttifakı'nın milletimizin her bireyinin oylarını tek tek kazanmaya ve onların gönlünü ve oyunu kazanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
TÜRKİYE
İYİ Partili Kavuncu: Seçime tek başımıza girecekmişiz gibi hazırlığımızı, çalışmamızı yapıyoruz
10 Ağustos 2023, 00:12

'Sadece Kavuncu değil tüm adayları tebrik edeceğim'

"İYİ Parti İBB adayı Buğra Kavuncu ile telefon görüşmesi yaptınız mı?" sorusunu cevaplandıran İmamoğlu, "Adaylar açıklandıktan sonra değil de bütün adaylar olgunlaşır, olgunlaşmaz hepsini arayıp tek tek tebrik edeceğim. Yolculuğum ve bu siyasetin bir centilmenlik duygusu içerisinde olması gerektiği konusundaki düşüncelerimi paylaşacağım. Süreç tamamlanmadığı için kimseyi henüz aramadım. Ama dediğim gibi sadece Buğra Bey değil diğer adayları da tek tek arayıp tebrik edeceğim. Sadece sürecin tamamlanmasını bekliyorum" diye konuştu.

'Nasıl unutkan olduğunu göreceksiniz'

AK Parti adayı Murat Kurum'un 'Sadece 8 kilometre metro yaptılar' açıklamasının sorulması üzerine Ekrem İmamoğlu, "65 kilometrelik metro hattımızı tamamlamış olacağız Mart ayında. Matematiği bile unutarak siyaset yapan arkadaşların nasıl unutkan olduklarını Kanal İstanbul sorusuna verdiği cevapla görebilirsiniz. Onlar bazı oy ve seçim öncesi zarar verecek ve düne kadar hararetle savundukları her şeyi bir anda unutan insanlar. Ya da seçimde eğer fayda verecekse her türlü yola başvuran anlayışlar olduğunu biliyoruz. Onun için çok önemli değil benim açımdan verdiği rakam veya saygı" dedi. İmamoğlu "İstanbulluların vicdanı gerekeni yapacak. Merak etmeyin" ifadelerini kullandı.
Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
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Kurum, projelerini açıkladı: 'Yolculuk süresi düşecek, Silivri'ye metro gelecek, otogar taşınacak'
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