https://sputniknews.com.tr/20240125/murat-kurum-istanbul-projelerini-acikliyor-yolculuk-suresi-64-dakikadan-39-dakikaya-dusecek-1080027130.html

Kurum, İstanbul projelerini açıklıyor: 'Yolculuk süresi ortalama 64 dakikadan 39 dakikaya düşecek'

Kurum, İstanbul projelerini açıklıyor: 'Yolculuk süresi ortalama 64 dakikadan 39 dakikaya düşecek'

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum seçim vaatleri ve projelerini açıklıyor. "İstanbul vizyonu ihmal edilmiş bu şehrin kötü... 25.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-25T11:50+0300

2024-01-25T11:50+0300

2024-01-25T12:28+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

murat kurum

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ak parti

istanbul

trafik

proje

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Belediye başkan adayları yerel seçim projelerini hazırlamaya devam ediyor.AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçilmesi halinde hayata geçireceği projelerini Haliç Kongre Merkezi'nde vaatlerini anlatıyor.Kurum'un açıklamaları şöyle:Metro hatları tamamlanacakKurum, projelerin içinde metroların da önemli bir yer kapladığını belirtti. Metro projeleri şu şekilde: Sabiha Gökçen-Kurtköy hatlarıyla 1004 KM hedefi yakalandığında günlük;- 21,75 milyon araç-kilometre- 1,94 milyon araç saat- 1,691 milyon emisyon- 10,26 milyon TL yakıt tasarrufu sağlanacak.- Ortalama yolculuk süresi 64 dakikadan 39 dakikaya inecek- Ortalama trafik yoğunluğu %64’ten %40’a düşecek.İki yakaya iki büyük tünelKurum'un açıkladığı projede, tünel projeleri de tanıtıldı:Esenler Otogarı taşınacakProjede otogarların taşınmasına ilişkin de maddeler yer alıyor:Kabaktepe: Şehri temel atmama törenleri ile yönetemezsinizAK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de törendeki konuşmasında vizyoner projelerden bahsetti ve şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20240123/selvi-anket-sonuclarini-paylasti-murat-kurum-ile-ekrem-imamoglu-arasinda-kac-puan-var-1079932535.html

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murat kurum, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ak parti, istanbul, trafik, proje