Kurum, İstanbul projelerini açıklıyor: 'Yolculuk süresi ortalama 64 dakikadan 39 dakikaya düşecek'
11:50 25.01.2024 (güncellendi: 12:28 25.01.2024)
© SputnikMurat Kurum
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Ayrıntılar geliyor
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum seçim vaatleri ve projelerini açıklıyor. "İstanbul vizyonu ihmal edilmiş bu şehrin kötü gidişatını sonlandıracak duruştur" ifadelerini kullanan Kurum, İstanbul vizyonunun en çok halkın vizyonu olduğunu vurguladı.
Belediye başkan adayları yerel seçim projelerini hazırlamaya devam ediyor.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçilmesi halinde hayata geçireceği projelerini Haliç Kongre Merkezi'nde vaatlerini anlatıyor.
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçilmesi halinde hayata geçireceği projelerini Haliç Kongre Merkezi'nde vaatlerini anlatıyor.
Kurum'un açıklamaları şöyle:
Bugün hep birlikte İstanbul'un gelecek yüzyılını belirleyecek 2034'ün 2053'ün büyük adımlarını konuşacağız. Çözümsüzlüğü değil çözümü konuşacağız. Bugün hep birlikte 'Şimdi İstanbul zamanı diyeceğiz.'
İstanbul vizyonu ihmal edilmiş bu şehrin kötü gidişatını sonlandıracak duruştur. Özen gösterilmemiş mahallelerin sokakların özlediği vizyondur. İstanbul vizyonu en çok da halkın vizyonudur.
İstanbul trafiği 10 yılın sonunda geri dönmemek üzere son bulacak.
Mevcut 328 km metro hattını 2029'a kadar 650 km'ye çıkaracağız. 2034'te de 1004 km'ye ulaştıracağız. İstanbul'daki iki yakaya iki tünel projesi yapıyoruz.
Mevcut 328 km metro hattını 2029'a kadar 650 km'ye çıkaracağız. 2034'te de 1004 km'ye ulaştıracağız. İstanbul'daki iki yakaya iki tünel projesi yapıyoruz.
Ortalama yolculuk süresi 64 dakikadan 39 dakikaya düşecek.
Raylı sistem uzunluğunu ilk 5 yılda iki katına, 2034 yılında ise 1004 kilometreye çıkacak.
Yüzde 72 olan karayolu payı 2029’da yüzde 60’a, 2034’te yüzde 48’e düşecek.
Silivri'ye metrobüs geliyor.
5 yılda 250 bin kişilik otopark, deprem toplanma alanı olarak da kullanılacak.
İspark'ın hali ortada, evinin önüne park edenlerden para almasına rağmen zarar ediyor. Kendi evinini önüne park eden vatandaşlardan hiçbir şekilde para almayacağız.
İspark tarifelerinde yüzde 25 indirime gideceğiz.
Taksi sorununu tamamen çözeceğiz, merkezi taksi sistemi getireceğiz.
Deprem terörle mücadele kadar önemlidir. Naci Hocam da bana katılacaktır, deprem milli güvenlik sorunudur.
Deniz ulaşımının payını 2 kat artıracağız. Beylikdüzü'nden Avcılar, Bakırköy, Yenikapı, Emminönü, Kabataş ve Beşiktaş'ta mini iskeleler kuracağız.
100 bin sosyal konut üreterek bu konutları çok düşük fiyatlarla kiralayacağız. 39 ilçemiz faydalanacak. Bu konutlar kesinlikle satılmayacak, kiralanacak.
Söz verilenlerin yüzde 5’i bile yapılmadı.
Metro hatları tamamlanacak
Kurum, projelerin içinde metroların da önemli bir yer kapladığını belirtti. Metro projeleri şu şekilde:
14.2 km’lik Yenikapı -İncirli- Sefaköy metro hattı
18.0 km’lik Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü-TÜYAP metro hattı
28.0 km’lik İncirli-Gayrettepe-Söğütlüçeşme metro hattı
5.4 km’lik Sultanbeyli-Kurtköy metro hattı tamamlanacak
Sabiha Gökçen-Kurtköy hatlarıyla 1004 KM hedefi yakalandığında günlük;
- 21,75 milyon araç-kilometre
- 1,94 milyon araç saat
- 1,691 milyon emisyon
- 10,26 milyon TL yakıt tasarrufu sağlanacak.
- Ortalama yolculuk süresi 64 dakikadan 39 dakikaya inecek
- Ortalama trafik yoğunluğu %64’ten %40’a düşecek.
İki yakaya iki büyük tünel
Kurum'un açıkladığı projede, tünel projeleri de tanıtıldı:
İlk 5 yılda, Avrupa yakasında 25,7 kilometrelik Çayırbaşı - Ayazağa - Levazım - Dolmabahçe tüneli ile 11,6 kilometrelik Kağıthane - Bayrampaşa Hal tüneli açılacak.
Mevcut Sarıyer- Çayırbaşı Tüneli’nin devamı niteliğindeki Sarıyer- Kilyos tüneli tamamlanacak. Böylece Kilyos-Dolmabahçe arasında kesintisiz bir ulaşım sağlanacak. Kuzey Marmara otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne de kolaylıkla erişim sağlanacak.
Anadolu yakasında ise Yenisahra ile Bostancı 10,2 kilometrelik tünelle bağlanacak. Araç başı 10 dakika kazanılacak ve karbon emisyonu yılda 13 ton azalacak.
İkinci beş yılda, Bayrampaşa - Büyükçekmece arasında 50,9 kilometre karayolu tüneli tamamlanacak. Araç başına 45 dakika kazanılırken, yılda 44 tonkarbon emisyonu engellenmiş olacak.
Harem-Çengelköy-Kavacık arasında ise 23,8 kilometrelik karayolu bağlantısı yapılarak sahil yoluna alternatif güzergâh sunulacak. Araç başına 20 dakika kazanılırken, karbon salınımı yıllık 26 ton azalacak.
Böylece İstanbul akıllı, güvenli, konforlu, sürdürülebilir, iklim dostu, emisyonsuz ulaşımı olan bir şehir hâline gelecek.
E-5’in Anadolu yakasına düşen trafik yükü Göztepe - Çayırova arasında 30 kilometrelik yan yol düzenlemesiyle azaltılacak. Araç başına 12 dakikakazanılırken her yıl karbon emisyonu 20 ton azalacak.
Esenler Otogarı taşınacak
Projede otogarların taşınmasına ilişkin de maddeler yer alıyor:
Esenler otogarı Eyüp İhsaniye mahallesine; Harem otogarı da TEM Kurtköy Kavşağı yakınına taşınacak.
Şehrin dışına, 6 yeni lojistik merkezi kurulacak. Bu projelerle şehir merkezine ağır vasıtaların girişi yeniden düzenlenerek trafik yükü azalacak.
Kabaktepe: Şehri temel atmama törenleri ile yönetemezsiniz
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de törendeki konuşmasında vizyoner projelerden bahsetti ve şunları söyledi:
"Şehri; temel atmama törenleri ile yönetemezsiniz. Şehri; açılan metro tünellerini kapatarak yönetemezsiniz. Şehri;Levazım tüneli neme lazım diyerek yönetemezsiniz.Şehri;kariyer planınıza kurban ederek yönetemezsiniz Şehri;hakikatten kopuk algılarla yönetemezsiniz. Şehri ancak, ön görerek, çalışarak ve şehre vizyoner projeler kazandırarak yönetebilirsiniz."