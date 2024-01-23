https://sputniknews.com.tr/20240123/selvi-anket-sonuclarini-paylasti-murat-kurum-ile-ekrem-imamoglu-arasinda-kac-puan-var-1079932535.html

Selvi anket sonuçlarını paylaştı: Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu arasında kaç puan var?

Selvi anket sonuçlarını paylaştı: Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu arasında kaç puan var?

Optimar'ın anket sonuçlarını paylaşan Selvi, İmamoğlu'nun seçilmesi gerekir diyenlerin sayısının daha fazla olduğunu söyledi. 23.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-23T08:48+0300

2024-01-23T08:48+0300

2024-01-23T08:48+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

abdulkadir selvi

ekrem imamoğlu

murat kurum

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

belediye başkanı

seçim

31 mart yerel seçimleri

31 mart seçimleri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/03/1071958375_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb5cbafd22fca66a63e973aa38f070be.jpg

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dair yaptığı anket sonuçlarını paylaştı.Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın 16-19 Ocak tarihleri arasında 2 bin 205 kişi üzerinde yaptığı ankette CHP- DEM Parti işbirliğinden İYİ Parti’ye kadar birçok önemli veriyi içinde paylaşıyor.Optimar, ankette 'İstanbul'da Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu seçilmelidir?' diye sordu.Selvi bugünkü yazısında iki aday arasındaki oy farkını şöyle açıkladı:

https://sputniknews.com.tr/20240109/1079471772.html

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abdulkadir selvi, ekrem imamoğlu, murat kurum, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), belediye başkanı, seçim, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri