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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240123/selvi-anket-sonuclarini-paylasti-murat-kurum-ile-ekrem-imamoglu-arasinda-kac-puan-var-1079932535.html
Selvi anket sonuçlarını paylaştı: Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu arasında kaç puan var?
Selvi anket sonuçlarını paylaştı: Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu arasında kaç puan var?
Optimar'ın anket sonuçlarını paylaşan Selvi, İmamoğlu'nun seçilmesi gerekir diyenlerin sayısının daha fazla olduğunu söyledi. 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T08:48+0300
2024-01-23T08:48+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
abdulkadir selvi
ekrem imamoğlu
murat kurum
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
belediye başkanı
seçim
31 mart yerel seçimleri
31 mart seçimleri
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dair yaptığı anket sonuçlarını paylaştı.Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın 16-19 Ocak tarihleri arasında 2 bin 205 kişi üzerinde yaptığı ankette CHP- DEM Parti işbirliğinden İYİ Parti’ye kadar birçok önemli veriyi içinde paylaşıyor.Optimar, ankette 'İstanbul'da Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu seçilmelidir?' diye sordu.Selvi bugünkü yazısında iki aday arasındaki oy farkını şöyle açıkladı:
https://sputniknews.com.tr/20240109/1079471772.html
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abdulkadir selvi, ekrem imamoğlu, murat kurum, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), belediye başkanı, seçim, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri
abdulkadir selvi, ekrem imamoğlu, murat kurum, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), belediye başkanı, seçim, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri

Selvi anket sonuçlarını paylaştı: Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu arasında kaç puan var?

08:48 23.01.2024
© İHASeçim - sandık
Seçim - sandık - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
© İHA
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Optimar'ın anket sonuçlarını paylaşan Selvi, İmamoğlu'nun seçilmesi gerekir diyenlerin sayısının daha fazla olduğunu söyledi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dair yaptığı anket sonuçlarını paylaştı.
Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar’ın 16-19 Ocak tarihleri arasında 2 bin 205 kişi üzerinde yaptığı ankette CHP- DEM Parti işbirliğinden İYİ Parti’ye kadar birçok önemli veriyi içinde paylaşıyor.
Optimar, ankette 'İstanbul'da Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu seçilmelidir?' diye sordu.
Selvi bugünkü yazısında iki aday arasındaki oy farkını şöyle açıkladı:
"Şimdi geldik anketin en can alıcı sorusuna. Optimar, Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu seçilmelidir diye sormuş. Murat Kurum seçilmeli diyenlerin oranı yüzde 42.1, Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı yüzde 46.3 çıkıyor. Kararsızım diyenlerin oranı yüzde 5.7’yken hiçbiri diyenler yüzde 5.9’da kalıyor. Bu da seçimin bıçak sırtı olduğunu gösteriyor."
Hakan Bayrakçı: İstanbul’da İmamoğlu ve Kurum birbirine yakın - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2024
ANKARA FARKI
Hakan Bayrakçı: İstanbul’da İmamoğlu ve Kurum birbirine yakın
9 Ocak, 15:01
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