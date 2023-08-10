https://sputniknews.com.tr/20230810/iyi-partili-kavuncu-secime-tek-basimiza-girecekmisiz-gibi-hazirligimizi-calismamizi-yapiyoruz-1074519966.html

İYİ Partili Kavuncu: Seçime tek başımıza girecekmişiz gibi hazırlığımızı, çalışmamızı yapıyoruz

İYİ Partili Kavuncu: Seçime tek başımıza girecekmişiz gibi hazırlığımızı, çalışmamızı yapıyoruz

İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, yerel seçimlere ilişkin, "Bir işbirliği olur mu olmaz mı, bunu tabii ki teşkilatlarımızla... 10.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-10T00:12+0300

2023-08-10T00:12+0300

2023-08-10T00:12+0300

türkiye

isparta

burdur

buğra kavuncu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074519791_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_65aac7230f9a3b44807d78dc39b51aae.jpg

Kavuncu, Burdur'da partisinin İl Başkanlığını ziyaret ederek, yerel seçimlere ilişkin değerlendirmede bulundu.Genel seçimlerde milletin kendilerine muhalefet görevi verdiğini dile getiren Kavuncu, yerel seçimlere odaklandıklarını belirtti.Tüm il teşkilatlarında yerel seçimlerle ilgili hazırlıkları en iyi şekilde yapacaklarını aktaran Kavuncu, şunları söyledi:Kavuncu, Genel Başkan Meral Akşener'in 26 Ağustos'da Afyonkarahisar'da yapılacak etkinlikte önemli açıklamalarda bulunacağını kaydetti.'İYİ Parti'nin varlığını seçmen çok önemsemektedir'Burdur'dan sonra Isparta'ya geçen Kavuncu, Isparta Kültür Merkezi'nde partililerle buluştu.Partisinin yurt genelindeki teşkilatlarıyla seçimlere ilişkin istişarelerde bulunduklarını dile getiren Kavuncu, "İYİ Parti'nin varlığını seçmen çok önemsemektedir. Arzu ettiğimiz netice, evet yok ama almış olduğumuz oy oranının bize verdiği çok net bir mesaj var. İYİ Parti'nin varlığını seçmen önemsiyor ve yolumuza devam etmemizi ama ciddi şekilde de bir değerlendirmede bulunmamızı istiyor" diye konuştu.Kavuncu, partisinin 2024 yerel seçimleriyle ilgili yoğun şekilde çalışma yürüttüğünü sözlerine ekledi.

türkiye

isparta

burdur

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

isparta, burdur, buğra kavuncu