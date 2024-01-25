https://sputniknews.com.tr/20240125/eski-pentagon-danismani-ukrayna-baskentini-kievden-lvova-tasiyabilir-1080049690.html
Eski Pentagon Danışmanı: Ukrayna, başkentini Kiev'den Lvov'a taşıyabilir
Eski Pentagon Danışmanı: Ukrayna, başkentini Kiev'den Lvov'a taşıyabilir
Eski Pentagon danışmanı emekli Albay Douglas McGregor, Ukrayna ordusunun yenilmesi durumunda, Ukrayna’nın başkentini Kiev'den Lvov'a taşımak zorunda kalacağını... 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T23:40+0300
2024-01-25T23:40+0300
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ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) eski danışmanı Emekli Albay Douglas McGregor, Judging Freedom’a demecinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yenilgisinden sonra, Ukrayna'nın başkentini Kiev'den Lvov'a taşımak zorunda kalacağını öne sürdü.McGregor, “Savunma Bakanlığından bir kişi, çatışmalar sona erdiğinde ki öyle görünüyor, Ukrayna hükümetinin Kiev'i terk edip batıya, Lvov'a gideceğini iddia etti" dedi.Bu tür manevraların yeni olmadığını belirten McGregor, Lvov'un daha önce Batı Ukrayna'nın başkenti olduğunu anımsatarak, “Rus birliklerinin Kiev'e yaklaşma ihtimali göz önüne alındığında, bu mantıklı görünüyor” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240125/eski-pentagon-danismani-washington-ukraynada-ne-kadar-abd-vatandasinin-oldugunu-gizliyor-1080031936.html
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Eski Pentagon Danışmanı: Ukrayna, başkentini Kiev'den Lvov'a taşıyabilir
23:40 25.01.2024 (güncellendi: 23:44 25.01.2024)
Eski Pentagon danışmanı emekli Albay Douglas McGregor, Ukrayna ordusunun yenilmesi durumunda, Ukrayna’nın başkentini Kiev'den Lvov'a taşımak zorunda kalacağını belirtti.
ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) eski danışmanı Emekli Albay Douglas McGregor, Judging Freedom’a demecinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yenilgisinden sonra, Ukrayna'nın başkentini Kiev'den Lvov'a taşımak zorunda kalacağını öne sürdü.
McGregor, “Savunma Bakanlığından bir kişi, çatışmalar sona erdiğinde ki öyle görünüyor, Ukrayna hükümetinin Kiev'i terk edip batıya, Lvov'a gideceğini iddia etti" dedi.
Bu tür manevraların yeni olmadığını belirten McGregor, Lvov'un daha önce Batı Ukrayna'nın başkenti olduğunu anımsatarak, “Rus birliklerinin Kiev'e yaklaşma ihtimali göz önüne alındığında, bu mantıklı görünüyor” diye konuştu.