https://sputniknews.com.tr/20240125/eski-pentagon-danismani-washington-ukraynada-ne-kadar-abd-vatandasinin-oldugunu-gizliyor-1080031936.html
Eski Pentagon Danışmanı: Washington, Ukrayna’da ne kadar ABD vatandaşının öldüğünü gizliyor
Eski Pentagon Danışmanı: Washington, Ukrayna’da ne kadar ABD vatandaşının öldüğünü gizliyor
Eski ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) danışmanı Douglas MacGregor, Washington yönetiminin Ukrayna’da ölen ABD askerleriyle ilgili bilgileri kamuoyundan... 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T13:22+0300
2024-01-25T13:22+0300
2024-01-25T13:35+0300
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MacGregor, X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'da en az 400 Amerikalının öldürüldüğünü iddia ederken, Beyaz Saray’ı bu bilgiyi saklamakla suçladı.En az 400 ABD askeri öldü iddiasıUkraynalı yetkilileri ve ABD'nin çatışmaya müdahil olmasını sürekli eleştiren MacGregor, yakın zamanda ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’ın “Amerika, Ukrayna'da tek bir Amerikalı bile ölmediği için Kiev'e minnettar olmalı” açıklamalarına atıfta bulunduğu mesajında, “Dostumuz Graham, Ukrayna'da hiçbir Amerikalı ölmediği için minnettar olmamız gerektiğini söyledi. Bu bir yalan. İster müteahhit ister üniformalı olsun, en az 400 Amerikalının öldüğünü biliyoruz" ifadelerini kullandı.“Yönetimimiz bunu söylemeyecek ve medyada da yayınlanmayacak” diyen eski Pentagon Danışmanı, ayrıca Ukrayna'daki çatışma sona erdiğinde ülkenin devlet başkanı Vladimir Zelenskiy'in Kıbrıs ya da İtalya'daki malikanelerinden birine taşınacağını öne sürdü.Emekli albaya göre Zelenskiy ikamet yeri olarak ABD'nin Florida eyaletini de seçebilir.
https://sputniknews.com.tr/20240120/fransa-savunma-bakani-paris-vatandaslarinin-ukraynada-savasmasini-yasaklayamaz-1079840344.html
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abd, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, abd savunma bakanlığı (pentagon), x, abd askeri, paralı asker
abd, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, abd savunma bakanlığı (pentagon), x, abd askeri, paralı asker
Eski Pentagon Danışmanı: Washington, Ukrayna’da ne kadar ABD vatandaşının öldüğünü gizliyor
13:22 25.01.2024 (güncellendi: 13:35 25.01.2024)
Eski ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) danışmanı Douglas MacGregor, Washington yönetiminin Ukrayna’da ölen ABD askerleriyle ilgili bilgileri kamuoyundan gizlediğini söyledi.
MacGregor, X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'da en az 400 Amerikalının öldürüldüğünü iddia ederken, Beyaz Saray’ı bu bilgiyi saklamakla suçladı.
En az 400 ABD askeri öldü iddiası
Ukraynalı yetkilileri ve ABD'nin çatışmaya müdahil olmasını sürekli eleştiren MacGregor, yakın zamanda ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’ın “Amerika, Ukrayna'da tek bir Amerikalı bile ölmediği için Kiev'e minnettar olmalı” açıklamalarına atıfta bulunduğu mesajında, “Dostumuz Graham, Ukrayna'da hiçbir Amerikalı ölmediği için minnettar olmamız gerektiğini söyledi. Bu bir yalan. İster müteahhit ister üniformalı olsun, en az 400 Amerikalının öldüğünü biliyoruz" ifadelerini kullandı.
“Yönetimimiz bunu söylemeyecek ve medyada da yayınlanmayacak” diyen eski Pentagon Danışmanı, ayrıca Ukrayna'daki çatışma sona erdiğinde ülkenin devlet başkanı Vladimir Zelenskiy'in Kıbrıs ya da İtalya'daki malikanelerinden birine taşınacağını öne sürdü.
Emekli albaya göre Zelenskiy ikamet yeri olarak ABD'nin Florida eyaletini de seçebilir.