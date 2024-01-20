https://sputniknews.com.tr/20240120/fransa-savunma-bakani-paris-vatandaslarinin-ukraynada-savasmasini-yasaklayamaz-1079840344.html

Fransa Savunma Bakanı: Paris, vatandaşlarının Ukrayna'da savaşmasını yasaklayamaz

Fransa Savunma Bakanı: Paris, vatandaşlarının Ukrayna'da savaşmasını yasaklayamaz

Fransa Savunma Bakanı Lecornu, vatandaşlarının Ukrayna'ya savaşmaya gitmesini yasaklayamayacaklarını ifade etti. 20.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-20T00:39+0300

2024-01-20T00:39+0300

2024-01-20T00:39+0300

ukrayna krizi

fransa

sebastien lecornu

rusya

emmanuel macron

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Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, LCI televizyonuna demecinde Paris'in Fransa vatandaşlarının Ukrayna'ya savaşmaya gitmesini yasaklayamayacağını söyledi.Lecornu, “Ukrayna askeri üniformasıyla Ukrayna'ya savaşmaya giden Fransız siviller var. Onlara bunu yasaklayamayız, sonuçta biz bir demokrasiyiz. Esasen bu kişilerin Fransız ordusuyla hiçbir bağlantısı yok, Fransız askeri üniforması giymiyorlar ve Fransız askeri kurumlarıyla herhangi bir bağlantıları yok” dedi.Fransız paralı askerlerinin Ukrayna'daki varlığına ilişkin açıklamaların, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Kiev'e ilave 40 Scalp füzesi tedarik edileceğini duyurmasının ardından yoğunlaşan ‘Rus bilgi savaşının’ bir parçası olduğunu öne süren Lecornu, bu açıklamaların amacının ‘Fransa'nın Ukrayna'daki çatışmaya katılımına’ yönelik söylemi desteklemeyi amaçladığını söyledi.Rusya Savunma Bakanlığı, 17 Ocak Perşembe günü, Harkov şehrinde büyük kısmı Fransız paralı askerlerin olduğu yabancı militanların bulunduğu geçici barınma noktasına hassas saldırı gerçekleştirildiğini duyurmuştu. Bakanlık, saldırıda en az 60 militanın öldürüldüğü, 20’den fazlasının yaralandığını belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240119/fransiz-savas-muhabiri-acikladi-listelerimde-yer-alan-145-parali-askerden-37si-tam-bir-neo-nazi-1079827807.html

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