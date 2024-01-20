Fransa Savunma Bakanı: Paris, vatandaşlarının Ukrayna'da savaşmasını yasaklayamaz

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Zelenskiy’den ateşkes itirafı: Karşıyım
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ABD'nin planına Rusya’dan cevap: Yasa dışı eylemlere sürükleniyor
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Türkiye neyi takip etti?
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Almanya’ya böyle yalvardı: Aylardır çılgınca, büyük bir mühimmat sıkıntısı yaşanıyor
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Medvedev’den Batı füzeleri yanıtı: Nükleer yanıt veririz
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ABD Kongre Üyesi konuştu: Joe muhtemelen unutmuştur
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'Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi' nedir?
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Ortadoğu uzmanı: Yemen’e saldırı ABD için beklenmedik sonuçlara yol açacak
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Biden şaşırtmıyor: ‘Fotoğraf çekildik’ dediği kadın farklı eyalette çıktı
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ABD’de ilk kez uygulanacak idam yöntemi
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ABD medyası: Blinken başarısız oldu
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Politico yazdı: Yeni tasarı büyük sorunlar yaratacak
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Trump: Clinton kazansaydı nükleer savaş çıkardı
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ABD’li emekli Albay: ABD, Finlandiya'yı yeni bir çatışma için kışkırtıyor
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Yemen saldırısını böyle değerlendirdi: Başkanlık seçimi için
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Rusların yılbaşı tercihi Türkiye oldu
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Prof. Hongwei: Güç kullanılmazsa Tayvan yok olacak
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Fransız analist Lattre: Benim ülkemde hala yaşayan neo-Nazi hareketi var
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Alman askeri uzman: Ukrayna tüm rezervleri tüketti
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Zelensky, ABD’ye kızdı: Emeklilerimizi parasız bıraktınız
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Rusya'dan yeni rekor geldi
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Fransız general: Avrupa ve NATO olarak hava savunmayı gözden kaçırmışız
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Başbakan ülkesini karıştırdı, yanlış Tag’i yazdı
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Hakan Fidan’ın sözleri için böyle konuştu: ABD, Türkiye’nin çağrılarına kulak vermiyor
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ABD, Ukrayna’ya giden silahlardan rahatsız: Gerektiği şekilde denetlenmedi
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Alman vekilden Zelenskiy ve hükümetine eleştiri
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Bild böyle yazdı: Almanya savaş hazırlığına başladı
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Türkiye ile Rusya arasında yeni rekor
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Batı’dan Ukrayna’ya 40 yıllık silahlar
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Korgeneral Kirillov: ABD yurtdışıdaki biyolojik laboratuvar ağını genişletiyor
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Bulgar Bakan açıkladı: 5 bin NATO askeri geliyor
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Eski CIA analisti McGovern: ABD'nin bunu yapmasında çok korkuyorum
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Rusya Afrika'ya ücretsiz veriyor: Mali, 25 bin ton buğday aldı
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Doç. Fenenko: Davos artık arkadaşlar arası küçük bir parti haline geldi
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Japon firmalar çekildi, Suzuki üretimi durdurdu: Kızıldeniz krizi
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Çin’den Avrupa’ya konteyner taşıma fiyatı dört katına çıktı
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Fransız basını şaşırdı: Ukrayna’da gerçekten Fransız paralı askerler savaşıyor
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Emekli subay Tabach: Beyaz Saray, Kiev'in kazanmasını istemiyor
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Ukraynalı generalden Zelenskiy’e tepki: Halkı kandırmaya çalışıyor
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Alman bakandan itiraf: Ukrayna harcamaları yüzünden ekonomimiz yeterince para alamıyor
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Kanada, Rusya, Çin ve İran'ı kara listeye aldı
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Alman Savunma Bakanı’ndan Ukrayna’ya ret
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ABD'li analist Kwiatkowski: İnsanları vurmaktan hoşlanan sosyopatlar
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Fransız Senatör: Bir yılda ürettiğimiz mühimmatı Ukrayna ordusu 3 günde tüketiyor
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Fransa için böyle dedi: ‘Orman kanunundan’ vazgeçemiyor
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Almanya hükümeti Ukrayna'ya yardımı azaltıyor
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Siyaset Bilimci Kasem: Savaş çoktan kaybedildi ve Rusya güçleniyor