https://sputniknews.com.tr/20240119/fransiz-savas-muhabiri-acikladi-listelerimde-yer-alan-145-parali-askerden-37si-tam-bir-neo-nazi-1079827807.html

Fransız savaş muhabiri açıkladı: ‘Listelerimde yer alan 145 paralı askerden 37'si neo-Nazi’

Fransız savaş muhabiri açıkladı: ‘Listelerimde yer alan 145 paralı askerden 37'si neo-Nazi’

Fransız savaş muhabiri Brayard, Ukrayna ordusu saflarında savaşmak üzere bu ülkeye giden Fransız paralı askerlerin içinde neo-Nazilerin de bulunduğunu söyledi. 19.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-19T17:33+0300

2024-01-19T17:33+0300

2024-01-19T17:35+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

harkov

fransa

paralı asker

neo-nazi

ukrayna

ukrayna ordusu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/16/1057755474_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a597b50ff8b4d86da9c225bad1727a58.jpg

Rusya ordusunun Harkov'da Fransız paralı askerlerin bulunduğu bir tesise yüksek hassasiyetli silahlarla bombardıman gerçekleştirmesi, Ukrayna'daki Fransız paralı askerlerle ilgili soru işaretleri doğurdu.Donbass'ta görev yapan Fransız savaş muhabiri Laurent Brayard, Sputnik Afrika'ya verdiği röportajda Ukrayna safında savaşmaya giden Fransızların ideolojileri ve görüşleri hakkında konuştu.Brayard, "Listelerimde yer alan 145 paralı askerden 37'si tam bir neo-Nazi. Dövmeleri, Nazi haçları var. Bunlar, Rusya'yla savaşma, 2. Dünya Savaşı'nın eski mücadelesini sürdürme fikriyle gelen ideolojik savaşçılar. Bunlar birinci kategoriyi oluşturuyor" dedi.İkinci kategoride 'kullanışlı aptallar' diye nitelediği kişilerin bulunduğunu anlatan Brayard, "Özgürlük için savaşmaya, mücadele etmeye gidiyorlar. Batı propagandası, meseleyi sanki Ukrayna Rusya tarafından yok ediliyormuş gibi sundu. Dolayısıyla bunlar da ideolojik savaşçılar" bilgisini paylaştı.Bir diğer kategoride para için Ukrayna'ya giden savaşçılar bulunduğunu kaydeden Brayard, Fransızlar arasında bunların sayısının az olduğunu ancak göz ardı edilemeyeceğini belirtti.Brayard, bir de dördüncü kategori olduğunu ve ona ne isim vereceğimi bile bilmediğini söyleyerek "Bunlar çok ilgi çekici bir hayatı olmayan, macera ve mücadele arayışıyla gelen insanlar. Onlar için bunun nedeni çok önemli değil. Açıkçası birçoğu savaşın vahşetini görünce ayrıldı. Genel olarak geri dönmeleri için hiçbir neden yok ve elbette çoğu zaten öldü" ifadelerini kullandı.Neo-Naziler dışında bu insanların hiçbirinin ne tür bir mücadelenin içinde olduklarının ve kimin için mücadele ettiklerinin farkında olmadığını düşündüğünü de belirten Fransız savaş muhabiri, "Ancak Rusya'nın bombardımanlarının, özellikle de sonuncusunun birçok insanı düşünmeye sevk edeceğini düşünüyorum" diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240119/kremlin-ukrayna-tarafinda-savasa-katilan-parali-askerlerin-oldugunu-biliyoruz-1079820236.html

harkov

fransa

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya savunma bakanlığı, harkov, fransa, paralı asker, neo-nazi, ukrayna, ukrayna ordusu