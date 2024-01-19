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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240119/kremlin-ukrayna-tarafinda-savasa-katilan-parali-askerlerin-oldugunu-biliyoruz-1079820236.html
Kremlin: Ukrayna tarafında savaşa katılan yabancı paralı askerlerin olduğunu biliyoruz
Kremlin: Ukrayna tarafında savaşa katılan yabancı paralı askerlerin olduğunu biliyoruz
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov, Ukrayna tarafında paralı askerlerin savaşa katıldığını bildiklerini söyledi. 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T13:51+0300
2024-01-19T14:23+0300
ukrayna krizi
dmitriy peskov
kremlin
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Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, birçok yabancı paralı askerin Ukrayna tarafında savaştığını ve bunun her seferinde teyit ettiklerini söyledi.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Harkov'da geçici bir konuşlanma noktasında Fransız paralı askerlerin de içinde olduğu bir binayı imha ettiğini açıklamıştı. Söz konusu açıklamada 60 paralı askerin bertaraf edildiği dile getirilmişti.Kremlin Sözcüsü Peskov, Kremlin'in Fransız paralı askerlerle ilgili haberi nasıl karşıladığı ve Fransız tarafından iki ülke liderleri arasında bir telefon görüşmesi yapılması için herhangi bir teklif gelip gelmediği sorusu üzerine gazetecilere şu açıklamada bulundu:'Arjantin'in BRICS'e katılmayı reddetmesi üzücü fakat bu onun hakkı'Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov,, Arjantin'in BRICS'e katılmayı reddetmesinin üzüntü verici olduğunu ancak bunun Buenos Aires'in egemenlik hakkı olduğunu, buna saygı duyduklarını ancak geri dönüş umduklarını söyledi.Peskov açıklamasında, "Elbette üzüntü verici ama bu Arjantin'in egemenlik hakkıdır ve Buenos Aires'in her türlü kararına saygı duyarız. Arjantinliler kendi hükümetini seçti ve hükümet şu anda bböyle bir politikanın daha uygun olmadığını düşündü" sözlerine yer verdi.Peskov, Moskova'nın zaman içerisinde Arjantin yönetiminin BRICS'e geri dönmeyi daha uygun bulacağını umduğunu kaydetti.'Rusya Gazze'deki çatışmanın tüm taraflarına itidal ve diplomasi çağrısında bulundu'Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın Gazze'deki çatışmanın tüm taraflarına itidal ve diplomasi çağrısında bulunduğunu, zira çatışmanın bölgedeki genel gerginliği etkilediğini söyledi.Peskov, Orta Doğu'daki durumun Kremlin'i endişelendirip endişelendirmediğinin sorulması üzerine yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:Peskov bölgede 'gerginlik ve tırmanma seviyesinin ölçüsüz olduğunu' ve bunun derin bir endişe konusu olduğunu belirtti.Peskov açıklamasında ek olarak, "Tüm bunlar kısmen Gazze'de ve Gazze çevresinde gördüğümüz korkunç krizin türevleridir. Başından beri bu çatışmanın genişleme eğilimi gösterebileceğine dair endişelerimizi dile getirdik. Ne yazık ki şu anda bunun bazı işaretlerini görüyoruz" cümlelerine yer verdi. 'Rusya'da Putin'e duyulan güven düzeyi istikrarlı'Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'da Rusların Devlet Başkanı Vladimir Putin'e olan güven düzeyinin istikrarlı olduğunu, rakamların bunu açıkça ortaya koyduğunu, insanların çalışmanın sonucunu ve ülkenin ilerici gelişimini hissettiğini söyledi.Peskov açıklamasını şu cümlelerle sürdürdü:'İran ve Pakistan ile sürekli temas halindeyiz'Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın İran ve Pakistan ile diplomatik kanallar aracılığıyla sürekli temas halinde olduğunu söyledi.İran ve Pakistan ile planlanan herhangi bir üst düzey temas olup olmadığı sorusuna Peskov, 'diplomatik kanallar aracılığıyla Rus tarafının söz konusu ülkelerle düzenli temasları olduğunu' dile getirerek açıklamasında şu cümlelere yer verdi:'BRICS'e katılmak isteyen pek çok ülke var'Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, BRICS birliğine katılmak isteyen ülkelerin sırasının oldukça büyük olduğunu ve bunun bir memnuniyet kaynağı olduğunu söyledi.Peskov açıklamasında, "BRICS ile ilişkilendirilmek isteyenlerin oluşturduğu kuyruk oldukça büyük, bu tatmin edici. Bu, birçok ülkenin BRICS üyeliğine giden yolu ulusal çıkarlarına uygun bulduğu anlamına geliyor" dedi.'Suudi Arabistan'ın BRICS üyeliğine yöneldiğini varsayıyoruz'Devlet Başkanı'nın Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov'a göre, Suudi Arabistan BRICS üyeliğine yöneldi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Riyad ziyareti sırasında bu konuyu ele aldı.Peskov açıklamasında, "Riyad ile temaslarımızı sürdürüyoruz. Diğer konuların yanı sıra bu konuya da Başkan Putin'in kısa süre önce Riyad'a yaptığı ziyaret sırasında değinildi. Dolayısıyla Suudi Arabistan'ın BRICS üyeliğine yöneldiğini varsayıyoruz. Elimizde başka bir bilgi yok" dedi.Rus liderin Riyad ve Abu Dabi ziyareti 6 Aralık 2023 tarihinde gerçeklemiş, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid en-Nehyan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240119/harkovdaki-fransiz-militanlarin-vurulmasi-nato-ukraynada-ustu-ortulu-adimlar-atmayi-surduruyor-1079819424.html
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dmitriy peskov, kremlin
dmitriy peskov, kremlin

Kremlin: Ukrayna tarafında savaşa katılan yabancı paralı askerlerin olduğunu biliyoruz

13:51 19.01.2024 (güncellendi: 14:23 19.01.2024)
© Sputnik / Рамиль СитдиковDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2024
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov, Ukrayna tarafında paralı askerlerin savaşa katıldığını bildiklerini söyledi.
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, birçok yabancı paralı askerin Ukrayna tarafında savaştığını ve bunun her seferinde teyit ettiklerini söyledi.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Harkov'da geçici bir konuşlanma noktasında Fransız paralı askerlerin de içinde olduğu bir binayı imha ettiğini açıklamıştı. Söz konusu açıklamada 60 paralı askerin bertaraf edildiği dile getirilmişti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Kremlin'in Fransız paralı askerlerle ilgili haberi nasıl karşıladığı ve Fransız tarafından iki ülke liderleri arasında bir telefon görüşmesi yapılması için herhangi bir teklif gelip gelmediği sorusu üzerine gazetecilere şu açıklamada bulundu:
Orada diplomatlarımız aracılığıyla devam eden bir görüşme var. En üst düzeyde bir görüşme yapmak için herhangi bir teklif gelmedi. Kiev rejiminin yanında savaşan çok sayıda yabancı paralı asker olduğunu defalarca dile getirdik ve her seferinde bu iddiamız doğrulanıyor.

'Arjantin'in BRICS'e katılmayı reddetmesi üzücü fakat bu onun hakkı'

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov,, Arjantin'in BRICS'e katılmayı reddetmesinin üzüntü verici olduğunu ancak bunun Buenos Aires'in egemenlik hakkı olduğunu, buna saygı duyduklarını ancak geri dönüş umduklarını söyledi.
Peskov açıklamasında, "Elbette üzüntü verici ama bu Arjantin'in egemenlik hakkıdır ve Buenos Aires'in her türlü kararına saygı duyarız. Arjantinliler kendi hükümetini seçti ve hükümet şu anda bböyle bir politikanın daha uygun olmadığını düşündü" sözlerine yer verdi.
Peskov, Moskova'nın zaman içerisinde Arjantin yönetiminin BRICS'e geri dönmeyi daha uygun bulacağını umduğunu kaydetti.

'Rusya Gazze'deki çatışmanın tüm taraflarına itidal ve diplomasi çağrısında bulundu'

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın Gazze'deki çatışmanın tüm taraflarına itidal ve diplomasi çağrısında bulunduğunu, zira çatışmanın bölgedeki genel gerginliği etkilediğini söyledi.
Peskov, Orta Doğu'daki durumun Kremlin'i endişelendirip endişelendirmediğinin sorulması üzerine yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:
Tüm taraflara, bölgedeki ve komşu bölgelerdeki tüm devletlere itidal ve diplomasi çağrısında bulunuyoruz. Bu durumda, gerilimi azaltma yoluna girmemize yardımcı olabilecek tek şey budur.
Peskov bölgede 'gerginlik ve tırmanma seviyesinin ölçüsüz olduğunu' ve bunun derin bir endişe konusu olduğunu belirtti.
Peskov açıklamasında ek olarak, "Tüm bunlar kısmen Gazze'de ve Gazze çevresinde gördüğümüz korkunç krizin türevleridir. Başından beri bu çatışmanın genişleme eğilimi gösterebileceğine dair endişelerimizi dile getirdik. Ne yazık ki şu anda bunun bazı işaretlerini görüyoruz" cümlelerine yer verdi.

'Rusya'da Putin'e duyulan güven düzeyi istikrarlı'

Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'da Rusların Devlet Başkanı Vladimir Putin'e olan güven düzeyinin istikrarlı olduğunu, rakamların bunu açıkça ortaya koyduğunu, insanların çalışmanın sonucunu ve ülkenin ilerici gelişimini hissettiğini söyledi.
Peskov açıklamasını şu cümlelerle sürdürdü:
Başkana karşı oldukça istikrarlı, yüksek düzeyde bir güven ve uzun yıllardır destek var. Aslında bu muhtemelen insanların Başkan'ın yaptıklarını onayladığını gösteriyor ve bazı kaçınılmaz sorunların varlığına rağmen insanların hala bu çalışmaların sonuçlarını hissettiğini gösteriyor. Ülkenin gelişimindeki ilerici hareketi hissediyorlar. Rakamlar bu konuda oldukça güzel bir göstergeye sahip. Ancak bu durumda rakamlar asıl mesele değildir, asıl mesele insanların hissiyatıdır. Ve bu destek düzeyine yansıyan da bu kişisel duygudur.

'İran ve Pakistan ile sürekli temas halindeyiz'

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın İran ve Pakistan ile diplomatik kanallar aracılığıyla sürekli temas halinde olduğunu söyledi.
İran ve Pakistan ile planlanan herhangi bir üst düzey temas olup olmadığı sorusuna Peskov, 'diplomatik kanallar aracılığıyla Rus tarafının söz konusu ülkelerle düzenli temasları olduğunu' dile getirerek açıklamasında şu cümlelere yer verdi:
Tüm taraflara, bölgedeki ve komşu bölgelerdeki tüm devletlere itidal ve diplomasi çağrısında bulunuyoruz. Bu durumda, gerilimi azaltma yoluna girmemize yardımcı olabilecek tek şey budur.

'BRICS'e katılmak isteyen pek çok ülke var'

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, BRICS birliğine katılmak isteyen ülkelerin sırasının oldukça büyük olduğunu ve bunun bir memnuniyet kaynağı olduğunu söyledi.
Peskov açıklamasında, "BRICS ile ilişkilendirilmek isteyenlerin oluşturduğu kuyruk oldukça büyük, bu tatmin edici. Bu, birçok ülkenin BRICS üyeliğine giden yolu ulusal çıkarlarına uygun bulduğu anlamına geliyor" dedi.

'Suudi Arabistan'ın BRICS üyeliğine yöneldiğini varsayıyoruz'

Devlet Başkanı'nın Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov'a göre, Suudi Arabistan BRICS üyeliğine yöneldi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Riyad ziyareti sırasında bu konuyu ele aldı.
Peskov açıklamasında, "Riyad ile temaslarımızı sürdürüyoruz. Diğer konuların yanı sıra bu konuya da Başkan Putin'in kısa süre önce Riyad'a yaptığı ziyaret sırasında değinildi. Dolayısıyla Suudi Arabistan'ın BRICS üyeliğine yöneldiğini varsayıyoruz. Elimizde başka bir bilgi yok" dedi.
Rus liderin Riyad ve Abu Dabi ziyareti 6 Aralık 2023 tarihinde gerçeklemiş, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid en-Nehyan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelmişti.
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