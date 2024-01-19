https://sputniknews.com.tr/20240119/kremlin-ukrayna-tarafinda-savasa-katilan-parali-askerlerin-oldugunu-biliyoruz-1079820236.html

Kremlin: Ukrayna tarafında savaşa katılan yabancı paralı askerlerin olduğunu biliyoruz

Kremlin: Ukrayna tarafında savaşa katılan yabancı paralı askerlerin olduğunu biliyoruz

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov, Ukrayna tarafında paralı askerlerin savaşa katıldığını bildiklerini söyledi. 19.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-19T13:51+0300

2024-01-19T13:51+0300

2024-01-19T14:23+0300

ukrayna krizi

dmitriy peskov

kremlin

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Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, birçok yabancı paralı askerin Ukrayna tarafında savaştığını ve bunun her seferinde teyit ettiklerini söyledi.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Harkov'da geçici bir konuşlanma noktasında Fransız paralı askerlerin de içinde olduğu bir binayı imha ettiğini açıklamıştı. Söz konusu açıklamada 60 paralı askerin bertaraf edildiği dile getirilmişti.Kremlin Sözcüsü Peskov, Kremlin'in Fransız paralı askerlerle ilgili haberi nasıl karşıladığı ve Fransız tarafından iki ülke liderleri arasında bir telefon görüşmesi yapılması için herhangi bir teklif gelip gelmediği sorusu üzerine gazetecilere şu açıklamada bulundu:'Arjantin'in BRICS'e katılmayı reddetmesi üzücü fakat bu onun hakkı'Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov,, Arjantin'in BRICS'e katılmayı reddetmesinin üzüntü verici olduğunu ancak bunun Buenos Aires'in egemenlik hakkı olduğunu, buna saygı duyduklarını ancak geri dönüş umduklarını söyledi.Peskov açıklamasında, "Elbette üzüntü verici ama bu Arjantin'in egemenlik hakkıdır ve Buenos Aires'in her türlü kararına saygı duyarız. Arjantinliler kendi hükümetini seçti ve hükümet şu anda bböyle bir politikanın daha uygun olmadığını düşündü" sözlerine yer verdi.Peskov, Moskova'nın zaman içerisinde Arjantin yönetiminin BRICS'e geri dönmeyi daha uygun bulacağını umduğunu kaydetti.'Rusya Gazze'deki çatışmanın tüm taraflarına itidal ve diplomasi çağrısında bulundu'Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın Gazze'deki çatışmanın tüm taraflarına itidal ve diplomasi çağrısında bulunduğunu, zira çatışmanın bölgedeki genel gerginliği etkilediğini söyledi.Peskov, Orta Doğu'daki durumun Kremlin'i endişelendirip endişelendirmediğinin sorulması üzerine yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:Peskov bölgede 'gerginlik ve tırmanma seviyesinin ölçüsüz olduğunu' ve bunun derin bir endişe konusu olduğunu belirtti.Peskov açıklamasında ek olarak, "Tüm bunlar kısmen Gazze'de ve Gazze çevresinde gördüğümüz korkunç krizin türevleridir. Başından beri bu çatışmanın genişleme eğilimi gösterebileceğine dair endişelerimizi dile getirdik. Ne yazık ki şu anda bunun bazı işaretlerini görüyoruz" cümlelerine yer verdi. 'Rusya'da Putin'e duyulan güven düzeyi istikrarlı'Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'da Rusların Devlet Başkanı Vladimir Putin'e olan güven düzeyinin istikrarlı olduğunu, rakamların bunu açıkça ortaya koyduğunu, insanların çalışmanın sonucunu ve ülkenin ilerici gelişimini hissettiğini söyledi.Peskov açıklamasını şu cümlelerle sürdürdü:'İran ve Pakistan ile sürekli temas halindeyiz'Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın İran ve Pakistan ile diplomatik kanallar aracılığıyla sürekli temas halinde olduğunu söyledi.İran ve Pakistan ile planlanan herhangi bir üst düzey temas olup olmadığı sorusuna Peskov, 'diplomatik kanallar aracılığıyla Rus tarafının söz konusu ülkelerle düzenli temasları olduğunu' dile getirerek açıklamasında şu cümlelere yer verdi:'BRICS'e katılmak isteyen pek çok ülke var'Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov, BRICS birliğine katılmak isteyen ülkelerin sırasının oldukça büyük olduğunu ve bunun bir memnuniyet kaynağı olduğunu söyledi.Peskov açıklamasında, "BRICS ile ilişkilendirilmek isteyenlerin oluşturduğu kuyruk oldukça büyük, bu tatmin edici. Bu, birçok ülkenin BRICS üyeliğine giden yolu ulusal çıkarlarına uygun bulduğu anlamına geliyor" dedi.'Suudi Arabistan'ın BRICS üyeliğine yöneldiğini varsayıyoruz'Devlet Başkanı'nın Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov'a göre, Suudi Arabistan BRICS üyeliğine yöneldi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Riyad ziyareti sırasında bu konuyu ele aldı.Peskov açıklamasında, "Riyad ile temaslarımızı sürdürüyoruz. Diğer konuların yanı sıra bu konuya da Başkan Putin'in kısa süre önce Riyad'a yaptığı ziyaret sırasında değinildi. Dolayısıyla Suudi Arabistan'ın BRICS üyeliğine yöneldiğini varsayıyoruz. Elimizde başka bir bilgi yok" dedi.Rus liderin Riyad ve Abu Dabi ziyareti 6 Aralık 2023 tarihinde gerçeklemiş, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid en-Nehyan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240119/harkovdaki-fransiz-militanlarin-vurulmasi-nato-ukraynada-ustu-ortulu-adimlar-atmayi-surduruyor-1079819424.html

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